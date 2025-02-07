Samsung Galaxy S24 serisi için One UI 7 bir süre daha gecikecek

Renk kalibrasyonu sorunu gecikmeye sebep oldu
Güvenilir duyumcu Ice Universe, Galaxy S24 serisinin üçüncü One UI 7.0 beta güncellemesinde ekranın olduğundan sarı gözükmesine yol açan, renk kalibrasyonuyla ilgili sorun olduğunu ve Samsung'un bu sorunun çözümü için dördüncü betayı yayınlayacağını söyledi. Dolayısıyla kararlı sürüm biraz daha gecikecek.
Genellikle, son beta ile kararlı güncelleme arasında en az bir haftalık bir boşluk olur. Dolayısıyla, Galaxy S24 serisine sahip kullanıcılar One UI 7 için iki haftaya yakın bir süre beklemek zorunda kalacak.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-s24-one-ui-7-0-beta-4-update-coming-soon/ https://x.com/UniverseIce/status/1887731496863306019 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.