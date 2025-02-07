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    Samsung Galaxy S24 serisi için One UI 7 bir süre daha gecikecek

    Samsung Galaxy S24 kullanıcılarının merakla beklediği One UI 7 güncellemesi, renk kalibrasyonu sorunu nedeniyle bir süre daha gecikecek. Peki kararlı sürüm ne zaman yayınlanacak?
    Samsung Galaxy S24 serisi için One UI 7 bir süre daha gecikecek Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S24 kullanıcıları kararlı One UI 7 güncellemesini sabırsızlıkla bekliyor. Bazıları güncellemenin birkaç gün içerisinde yayınlanmasını bekliyordu ancak bir süre daha gecikecek gibi görünüyor.

    Renk kalibrasyonu sorunu gecikmeye sebep oldu

    Güvenilir duyumcu Ice Universe, Galaxy S24 serisinin üçüncü One UI 7.0 beta güncellemesinde ekranın olduğundan sarı gözükmesine yol açan, renk kalibrasyonuyla ilgili sorun olduğunu ve Samsung'un bu sorunun çözümü için dördüncü betayı yayınlayacağını söyledi. Dolayısıyla kararlı sürüm biraz daha gecikecek.

    Genellikle, son beta ile kararlı güncelleme arasında en az bir haftalık bir boşluk olur. Dolayısıyla, Galaxy S24 serisine sahip kullanıcılar One UI 7 için  iki haftaya yakın bir süre beklemek zorunda kalacak.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-s24-one-ui-7-0-beta-4-update-coming-soon/ https://x.com/UniverseIce/status/1887731496863306019
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    HknRmzi 16 saat önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 22 saat önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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