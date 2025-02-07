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Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S24 kullanıcıları kararlı One UI 7 güncellemesini sabırsızlıkla bekliyor. Bazıları güncellemenin birkaç gün içerisinde yayınlanmasını bekliyordu ancak bir süre daha gecikecek gibi görünüyor.

Renk kalibrasyonu sorunu gecikmeye sebep oldu

Güvenilir duyumcu Ice Universe, Galaxy S24 serisinin üçüncü One UI 7.0 beta güncellemesinde ekranın olduğundan sarı gözükmesine yol açan, renk kalibrasyonuyla ilgili sorun olduğunu ve Samsung'un bu sorunun çözümü için dördüncü betayı yayınlayacağını söyledi. Dolayısıyla kararlı sürüm biraz daha gecikecek.

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Genellikle, son beta ile kararlı güncelleme arasında en az bir haftalık bir boşluk olur. Dolayısıyla, Galaxy S24 serisine sahip kullanıcılar One UI 7 için iki haftaya yakın bir süre beklemek zorunda kalacak.

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Samsung Galaxy S24 serisi için One UI 7 bir süre daha gecikecek