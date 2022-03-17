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    Galaxy A53 5G ve Galaxy A33 5G tanıtıldı

    Galaxy A53 5G akıllı telefon modeli 6.52 inçlik, Galaxy A33 5G modeli ise 6.4 inçlik Super AMOLED ekran ile geliyor. Kamera OIS ve daha gelişmiş kamera yetenekleri mevcut. 
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    Galaxy A53
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    Samsung’un orta seviyede mücadele edecek yeni Galaxy A serisi akıllı telefonları tanıtıldı. Galaxy A53 ve Galaxy A33 modelleri arka kamerada OIS gibi önemli detaylar ile geliyor olsa da fiyat konusunda biraz üzebilir.

    Galaxy A53 5G özellikleri ve fiyatı

    • 6.52 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekran
    • Exynos 1200 yonga seti (2+6 çekirdek)
    • 6GB/8GB
    • 128GB/256GB
    • 64MP+12MP+5MP+5MP arka kamera
    • 32MP ön kamera
    • 4500mAh batarya
    • 25W hızlı şarj
    • 450 Avro (6GB/128GB), 510 Avro (8GB/256GB)

    Biraz daha orta seviyeye hitap eden Galaxy A53 modeli 120Hz tazeleme hızı ile geliyor. Arka kamerada OIS, IP67 sertifikası, Dolby Atmos destekli çift hoparlör elde edilen bilgiler arasında. Yeni yonga seti ise gece modunu daha verimli hale getirirken video için en iyi kare hızını ayarlayabiliyor. Daha önce dile getirildiği üzere Galaxy A serisinde şarj adaptörü olmayacağı YouTube kutu açma videolarından da net olarak fark edilebiliyor.

    Galaxy A33 5G
    Tam Boyutta Gör
    özellikleri ve fiyatı

    • 6.4 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekran
    • Exynos 1200 yonga seti
    • 6GB/8GB
    • 128GB/256GB
    • 48MP OIS ana sensör
    • 13MP f/2.2 ön kamera
    • 5000mAh batarya
    • 15W hızlı şarj
    • USB Tip-C
    • 370 Avro (6GB/128GB)

    Galaxy A33 modelinde arka kamerada OIS, Super AMOLED ekran, 90Hz tazeleme hızı, 8MP ultra geniş, 5MP makro sensör, 2MP derinlik sensörü, 4k 30fps video kaydı gibi sınıfına göre iddialı özellikler mevcut. Her iki modelin de 4 yıl sistem ve 5 yıl güvenlik güncellemesi alacağı belirtildi.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 23 saat önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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