Galaxy A53 5G ve Galaxy A33 5G tanıtıldı

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Samsung’un orta seviyede mücadele edecek yeni Galaxy A serisi akıllı telefonları tanıtıldı. Galaxy A53 ve Galaxy A33 modelleri arka kamerada OIS gibi önemli detaylar ile geliyor olsa da fiyat konusunda biraz üzebilir.

Galaxy A53 5G özellikleri ve fiyatı

6.52 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekran

Exynos 1200 yonga seti (2+6 çekirdek)

6GB/8GB

128GB/256GB

64MP+12MP+5MP+5MP arka kamera

32MP ön kamera

4500mAh batarya

25W hızlı şarj

450 Avro (6GB/128GB), 510 Avro (8GB/256GB)

Samsung Galaxy A33,A53 ve A73'e ilk bakış! 2 sa. önce eklendi

Biraz daha orta seviyeye hitap eden Galaxy A53 modeli 120Hz tazeleme hızı ile geliyor. Arka kamerada OIS, IP67 sertifikası, Dolby Atmos destekli çift hoparlör elde edilen bilgiler arasında. Yeni yonga seti ise gece modunu daha verimli hale getirirken video için en iyi kare hızını ayarlayabiliyor. Daha önce dile getirildiği üzere Galaxy A serisinde şarj adaptörü olmayacağı YouTube kutu açma videolarından da net olarak fark edilebiliyor.

6.4 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekran

Exynos 1200 yonga seti

6GB/8GB

128GB/256GB

48MP OIS ana sensör

13MP f/2.2 ön kamera

5000mAh batarya

15W hızlı şarj

USB Tip-C

370 Avro (6GB/128GB)

Galaxy A33 modelinde arka kamerada OIS, Super AMOLED ekran, 90Hz tazeleme hızı, 8MP ultra geniş, 5MP makro sensör, 2MP derinlik sensörü, 4k 30fps video kaydı gibi sınıfına göre iddialı özellikler mevcut. Her iki modelin de 4 yıl sistem ve 5 yıl güvenlik güncellemesi alacağı belirtildi.

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Galaxy A53 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı