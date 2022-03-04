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    Samsung Galaxy A53'ün Avrupa fiyatı ortaya çıktı

    Samsung'un yeni orta segment fiyat/performans modeli Samsung Galaxy A53, bugün Avrupa fiyatı ile karşımıza çıktı. İşte Samsung Galaxy A53'ün muhtemel Avrupa fiyatı.
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    Samsung Galaxy A53'ün Avrupa fiyatı ortaya çıktı
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    Samsung'un en çok satan serisi olan Galaxy A serisi yeni bir modeli daha bünyesine katmaya hazırlanıyor. Yakında Samsung Galaxy A53'ü piyasaya sürmeyi planlayan Samsung, şimdilik bu cihaz hakkında herhangi bir bilgi vermiyor. Ancak Galaxy A53 bugün Avrupa fiyatı ile karşımıza çıktı. İşte Samsung Galaxy A53'ün muhtemel Avrupa fiyatı.

    Samsung Galaxy A53'ün Avrupa fiyatı ne kadar olacak?

    Samsung'un yeni modeli Samsung Galaxy A53 bugün yeni bir sızıntıyla karşımıza çıktı. Bir perakendeciden sızdırılan bilgilere göre Samsung Galaxy A53 Avrupa'da muhtemelen 469 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Tabi birkaç dolar gibi farkların oluşabileceğini dile getiren sızıntı sahipleri, Galaxy A53'ün yaklaşık 469 Euro olacağını söylüyor.

    Samsung Galaxy A53'ün Avrupa fiyatı ortaya çıktı
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    Ek olarak cihazın sızdırılan özelliklerine bakacak olursak Galaxy A53 görünüşe göre 6,52 inç büyüklüğünde Full HD+ görüntü kalitesinde bir ekranla geliyor. 120Hz yenileme hızı sunacak olan Galaxy A53, 64MP ana kamera ile gelecek. Ayrıca 12MP'lik ultra geniş açılı kamera, 5MP'lik derinlik sensörü ve 5MP'lik makro kamera da cihazla birlikte gelecek. Batarya tarafında ise 5000mAh'lik bir pil ve 25W hızlı şarj desteği bulunacak.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 1 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 1 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 1 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 1 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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