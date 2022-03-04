Samsung Galaxy A53'ün Avrupa fiyatı ortaya çıktı

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Samsung'un en çok satan serisi olan Galaxy A serisi yeni bir modeli daha bünyesine katmaya hazırlanıyor. Yakında Samsung Galaxy A53'ü piyasaya sürmeyi planlayan Samsung, şimdilik bu cihaz hakkında herhangi bir bilgi vermiyor. Ancak Galaxy A53 bugün Avrupa fiyatı ile karşımıza çıktı. İşte Samsung Galaxy A53'ün muhtemel Avrupa fiyatı.

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Samsung Galaxy A53'ün Avrupa fiyatı ne kadar olacak?

Samsung'un yeni modeli Samsung Galaxy A53 bugün yeni bir sızıntıyla karşımıza çıktı. Bir perakendeciden sızdırılan bilgilere göre Samsung Galaxy A53 Avrupa'da muhtemelen 469 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Tabi birkaç dolar gibi farkların oluşabileceğini dile getiren sızıntı sahipleri, Galaxy A53'ün yaklaşık 469 Euro olacağını söylüyor.

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Ek olarak cihazın sızdırılan özelliklerine bakacak olursak Galaxy A53 görünüşe göre 6,52 inç büyüklüğünde Full HD+ görüntü kalitesinde bir ekranla geliyor. 120Hz yenileme hızı sunacak olan Galaxy A53, 64MP ana kamera ile gelecek. Ayrıca 12MP'lik ultra geniş açılı kamera, 5MP'lik derinlik sensörü ve 5MP'lik makro kamera da cihazla birlikte gelecek. Batarya tarafında ise 5000mAh'lik bir pil ve 25W hızlı şarj desteği bulunacak.

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