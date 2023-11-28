Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz günlerde başlattığı One UI 6 güncellemesini hızlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Galaxy S23 serisiyle başlayan güncelleme dalgası şimdi ise orta seviye telefonlara geliyor. Samsung, kısa bir süre önce Galaxy A53 için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini yayınlamaya başladı.

Galaxy A53 için Android 14 tabanlı One UI 6 çıktı

Tam Boyutta Gör Şirket Galaxy A53 için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesinin dağıtımına başladı. Güncellemeyi ilk olarak İngiltere'deki kullanıcılar aldı, ancak diğer ülkelerin de alması uzun sürmeyecek. Genelde birkaç hafta içinde Samsung, güncellemenin dağıtımını tamamlıyor. Galaxy A53 için yayınlanan Android 14 güncellemesi A536BXXU7DWK6 ürün yazılımı sürümüyle geliyor.

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Galaxy A53 için yayınlanan güncelleme yaklaşık olarak 2,3 GB’lık bir boyuta sahipken Kasım 2023 güvenlik yamasını da içeriyor. Galaxy A53 cihazınızda Android 14 güncellemesini Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle kısmından kontrol edebilirsiniz.

Şimdiye kadar Android 14 One UI 6.0 güncellemesi alan Galaxy cihazları

Galaxy S serisi

Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra

Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A54

Galaxy A34

Galaxy A53

Galaxy A14 5G

Galaxy M serisi

Galaxy M53

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S9/S9+/S9 Ultra

Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra

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Galaxy A53 için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi başladı