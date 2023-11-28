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    Anlık Bildirim

    Galaxy A53 için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi başladı

    Samsung, oldukça seri bir şekilde akıllı telefonlarını yeni Android sürümüne güncellemeye devam ediyor. Firma son olarak Galaxy A53 için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini yayınladı.
    Galaxy A53 için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi başladı Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz günlerde başlattığı One UI 6 güncellemesini hızlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Galaxy S23 serisiyle başlayan güncelleme dalgası şimdi ise orta seviye telefonlara geliyor. Samsung, kısa bir süre önce Galaxy A53 için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini yayınlamaya başladı.

    Galaxy A53 için Android 14 tabanlı One UI 6 çıktı

    Galaxy A53 için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi başladı Tam Boyutta Gör
    Şirket Galaxy A53 için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesinin dağıtımına başladı. Güncellemeyi ilk olarak İngiltere'deki kullanıcılar aldı, ancak diğer ülkelerin de alması uzun sürmeyecek. Genelde birkaç hafta içinde Samsung, güncellemenin dağıtımını tamamlıyor. Galaxy A53 için yayınlanan Android 14 güncellemesi A536BXXU7DWK6 ürün yazılımı sürümüyle geliyor.

    Galaxy A53 için yayınlanan güncelleme yaklaşık olarak 2,3 GB’lık bir boyuta sahipken Kasım 2023 güvenlik yamasını da içeriyor. Galaxy A53 cihazınızda Android 14 güncellemesini Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle kısmından kontrol edebilirsiniz.

    Şimdiye kadar Android 14 One UI 6.0 güncellemesi alan Galaxy cihazları

    Galaxy S serisi

    • Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra
    • Galaxy S23 FE

    Galaxy Z serisi

    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy Z Flip 5

    Galaxy A serisi

    • Galaxy A73
    • Galaxy A54
    • Galaxy A34
    • Galaxy A53

    Galaxy A14 5G

    • Galaxy M serisi
    • Galaxy M53

    Galaxy Tab serisi

    • Galaxy Tab S9/S9+/S9 Ultra
    • Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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