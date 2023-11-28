Galaxy A53 için Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi başladı

- Galaxy A53 için Android 14 tabanlı One UI 6 çıktı
- Şimdiye kadar Android 14 One UI 6.0 güncellemesi alan Galaxy cihazları
- Galaxy S serisi
- Galaxy Z serisi
- Galaxy A serisi
- Galaxy A14 5G
- Galaxy Tab serisi
- Yorumlar
Galaxy A53 için Android 14 tabanlı One UI 6 çıktı
Galaxy A53 için yayınlanan güncelleme yaklaşık olarak 2,3 GB’lık bir boyuta sahipken Kasım 2023 güvenlik yamasını da içeriyor. Galaxy A53 cihazınızda Android 14 güncellemesini Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle kısmından kontrol edebilirsiniz.
Şimdiye kadar Android 14 One UI 6.0 güncellemesi alan Galaxy cihazları
Galaxy S serisi
- Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S23 FE
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A54
- Galaxy A34
- Galaxy A53
Galaxy A14 5G
- Galaxy M serisi
- Galaxy M53
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S9/S9+/S9 Ultra
- Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.