Samsung Galaxy A54 Smart View kılıfı sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Samsung’un bu yılın merakla beklenen modelleri arasındaki Galaxy A54 ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Firmanın yanlışlıkla paylaştığı Smart View kılıf görselleri telefonun tasarımını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Galaxy A54 Smart View kılıfı

Galaxy serisindeki Smart View kılıfları bilindiği üzere minik bir boşluk bırakarak ekranın bu kısmında her zaman açık özelliklerinin yansıtılmasını sağlıyor. Galaxy A54 Smart View kılıfında da sağ üst kısımda her zaman açık ekran boşluğu yer alıyor.

Samsung Galaxy A34 ve Galaxy A54 her yönüyle sızdı 1 hf. önce eklendi

Arka kamera adasını da gözler önüne seren kılıfta minik bir cüzdan kesesi de yer alıyor. Sağ tarafta fiziksel tuşlar ve alt kısımda da hoparlör ızgarası ile USB Tip-C girişi de rahatça seçilebiliyor. Görsellere göre Galaxy S23 ile benzer bir tasarım bizi bekliyor. Henüz Galaxy A54 modelinin ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor ancak çok da fazla zaman kalmadığı tahmin ediliyor.

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