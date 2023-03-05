Samsung Galaxy A54 Smart View kılıfı sızdırıldı

Galaxy A54 Smart View kılıfı
Galaxy serisindeki Smart View kılıfları bilindiği üzere minik bir boşluk bırakarak ekranın bu kısmında her zaman açık özelliklerinin yansıtılmasını sağlıyor. Galaxy A54 Smart View kılıfında da sağ üst kısımda her zaman açık ekran boşluğu yer alıyor.
Arka kamera adasını da gözler önüne seren kılıfta minik bir cüzdan kesesi de yer alıyor. Sağ tarafta fiziksel tuşlar ve alt kısımda da hoparlör ızgarası ile USB Tip-C girişi de rahatça seçilebiliyor. Görsellere göre Galaxy S23 ile benzer bir tasarım bizi bekliyor. Henüz Galaxy A54 modelinin ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor ancak çok da fazla zaman kalmadığı tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez