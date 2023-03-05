Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A54 Smart View kılıfı sızdırıldı

    Samsung Galaxy A54 akıllı telefon modeli için geliştirilen Smart View kılıfı internete sızdırıldı. Kılıf sızıntısı telefonun pek çok tasarım özelliğini de doğrulamış oluyor.
    Oy Ver
    Galaxy A54 Smart View Tam Boyutta Gör
    Samsung’un bu yılın merakla beklenen modelleri arasındaki Galaxy A54 ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Firmanın yanlışlıkla paylaştığı Smart View kılıf görselleri telefonun tasarımını net bir şekilde ortaya koyuyor.

    Galaxy A54 Smart View kılıfı

    Galaxy serisindeki Smart View kılıfları bilindiği üzere minik bir boşluk bırakarak ekranın bu kısmında her zaman açık özelliklerinin yansıtılmasını sağlıyor. Galaxy A54 Smart View kılıfında da sağ üst kısımda her zaman açık ekran boşluğu yer alıyor.

    Arka kamera adasını da gözler önüne seren kılıfta minik bir cüzdan kesesi de yer alıyor. Sağ tarafta fiziksel tuşlar ve alt kısımda da hoparlör ızgarası ile USB Tip-C girişi de rahatça seçilebiliyor. Görsellere göre Galaxy S23 ile benzer bir tasarım bizi bekliyor. Henüz Galaxy A54 modelinin ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor ancak çok da fazla zaman kalmadığı tahmin ediliyor.

    Galaxy A54 Smart View kılıfı neye benziyor? Tam Boyutta Gör

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    şairane 2 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 2 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 2 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    obd cihazı tavsiye euro truck simulator 2 ps4 bim kar kızağı pers mant kullanıcı yorumları türkiye vpn

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A33 5G
    Samsung Galaxy A33 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız