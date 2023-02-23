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    Samsung Galaxy A34 ve Galaxy A54 her yönüyle sızdı

    Önümüzdeki ay resmiyet kazanması beklenen Samsung Galaxy A34 ve Galaxy A54'ün merak edilecek hiçbir yanı kalmadı. Her iki cihazın da teknik özellikleri ve basın görselleri yayınlandı.
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    Samsung Galaxy A34 ve Galaxy A54 her yönüyle sızdı Tam Boyutta Gör
    91mobiles internet sitesi Samsung Galaxy A34 ve Galaxy A54'ün temel özelliklerini ve resmi basın görsellerini paylaştı. Yayınlanan görüntüler yakında tanıtılacak akıllı telefonların tasarımını gözler önüne seriyor.

    Galaxy A34 neler sunacak?

    Daha uygun fiyatlı Samsung Galaxy A34, MediaTek Dimensity 1080 platformu üzerine inşa edilecek. Cihazda 2.400 x 1.080 piksel çözünürlük sunan 6.6 inçlik 120 Hz sAMOLED ekran yer alacağı söyleniyor. Ön yüzünde 13 megapiksel selfie kamerası içeren damla şeklinde bir çentik bulunacak.

    Samsung Galaxy A34 ve Galaxy A54 her yönüyle sızdı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonun arka panelinde 48 + 8 + 5 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi görev yapacak. Tüm bunlara ek olarak 25 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya da konuşuluyor.

    Galaxy A54 neler sunacak?

    Samsung Galaxy A54'ün de aynı kalitede bir ekran taşıyacağını belirtelim. Ancak 6.4 inç gibi daha küçük boyutta olacak. Cihaz Exynos 1380 işlemci ve 32 megapiksel selfie kamerasıyla karşımıza çıkacak.

    Samsung Galaxy A34 ve Galaxy A54 her yönüyle sızdı Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon 50 megapiksel ana kamera içeren üçlü kamera sistemiyle gelecek. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 25 watt hızlı şarj özellikli 5.000 mAh pilinden alacak. Yeni modellerin lansmanının Mart'ta yapılması bekleniyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 1 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 2 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 2 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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