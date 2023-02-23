Samsung Galaxy A34 ve Galaxy A54 her yönüyle sızdı

Galaxy A34 neler sunacak?
Daha uygun fiyatlı Samsung Galaxy A34, MediaTek Dimensity 1080 platformu üzerine inşa edilecek. Cihazda 2.400 x 1.080 piksel çözünürlük sunan 6.6 inçlik 120 Hz sAMOLED ekran yer alacağı söyleniyor. Ön yüzünde 13 megapiksel selfie kamerası içeren damla şeklinde bir çentik bulunacak.
Galaxy A54 neler sunacak?
Samsung Galaxy A54'ün de aynı kalitede bir ekran taşıyacağını belirtelim. Ancak 6.4 inç gibi daha küçük boyutta olacak. Cihaz Exynos 1380 işlemci ve 32 megapiksel selfie kamerasıyla karşımıza çıkacak.
Akıllı telefon 50 megapiksel ana kamera içeren üçlü kamera sistemiyle gelecek. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 25 watt hızlı şarj özellikli 5.000 mAh pilinden alacak. Yeni modellerin lansmanının Mart'ta yapılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.