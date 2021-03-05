Google artık Chrome tarayıcısını daha sık güncelleyecek

Google, Chrome tarayıcısının hızlandırılmış bir sürüm döngüsüne geçtiğini resmi olarak duyurdu. Daha önce, şirket altı haftada bir yeni bir güncelleme yayınlıyordu, ancak şimdi bu döngü, iki haftalık güvenlik yamaları ile birlikte dört haftaya indirildi.
Ayrıca Bkz. "Alman polisi, alışveriş sitelerinden ucuz Windows lisans anahtarı alanların peşine düştü"İlginizi Çekebilir Chrome tarayıcısına tema oluşturucu eklendi ve sekme görünümü iyileştirildi
Daha sık güncellemelerle, geliştiricilerin aynı zaman diliminde daha fazla yenilik yayınlaması ve Chrome'un piyasadaki diğer popüler tarayıcılarla rekabet etmesine olanak sağlaması muhtemel görünüyor. Örneğin, Mozilla geçen yıl Firefox için dört haftalık bir güncelleme döngüsüne geçmişti.
Kararlı sürüm sekiz haftada bir gelecek
Google'ın kendisi, ekibin iyi koordine edilmiş çalışması sayesinde büyük güncellemelerin daha erken gelebilme durumunun mümkün olduğunu ise şöyle açıklıyor:
"Chrome'un yeni sürümleri için test ve yayınlama sürecini önemli ölçüde kolaylaştırdık ve iki haftalık güvenlik yaması sürümlerini uygulamaya koyduk. Artık kullanıcılarımıza yeni özellikleri çok daha hızlı sağlamak için yeni güncellemelerin yayın döngüsünü kısaltabileceğimiz anlaşıldı."
Google, özellikle kurumsal şirketlerin ve işletmelerin tercih ettiği, tarayıcının kararlı sürümünü ise sekiz haftada bir yayınlayacağını duyurdu.
https://blog.chromium.org/2021/03/speeding-up-release-cycle.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Chromium tabanlı (Chrome motorunu kullanan) onlarca alternatif tarayıcı varken insanlardaki Chrome ısrarını anlayamıyorum.
Tabii bu özellikler diğer Chromium tarayıcılara da geliyor. Chrome kullanmama rağmen, bu değişim faydalı olacak. Edge özellikle rekabete katılması Chrome buna sürüklüyor. Yerinde sayan Firefox bile hareket geçirdi Edge atağı.
Chorome gereğinden fazla işlmeci ve rem kullanıyor neden bilmiyorum. Bu gidişle kaldıracağım uyuz oldum.
Evet, teknoloji hızla gelişiyor, güncelleme her zaman gelecek ama bunu majör güncelleme yerine minör güncelleme sunsalar şunu. Çoğu şirket yaptıkları işlerde bu majör sürüm diyerek minör bile sayılamayacak şeyler üretiyor.
Örnek:
Yılda 2 3 tane Windows sürümü piyasaya sürülüyor
Intel yılda 2 nesil birden atlıyor
Instagram sürümü eskiden (2013 2014 zamanları) bir yılda 4'ten 5'e atlarken şimdi yılda 50 sürüm birden atlıyor
Kapitalizmin bu tiksindirici tarafını bu denli kullanacakları bir dönem de olacak deselerdi inanmazdım.
İşin diğer komik tarafı, insanlar eskiden yılda bir sürüm çıkaran şirketlere "kapitalizm işte, tüketim manyaklığı" derlerdi. Ben de bu denileni saçma bulurdum tabii ama yukarıdaki anlattığım olay hiç de normal değil. Yine eskisi gibi yılda bir majör sürüm, bu bir yıl içerisinde de minör sürümler çıkartmalarını isterim şirketlerin.
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