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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google artık Chrome tarayıcısını daha sık güncelleyecek

    Google, yeni özellikleri daha hızlı sunabilmek için Chrome tarayıcısının 6 haftada bir olan güncelleme döngüsünü daha da kısaltacağını açıkladı.
    05 Mart 2021, 16:00 (3 gün)
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    Tarayıcılar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    2

    Google artık Chrome tarayıcısını daha sık güncelleyecek
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    Google, Chrome tarayıcısının hızlandırılmış bir sürüm döngüsüne geçtiğini resmi olarak duyurdu. Daha önce, şirket altı haftada bir yeni bir güncelleme yayınlıyordu, ancak şimdi bu döngü, iki haftalık güvenlik yamaları ile birlikte dört haftaya indirildi.

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    Daha sık güncellemelerle, geliştiricilerin aynı zaman diliminde daha fazla yenilik yayınlaması ve Chrome'un piyasadaki diğer popüler tarayıcılarla rekabet etmesine olanak sağlaması muhtemel görünüyor. Örneğin, Mozilla geçen yıl Firefox için dört haftalık bir güncelleme döngüsüne geçmişti.

    Google artık Chrome tarayıcısını daha sık güncelleyecek
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    Kararlı sürüm sekiz haftada bir gelecek

    Google'ın kendisi, ekibin iyi koordine edilmiş çalışması sayesinde büyük güncellemelerin daha erken gelebilme durumunun mümkün olduğunu ise şöyle açıklıyor:

    "Chrome'un yeni sürümleri için test ve yayınlama sürecini önemli ölçüde kolaylaştırdık ve iki haftalık güvenlik yaması sürümlerini uygulamaya koyduk. Artık kullanıcılarımıza yeni özellikleri çok daha hızlı sağlamak için yeni güncellemelerin yayın döngüsünü kısaltabileceğimiz anlaşıldı."

    Google, özellikle kurumsal şirketlerin ve işletmelerin tercih ettiği, tarayıcının kararlı sürümünü ise sekiz haftada bir yayınlayacağını duyurdu.



    https://blog.chromium.org/2021/03/speeding-up-release-cycle.html
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    A aycibin (Yalım Dilmen) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    telefonda samsung,bilgisayarda edge browser kullanıyorum.chrome her iki platformda da hem daha çok kaynak,hem daha çok şarj tüketiyor.bu yüzden yanaşmıyorum.hız konusunda da bahsettiklerimden farkı yok ayrıca.
    telefonda samsung,bilgisayarda edge browser kullanıyorum.chrome her iki platformda da hem daha çok kaynak,hem daha çok şarj tüketiyor.bu yüzden yanaşmıyorum.hız...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    L Longg_Night 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bellek sorununu çözsünler yeter
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    ipli jeton (Adem Gdk) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Chromium tabanlı edge hepsini döver. Acayip bir şey.



    Chromium tabanlı (Chrome motorunu kullanan) onlarca alternatif tarayıcı varken insanlardaki Chrome ısrarını anlayamıyorum.
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    B boşyapanlaratepki 1 gün ( Mesaj Silindi ) ipli jeton
    Opera daha mantıklı efsane bişey oyunculara özel şeyleri de var
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    V Virinom (Süleyman Kenar) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Güncellese ne olacak hiçbir şey değişmiyor ki zaten. Chrome hep aynı chrome.
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    Darktowertr 13 sa. ( Mesaj Silindi ) Virinom
    Şu aralar koyu mod desteğini bekliyorum. Arka planda geliştiriyorlar. Şahsen Dark Reader uzantısını seviyorum. Ama bir uzantı eksiltip, tarayıcı içinde gömülü bir ayar ile yapmak daha iyi olacaktır. Bunun için ayar menüsü falan deniyorlar. Evet, sadelik odaklı ama alt yapıda büyük değişiklikler yapmaya çalışıyorlar.

    Tabii bu özellikler diğer Chromium tarayıcılara da geliyor. Chrome kullanmama rağmen, bu değişim faydalı olacak. Edge özellikle rekabete katılması Chrome buna sürüklüyor. Yerinde sayan Firefox bile hareket geçirdi Edge atağı.
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    CoreXXX (fatih tat) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Pc de yüklü ama hiç bakmıyorum edge çıkdığından beri. Chromeye 10 basar edge
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    1ses1 (hasan türk) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    chorome iyice saçmaladı. Daha öncesinde gayet seri çalışırken şimdi remde fazla yiyor ve youtube açınca full ekran yapınca 3-5 sn bir bekliyor. Format attım yine aynı. Bir kasma oluyor nedenini çözemedim. 3 laptop 4 pc bunların hepsinde aynı. Bilerek mi yapıyorlar anlamıyorum bu olaya operada 2 sn mozillada hiç yok bu geçikme.

    Chorome gereğinden fazla işlmeci ve rem kullanıyor neden bilmiyorum. Bu gidişle kaldıracağım uyuz oldum.
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    yc#1 (Yavuz Can) 2 gün ( Mesaj Silindi ) 1ses1
    Chrome'a dünyaları versen doymaz. Edge adamdır.
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    alemburda34 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Google işler tersine döndü Edge son sürat gidiyor...
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    X XemreG (Rüştü Emre Genç) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Sanırım edge büyük bir başarı elde etti ki etmesi doğal yıllardır chrome un yapamadığı her şeyi eklenti olmadan yaptı adamlar. Artık şöyle olcak böyle olacak laflarına başladılar chrome en son ram canavarıydı keza halada öyle olduğunu düşünüyorum. edge den öncede opera gx kullanıyordum ki bu browser size tarayıcının ne kadar cpu kullanıp ne kadar ram kullanacağını limitlemenize yarıyordu. Chrome hala yerinde sayıyor.
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    ahmetkaraci (ahmet karaci) 2 gün ( Mesaj Silindi ) XemreG
    edge büyük başarı elde etmiş, chrome un yapamadığı herşeyi eklentisiz yapıyormuş. chrome yerinde sayıyormuş. her uzman dh de. :)
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kapitalizmi iyicene suyunu çıkardılar. Bir iki özellik ekleyip sonra bunu majör sürüm diye millete yedirmeye çalışıyorlar. Zamanında 6 7 yıl boyunca bir tarayıcıyı güncellemeden kullanırken şimdi yılda 6 7 defa güncelleniyor.

    Evet, teknoloji hızla gelişiyor, güncelleme her zaman gelecek ama bunu majör güncelleme yerine minör güncelleme sunsalar şunu. Çoğu şirket yaptıkları işlerde bu majör sürüm diyerek minör bile sayılamayacak şeyler üretiyor.

    Örnek:
    Yılda 2 3 tane Windows sürümü piyasaya sürülüyor
    Intel yılda 2 nesil birden atlıyor
    Instagram sürümü eskiden (2013 2014 zamanları) bir yılda 4'ten 5'e atlarken şimdi yılda 50 sürüm birden atlıyor

    Kapitalizmin bu tiksindirici tarafını bu denli kullanacakları bir dönem de olacak deselerdi inanmazdım.

    İşin diğer komik tarafı, insanlar eskiden yılda bir sürüm çıkaran şirketlere "kapitalizm işte, tüketim manyaklığı" derlerdi. Ben de bu denileni saçma bulurdum tabii ama yukarıdaki anlattığım olay hiç de normal değil. Yine eskisi gibi yılda bir majör sürüm, bu bir yıl içerisinde de minör sürümler çıkartmalarını isterim şirketlerin.
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    Windows10 2 gün ( Mesaj Silindi ) Furkooo85
    intel yılda 1000 nesil atlasa nolacak, litografi olarak ilerleyemedikten sonra.
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    V veysel_444 (WALTER H. WHITE) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Google Chrome kullanmamın tek sebebi yer imlerim çok fazla ve senkronizasyonu iyi yoksa şimdiye çoktan bırakırdım
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    Windows10 2 gün ( Mesaj Silindi ) veysel_444
    yeni microsoft edge'e geç.
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    P Proprietor (Akif Altun) 2 gün ( Mesaj Silindi ) veysel_444
    edgeyi indirirsen bütün er imlerini şifrelerini adreslerini vs. ne varsa herşeyi aktarıyor
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    A aycibin (Yalım Dilmen) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    telefonda samsung,bilgisayarda edge browser kullanıyorum.chrome her iki platformda da hem daha çok kaynak,hem daha çok şarj tüketiyor.bu yüzden yanaşmıyorum.hız konusunda da bahsettiklerimden farkı yok ayrıca.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    ARISLCK 2 gün ( Mesaj Silindi ) aycibin
    samsung internet bana biraz hantal geliyordu şu an ne durumda tabi bilmiyorum.
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    1641 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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