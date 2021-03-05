Google artık Chrome tarayıcısını daha sık güncelleyecek

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Google, Chrome tarayıcısının hızlandırılmış bir sürüm döngüsüne geçtiğini resmi olarak duyurdu. Daha önce, şirket altı haftada bir yeni bir güncelleme yayınlıyordu, ancak şimdi bu döngü, iki haftalık güvenlik yamaları ile birlikte dört haftaya indirildi.

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Daha sık güncellemelerle, geliştiricilerin aynı zaman diliminde daha fazla yenilik yayınlaması ve Chrome'un piyasadaki diğer popüler tarayıcılarla rekabet etmesine olanak sağlaması muhtemel görünüyor. Örneğin, Mozilla geçen yıl Firefox için dört haftalık bir güncelleme döngüsüne geçmişti.

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Kararlı sürüm sekiz haftada bir gelecek

Google'ın kendisi, ekibin iyi koordine edilmiş çalışması sayesinde büyük güncellemelerin daha erken gelebilme durumunun mümkün olduğunu ise şöyle açıklıyor:

"Chrome'un yeni sürümleri için test ve yayınlama sürecini önemli ölçüde kolaylaştırdık ve iki haftalık güvenlik yaması sürümlerini uygulamaya koyduk. Artık kullanıcılarımıza yeni özellikleri çok daha hızlı sağlamak için yeni güncellemelerin yayın döngüsünü kısaltabileceğimiz anlaşıldı."

Google, özellikle kurumsal şirketlerin ve işletmelerin tercih ettiği, tarayıcının kararlı sürümünü ise sekiz haftada bir yayınlayacağını duyurdu.

https://blog.chromium.org/2021/03/speeding-up-release-cycle.html

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