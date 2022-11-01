Galaxy cihazlar için One UI 5.0 resmi güncelleme takvimi açıklandı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Android 13 tabanlı One UI 5.0’ı Galaxy S22 kullanıcıları ile buluşturan Samsung, diğer Galaxy telefonlar ve tabletler için One UI 5.0 sürüm güncelleme programını paylaştı.

One UI 5.0 alacak telefonlar resmi olarak belli oldu

Paylaşılan listeye göre Samsung, One UI 5.0 sürümünü Kasım ayı içerisinde üst düzey telefonlar ve tabletlere getirmeyi planlıyor. Bununla birlikte Galaxy S22 serisinden hemen sonra güncellenecek ilk cihazlar, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 4, Galaxy S20 serisi, Galaxy S21 serisi, Galaxy Note 20 serisi, Galaxy Tab S8 serisi, Galaxy A33 5G ve Galaxy A53 5G modelleri olacak.

Galaxy S21 FE Android 13 güncellemesi test edilmeye başlandı 2 gün önce eklendi

Bazı eski amiral gemileri ve orta sınıf Galaxy cihazların ise, Aralık 2022 ve Ocak 2023'ye kadar güncellemeye kavuşması bekleniyor. Samsung'dan yapılan açıklamaya göre uygun fiyatlı Galaxy telefon ve tabletlerinin çoğu, 2023'ün ilk çeyreği sona ermeden Android 13 güncellemesini almış olacak. İşte Galaxy Cihazlar için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncelleme takvimi:

Kasım 2022

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3 5G

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S20+ 5G

Galaxy S20 5G

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE 5G

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8+ 5G

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi & 5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi & 5G)

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Aralık 2022

Galaxy Z Fold 2 (5G & LTE)

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20+

Galaxy S20

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy A72

Galaxy A71

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51

Galaxy A32 5G

Galaxy M53 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M32

Galaxy XCover 6 Pro

Galaxy XCover Pro

Galaxy Tab S7 FE 5G

Galaxy Tab S7 FE

Ocak 2023

Galaxy A23 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A13

Galaxy A13 5G

Galaxy A12

Galaxy M23 5G

Galaxy M22

Galaxy M13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab Active 4 Pro 5G

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Şubat 2023

Galaxy A04 serisi

Galaxy A03 serisi

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Galaxy cihazlar için One UI 5.0 güncelleme takvimi açıklandı!