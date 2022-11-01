Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy cihazlar için One UI 5.0 resmi güncelleme takvimi açıklandı

    Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, amiral gemisi cihazların ardından Android 13 tabanlı One UI 5.0 alacak modellerin listesini paylaştı. İşte yeni sürüme kavuşacak cihazlar.
    Oy Ver
    Galaxy cihazlar için One UI 5.0 güncelleme takvimi açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Android 13 tabanlı One UI 5.0’ı Galaxy S22 kullanıcıları ile buluşturan Samsung, diğer Galaxy telefonlar ve tabletler için One UI 5.0 sürüm güncelleme programını paylaştı.

    One UI 5.0 alacak telefonlar resmi olarak belli oldu

    Paylaşılan listeye göre Samsung, One UI 5.0 sürümünü Kasım ayı içerisinde üst düzey telefonlar ve tabletlere getirmeyi planlıyor. Bununla birlikte Galaxy S22 serisinden hemen sonra güncellenecek ilk cihazlar, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 4, Galaxy S20 serisi, Galaxy S21 serisi, Galaxy Note 20 serisi, Galaxy Tab S8 serisi, Galaxy A33 5G ve Galaxy A53 5G modelleri olacak. 

    Bazı eski amiral gemileri ve orta sınıf Galaxy cihazların ise, Aralık 2022 ve Ocak 2023'ye kadar güncellemeye kavuşması bekleniyor. Samsung'dan yapılan açıklamaya göre uygun fiyatlı Galaxy telefon ve tabletlerinin çoğu, 2023'ün ilk çeyreği sona ermeden Android 13 güncellemesini almış olacak. İşte Galaxy Cihazlar için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncelleme takvimi:

    Kasım 2022

    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Z Fold 3 5G
    • Galaxy Z Flip 4
    • Galaxy Z Flip 3 5G
    • Galaxy S21 Ultra 5G
    • Galaxy S21+ 5G
    • Galaxy S21 5G
    • Galaxy S21 FE 5G
    • Galaxy S20+ 5G
    • Galaxy S20 5G
    • Galaxy S20 FE
    • Galaxy S20 FE 5G
    • Galaxy Note 20 Ultra 5G
    • Galaxy Note 20 5G
    • Galaxy Note 20
    • Galaxy A53 5G
    • Galaxy A33 5G
    • Galaxy Tab S8+
    • Galaxy Tab S8+ 5G
    • Galaxy Tab S8 (Wi-Fi & 5G)
    • Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi & 5G)
    • Galaxy Tab S7
    • Galaxy Tab S7+

    Aralık 2022

    • Galaxy Z Fold 2 (5G & LTE)
    • Galaxy Z Flip
    • Galaxy Z Flip 5G
    • Galaxy S20 Ultra 5G
    • Galaxy S20+
    • Galaxy S20
    • Galaxy S10 Lite
    • Galaxy Note 10 Lite
    • Galaxy A72
    • Galaxy A71
    • Galaxy A52
    • Galaxy A52 5G
    • Galaxy A52s 5G
    • Galaxy A51
    • Galaxy A32 5G
    • Galaxy M53 5G
    • Galaxy M52 5G
    • Galaxy M33 5G
    • Galaxy M32
    • Galaxy XCover 6 Pro
    • Galaxy XCover Pro
    • Galaxy Tab S7 FE 5G
    • Galaxy Tab S7 FE

    Ocak 2023

    • Galaxy A23 5G
    • Galaxy A22
    • Galaxy A22 5G
    • Galaxy A13
    • Galaxy A13 5G
    • Galaxy A12
    • Galaxy M23 5G
    • Galaxy M22
    • Galaxy M13
    • Galaxy M12
    • Galaxy XCover 5
    • Galaxy Tab S6 Lite
    • Galaxy Tab Active 4 Pro 5G
    • Galaxy Tab Active 4 Pro
    • Galaxy Tab Active 3
    • Galaxy Tab A8
    • Galaxy Tab A7 Lite

    Şubat 2023

    • Galaxy A04 serisi
    • Galaxy A03 serisi
    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-one-ui-5-0-update-release-schedule/ https://www.sammobile.com/news/samsung-one-ui-5-0-update-release-schedule-germany/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    B
    batar 25 dakika önce

    Bende gözümü kararttım 6900 lü modellere bakıyorum umarım bu yeni model çok uçuk fiyata çıkmaz da alt modeller biraz daha ucuzlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO M4 Pro
    Xiaomi POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız