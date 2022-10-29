Galaxy S21 FE için Android 13 ve One UI 5.0 güncellemesi test edilmeye başlandı

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S21 serisi de dahil olmak üzere birçok amiral gemisi telefonu için Android 13 One UI 5.0 beta programları üzerinde çalışıyor. Bununla birlikte, Galaxy S21 FE için Android 13 ve One UI 5.0 test programları açılmadı ancak yeni yazılım üzerinde çalışmalar kapalı kapılar ardında devam ediyor.

Samsung’un Android 13 güncelleme takvimi belli oldu 4 gün önce eklendi

Samsung'un sunucularında tespit edilen Galaxy S21 FE Android 13 güncellemesi sona yaklaşmış gibi duruyor. Aktarılanlara göre kararlı sürüm Kasım ayı içerisinde yayınlanabilir ancak henüz resmi bir onay yok. Öte yandan Samsung’un Android 13 güncelleme takvimine göre Kasım ayı içinde Galaxy S21 serisi ve Galaxy S20 serisi de güncellemeye kavuşacak.

Android 13, Galaxy S21 FE için sadece bir başlangıç

Android 13, Galaxy S21 FE için ilk büyük işletim sistemi yükseltmesi olacak. Android 12 ile piyasaya çıkan S21 FE, toplamda üç büyük güncelleme için uygun, yani Android 13, Android 14 ve Android 15 güncellemeleri bu telefona gelecek. Öyle ki Android 11 ile piyasaya çıkan Galaxy S21 serisinden daha fazla güncelleme desteği alacak.

Büyük güncellemelerden bahsetmişken, Android 13 ve One UI 5.0 srümü, tüm uygun Galaxy cihazlarına kapsamlı kilit ekranı kişiselleştirmeleri de dahil olmak üzere bazı yeni özellikler ve değişiklikler getirecek.

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Galaxy S21 FE Android 13 güncellemesi test edilmeye başlandı