Oppo Find N5 görücüye çıkıyor: İşte beklenen özellikler

- Oppo Find N5 özellikleri sızdırıldı: İşte merakla beklenen katlanabilir telefonun detayları
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Oppo Find N5 özellikleri sızdırıldı: İşte merakla beklenen katlanabilir telefonun detayları
Oppo Find N5'in en dikkat çekici özelliklerinden biri ekran teknolojisi. Cihaz, dış tarafta 6.4 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelirken, açıldığında kullanıcıları 8 inçlik 2K çözünürlüklü ana ekran karşılıyor. Bu geniş ekran özellikle oyun, video izleme ve çoklu görev senaryolarında kullanıcılara büyük avantaj sağlayacak.
Kamera sistemi konusunda da iddialı olan Find N5, arkasında üç adet 50 MP sensör barındırıyor. Ana kamera, ultra geniş açı ve telefoto lens kombinasyonu, Find X8 serisinden alınan başarılı formülü devam ettiriyor. Ayrıca 2025 Çin Yeni Yılı sonrasında, muhtemelen Şubat ayında tanıtılması beklenen Oppo Find N5, katlanabilir telefon pazarında rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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