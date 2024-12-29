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    Oppo Find N5 görücüye çıkıyor: İşte beklenen özellikler

    Oppo'nun yeni amiral gemisi Find N5'in teknik özellikleri sızdırıldı. İşte 8 inç katlanabilir ekran, Snapdragon 8 Elite işlemci ve 50MP üçlü kamera sistemiyle dikkat çeken modelin detayları:
    Oppo Find N5 görücüye çıkıyor: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    2025'in ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen Oppo Find N5, sızdırılan özellikleriyle merakları üzerine çekti. Weibo platformunda Oppo'nun Find Ürün Yöneticisi Zhou Yibao'nun paylaşımlarıyla başlayan süreç, cihazın teknik özelliklerinin detaylı olarak ortaya çıkmasıyla devam etti. Yeni nesil katlanabilir telefon, selefine kıyasla önemli donanımsal iyileştirmelerle gelecek.

    Oppo Find N5 özellikleri sızdırıldı: İşte merakla beklenen katlanabilir telefonun detayları

    Oppo Find N5'in en dikkat çekici özelliklerinden biri ekran teknolojisi. Cihaz, dış tarafta 6.4 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelirken, açıldığında kullanıcıları 8 inçlik 2K çözünürlüklü ana ekran karşılıyor. Bu geniş ekran özellikle oyun, video izleme ve çoklu görev senaryolarında kullanıcılara büyük avantaj sağlayacak.

    Oppo Find N5 görücüye çıkıyor: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Performans tarafında Oppo, Find N5'i Qualcomm'un en yeni ve güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite ile donatıyor. 16 GB RAM'e kadar yükseltilebilen bellek seçenekleri ve 1 TB'a varan depolama kapasitesi, kullanıcılara üst düzey bir deneyim vadediyor. Cihazın batarya kapasitesi de bir önceki modele göre artırılmış durumda olup 5700 mAh kapasiteli batarya, 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğiyle geliyor.

    Kamera sistemi konusunda da iddialı olan Find N5, arkasında üç adet 50 MP sensör barındırıyor. Ana kamera, ultra geniş açı ve telefoto lens kombinasyonu, Find X8 serisinden alınan başarılı formülü devam ettiriyor. Ayrıca 2025 Çin Yeni Yılı sonrasında, muhtemelen Şubat ayında tanıtılması beklenen Oppo Find N5, katlanabilir telefon pazarında rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.

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