Galaxy F41 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Samsung’un orta seviyeye yönelik olarak hazırladığı yeni akıllı telefon serisi Galaxy F ilk meyvesini verdi. Galaxy F41 fiyat segmentine göre tüketiciyi tatmin edecek özellikler sunmaya çalışıyor.

Galaxy F41 özellikleri ve fiyatı

Samsung geçmiş yıllarda orta seviyede farklı isimlendirmelerle akıllı telefon serileri hazırlamış ancak sonrasında Galaxy A ve Galaxy M olarak sadeleştirmişti. Özellikle Huawei’nin pazarda eriyecek olması ihtimalini düşünerek yeniden farklı isimlendirmelere başladı.

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Samsung Galaxy F41 detaylanıyor

Galaxy F41 modeli asıl olarak Galaxy M31 modelinin biraz oynanmış hali. Diğer pek çok üreticide olduğu gibi Samsung da artık bir telefonu farklı isimlendirmeler altında farklı pazarlara sunabiliyor.

Galaxy F41 modelinde 6.4 inçlik FHD+ Super AMOLED ekran yer alıyor. U çentikli ekran 420 nit parlaklık seviyesi sunuyor. Arka kısımda kamera yuvasının altında bir parmak izi okuyucu mevcut.

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Exynos 9611 yonga setinden gücünü alan akıllı telefonda 6GB LPDDR4x RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri mevcut. 6000mAh kapasiteli batarya USB Tip-C üzerinden 15W hızlı şarj olabiliyor.

Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü korunuyor. Makro sensör kaldırılmış. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Galaxy F41 modeli 232$ ve 247$ olarak fiyatlandırılmış ancak Galaxy M31 modeline göre oldukça yüksek.

https://www.gizmochina.com/2020/10/08/samsung-galaxy-f41-launches-in-india-with-an-introductory-pricetag-of-%e2%82%b915499212/

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