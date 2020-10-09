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    Galaxy F41 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Samsung Galaxy F41 modelinde 6.4 inçlik FHD+ Super AMOLED ekran, Exynos 9611 yonga seti, 6GB RAM, 64MP çözünürlüğünde ana sensör ve 6000mAh kapasiteli batarya yer alıyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    3,1b
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy F41 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un orta seviyeye yönelik olarak hazırladığı yeni akıllı telefon serisi Galaxy F ilk meyvesini verdi. Galaxy F41 fiyat segmentine göre tüketiciyi tatmin edecek özellikler sunmaya çalışıyor.

    Galaxy F41 özellikleri ve fiyatı

    Samsung geçmiş yıllarda orta seviyede farklı isimlendirmelerle akıllı telefon serileri hazırlamış ancak sonrasında Galaxy A ve Galaxy M olarak sadeleştirmişti. Özellikle Huawei’nin pazarda eriyecek olması ihtimalini düşünerek yeniden farklı isimlendirmelere başladı.

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    Galaxy F41 modeli asıl olarak Galaxy M31 modelinin biraz oynanmış hali. Diğer pek çok üreticide olduğu gibi Samsung da artık bir telefonu farklı isimlendirmeler altında farklı pazarlara sunabiliyor.

    Galaxy F41 modelinde 6.4 inçlik FHD+ Super AMOLED ekran yer alıyor. U çentikli ekran 420 nit parlaklık seviyesi sunuyor. Arka kısımda kamera yuvasının altında bir parmak izi okuyucu mevcut.

    Galaxy F41 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Exynos 9611 yonga setinden gücünü alan akıllı telefonda 6GB LPDDR4x RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri mevcut. 6000mAh kapasiteli batarya USB Tip-C üzerinden 15W hızlı şarj olabiliyor.

    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü korunuyor. Makro sensör kaldırılmış. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Galaxy F41 modeli 232$ ve 247$ olarak fiyatlandırılmış ancak Galaxy M31 modeline göre oldukça yüksek.

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    https://www.gizmochina.com/2020/10/08/samsung-galaxy-f41-launches-in-india-with-an-introductory-pricetag-of-%e2%82%b915499212/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    54 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    astegon (astegon CF) 1 hf. en beğenilen
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    Öffff Exynos 9611'den kusacağım artık.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    BYRM81 (Bayram ERTÜRK) 1 hf.
    Samsung : Exynos 9611
    Huawei : Kirin 710
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    zero fear 1 hf.
    F41 Lightning II
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    Alpha Centauri (Mustafa S.) 1 hf.
    m31=m31s=f41
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    yolyordam35 (yol yordam) 1 hf.
    bknz. m31s
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    astegon (astegon CF) 1 hf. en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Öffff Exynos 9611'den kusacağım artık.
    Yanıtla +4
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    ruzbey35 (Rüzgar Diyar) 1 hf.
    Bunlarda hep aynı tasarım kamerayı sağdan ‘ sola hemen 41 61 flan.
    Yanıtla +1
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf.
    M31 olmuş F41
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