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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'un Motorola Razr benzeri katlanabilir telefonu sızdırıldı: Galaxy Fold 2 böyle gelebilir

    Samsung'un Motorola Razr benzeri dikey katlanabilir telefonunun görüntüleri sızdırıldı. Galaxy Fold 2 olarak gelmesi beklenen telefon, bu şekilde görünebilir.
    21 dk. (Son Güncelleme: 15 dk.)
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Samsung'un Motorola Razr benzeri katlanabilir telefonu sızdırıldı: Galaxy Fold 2 böyle gelebilir
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    Samsung'un Şubat 2020'de duyurmayı planladığı yeni katlanabilir telefonu, Motorola Razr benzeri bir katlanabilir forma sahip olabilir. Galaxy Fold 2 olarak adlandırılacağı söylenen telefonun görüntüleri, Weibo'da ortaya çıktı. 

    Ayrıca Bkz. "Huawei P Smart Pro tanıtıldı: 48 MP üçlü kamera, tam ekran tasarımı ve 4000 mAh pil"

    Fotoğrafların Galaxy Fold 2'ye ait olduğu iddia ediliyor

    Samsung deyince isabetli sızıntılarıyla tanınan Ice universe(@UniverseIce), Çin'in sosyal medyası Weibo'daki Wang Benhong hesabını kaynak göstererek, yeni nesil Galaxy Fold'a ait olduğu iddia edilen görüntüleri paylaştı. 

    Görüntülere bakıldığında uzun ama dar bir ekrana sahip olan telefon, dikey olarak içe doğru katlanabilen bir tasarıma sahip. Ayrıca Galaxy Note 10'da olduğu gibi ön kamerası ekrana gömülen telefon, arka tarafında ise çift kamera ile dikkat çekiyor. Arka kamera kurulumunun hemen yanında da bildirimleri ve saati göstermek için görevlendirilmiş ikinci bir ekran göze çarpıyor.



    https://weibo.com/1936930605/IltXpABBg Yorum Yaz
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