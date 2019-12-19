Samsung'un Motorola Razr benzeri katlanabilir telefonu sızdırıldı: Galaxy Fold 2 böyle gelebilir

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Samsung'un Şubat 2020'de duyurmayı planladığı yeni katlanabilir telefonu, Motorola Razr benzeri bir katlanabilir forma sahip olabilir. Galaxy Fold 2 olarak adlandırılacağı söylenen telefonun görüntüleri, Weibo'da ortaya çıktı.

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Fotoğrafların Galaxy Fold 2'ye ait olduğu iddia ediliyor

Samsung deyince isabetli sızıntılarıyla tanınan Ice universe(@UniverseIce), Çin'in sosyal medyası Weibo'daki Wang Benhong hesabını kaynak göstererek, yeni nesil Galaxy Fold'a ait olduğu iddia edilen görüntüleri paylaştı.

Görüntülere bakıldığında uzun ama dar bir ekrana sahip olan telefon, dikey olarak içe doğru katlanabilen bir tasarıma sahip. Ayrıca Galaxy Note 10'da olduğu gibi ön kamerası ekrana gömülen telefon, arka tarafında ise çift kamera ile dikkat çekiyor. Arka kamera kurulumunun hemen yanında da bildirimleri ve saati göstermek için görevlendirilmiş ikinci bir ekran göze çarpıyor.

https://weibo.com/1936930605/IltXpABBg