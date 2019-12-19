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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei P Smart Pro tanıtıldı: 48 MP üçlü kamera, tam ekran tasarımı ve 4000 mAh pil

    Huawei P Smart Pro tanıtıldı. İşte Türkiye'de de satışa sunulması beklenen Huawei P Smart Pro fiyatı ve özellikleri!
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Huawei P Smart Pro tanıtıldı: 48 MP üçlü kamera, tam ekran tasarımı ve 4000 mAh pil
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    Ülkemizde yüksek satış rakamlarına ulaşan Huawei P Smart ailesine yeni bir üye katıldı. P Smart Pro modeliyle ürün gamını genişleten Huawei P Smart serisi, yeni modele çok da yabancı değil. Zira Huawei P Smart Pro; halihazırda satışta olan Huawei Y9s’in yeniden adlandırılmış hali olarak karşımıza çıkarken, Honor 9X ile de parmak izi tarayıcısının konumu dışında benzer bir telefon konumunda. 

    Ayrıca Bkz. "Samsung, 108 MP çözünürlüklü kamera sensörünün özelliklerini detaylandırdı"

    Huawei P Smart Pro özellikleri

    163.1 x 77.2 x 8.8 mm ebatlarında bir kasaya kurulan telefon, 6.59 inç büyüklüğünde ekranla geliyor. 1080 x 2340 (FHD+) çözünürlük sunan ekranın kasaya oranı %91 iken, görüntü formatı ise 19,5: 9 olarak karşımıza çıkıyor. Önü gibi arkası da cam olan Huawei P Smart Pro, siyah ve degradeli renk geçişlerinin olduğu iki farklı renk opsiyonuna sahip.

    12 nm üretim geometrisiyle üretilen 8 çekirdeki Kirin 710F (4 x Cortex-A73 Tabanlı 2.2 GHz + 4 x Cortex-A53 Tabanlı 1.7 GHz) yonga setinden güç alan telefonda sistem yönetimi için 6 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB kapasiteli UFS 2.1 dahili depolama birimine sahip telefonun hafızasını, microSD kart ile birlikte 512 GB'a kadar arttırabilmek de mümkün.

    Huawei P Smart Pro tanıtıldı: 48 MP üçlü kamera, tam ekran tasarımı ve 4000 mAh pil
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    Huawei P Smart Pro'da 16 MP çözünürlüklü ve f/2.2 diyafram değerine sahip mekanizmalı bir ön kamera yer alıyor. Arka tarafta ise sırasıyla 48 MP (f/1.8) ana kamera, 120 derece geniş açı imkanı sunan 8 MP (f/2.2) ultra geniş açı kamera ve 2 MP (f/2.4) derinlik kamerası bulunuyor.   

    10W hızında şarj olabilen 4000 mAh kapasiteli bataryadan beslenen Huawei P Smart Pro; kutudan Android 10 tabanlı EMUI 9.1 işletim sistemiyle çıkıyor. Telefonun diğer özellikleri ise şöyle: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi ve güç tuşuna entegre parmak izi tarayıcı. 

    Teknik özellikler

    • Ekran: 6.59 inç boyutunda 2340 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran
    • Boyut ve ağırlık: 163.1 x 77.2 x 8.8 mm ~ 206 g
    • Yonga: Kirin 710F (12nm üretim teknolojisi, 4x 2.2 GHz Cortex-A73 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53)
    • RAM: 6 GB 
    • Depolama kapasitesi: 128 GB + 512 GB'a kadar microSD kart desteği
    • Arka kamera: 48 MP (f/1.8) geniş + 8 MP (f/2.2) ultra geniş açı + 2 MP (f/2.4) derinlik kamera
    • Ön kamera: 16 MP (f/2.2) 
    • Batarya: 4000 mAh (10W hızlı şarj destekli)
    • İşletim sistemi: Android 9 ~ EMUI 9.1
    • Bağlantı seçenekleri: USB Type-C (2.0), Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 4G LTE, 3.5 mm kulaklık girişi
    • Diğer özellikler: Parmak izi tarama (yan tarafta)
    • Renk seçenekleri: Siyah, degradeli renkler

    Huawei P Smart Pro tanıtıldı: 48 MP üçlü kamera, tam ekran tasarımı ve 4000 mAh pil
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    Huawei P Smart Pro Fiyatı

    Türkiye'de de satışa sunulması beklenen Huawei P Smart Pro fiyatı 360 $ olarak açıklandı. Yeni model Huawei Türkiye'nin akıllı telefonlar listesine eklenmiş durumda. Öyle ki Google ile Türkiye krizinin aşılması durumunda, yeni telefonun Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor. 



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    grafman09 1 sa.
    Fotoğraf çekilmek günümüzde fazla özensiz sanki.. Bazıları kameranın açılma süresine takmış.. Uygun portre için, ışık açı mekanı ayarlarsın, nebileyim üstünü başını düzeltirsin.. Kamera geç açılsın, temiz bir ekran görmek güzel..
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    smart1978 1 sa.
    Cikinti motorlu kamera hareketi aksan olmasi ile moturu bozulabilir tutukluk yapabilir... Yaglamak ta gerekebilir :) ...

    Motoru icin daha fazla pil tuketecektir...

    Cabucak cekim yapilamayacak acilmasi beklenecek..

    3. parti bir uygulama kazara siz acsaniz ve kamera olan yeri de bir sekilde engellenmisse motoru zarar gorebilir sonucta siz acmadiniz ve farkinda degilsiniz :/


    Amac tam ekran SIFIr cerceve is eneden alt tarafindaki o cerceveuo uste alip o cercevenin icine kamerayi koymuyorlar ? Hem anlamsiz selfie ozceki kamera motoru sacmaligina da gerek kalmaz...

    Zamanla toz filan alacaktir tutukluk ve bozulmalar yasanacaktir. Tasarimi tam bir facia :( ...

    Fiyati da yurtdisina gore ucuz olmasi ile kalitesi de saibeli ...

    Google hizmetleri ile gelmeyecek olmasi dusundurucu ... Samsung gibi Huawei de saglam hapi yuttu ...
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