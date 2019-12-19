Huawei P Smart Pro tanıtıldı: 48 MP üçlü kamera, tam ekran tasarımı ve 4000 mAh pil

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Ülkemizde yüksek satış rakamlarına ulaşan Huawei P Smart ailesine yeni bir üye katıldı. P Smart Pro modeliyle ürün gamını genişleten Huawei P Smart serisi, yeni modele çok da yabancı değil. Zira Huawei P Smart Pro; halihazırda satışta olan Huawei Y9s’in yeniden adlandırılmış hali olarak karşımıza çıkarken, Honor 9X ile de parmak izi tarayıcısının konumu dışında benzer bir telefon konumunda.

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Huawei P Smart Pro özellikleri

163.1 x 77.2 x 8.8 mm ebatlarında bir kasaya kurulan telefon, 6.59 inç büyüklüğünde ekranla geliyor. 1080 x 2340 (FHD+) çözünürlük sunan ekranın kasaya oranı %91 iken, görüntü formatı ise 19,5: 9 olarak karşımıza çıkıyor. Önü gibi arkası da cam olan Huawei P Smart Pro, siyah ve degradeli renk geçişlerinin olduğu iki farklı renk opsiyonuna sahip.

12 nm üretim geometrisiyle üretilen 8 çekirdeki Kirin 710F (4 x Cortex-A73 Tabanlı 2.2 GHz + 4 x Cortex-A53 Tabanlı 1.7 GHz) yonga setinden güç alan telefonda sistem yönetimi için 6 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB kapasiteli UFS 2.1 dahili depolama birimine sahip telefonun hafızasını, microSD kart ile birlikte 512 GB'a kadar arttırabilmek de mümkün.

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Huawei P Smart Pro'da 16 MP çözünürlüklü ve f/2.2 diyafram değerine sahip mekanizmalı bir ön kamera yer alıyor. Arka tarafta ise sırasıyla 48 MP (f/1.8) ana kamera, 120 derece geniş açı imkanı sunan 8 MP (f/2.2) ultra geniş açı kamera ve 2 MP (f/2.4) derinlik kamerası bulunuyor.

10W hızında şarj olabilen 4000 mAh kapasiteli bataryadan beslenen Huawei P Smart Pro; kutudan Android 10 tabanlı EMUI 9.1 işletim sistemiyle çıkıyor. Telefonun diğer özellikleri ise şöyle: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi ve güç tuşuna entegre parmak izi tarayıcı.

Teknik özellikler

Ekran: 6.59 inç boyutunda 2340 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran

6.59 inç boyutunda 2340 x 1080 (FHD+) çözünürlüklü IPS LCD ekran Boyut ve ağırlık: 163.1 x 77.2 x 8.8 mm ~ 206 g

163.1 x 77.2 x 8.8 mm ~ 206 g Yonga: Kirin 710F (12nm üretim teknolojisi, 4x 2.2 GHz Cortex-A73 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53)

Kirin 710F (12nm üretim teknolojisi, 4x 2.2 GHz Cortex-A73 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53) RAM: 6 GB

6 GB Depolama kapasitesi: 128 GB + 512 GB'a kadar microSD kart desteği

128 GB + 512 GB'a kadar microSD kart desteği Arka kamera: 48 MP (f/1.8) geniş + 8 MP (f/2.2) ultra geniş açı + 2 MP (f/2.4) derinlik kamera

48 MP (f/1.8) geniş + 8 MP (f/2.2) ultra geniş açı + 2 MP (f/2.4) derinlik kamera Ön kamera: 16 MP (f/2.2)

16 MP (f/2.2) Batarya: 4000 mAh (10W hızlı şarj destekli)

4000 mAh (10W hızlı şarj destekli) İşletim sistemi: Android 9 ~ EMUI 9.1

Android 9 ~ EMUI 9.1 Bağlantı seçenekleri: USB Type-C (2.0), Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 4G LTE, 3.5 mm kulaklık girişi

USB Type-C (2.0), Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 4G LTE, 3.5 mm kulaklık girişi Diğer özellikler: Parmak izi tarama (yan tarafta)

Parmak izi tarama (yan tarafta) Renk seçenekleri: Siyah, degradeli renkler

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Huawei P Smart Pro Fiyatı

Türkiye'de de satışa sunulması beklenen Huawei P Smart Pro fiyatı 360 $ olarak açıklandı. Yeni model Huawei Türkiye'nin akıllı telefonlar listesine eklenmiş durumda. Öyle ki Google ile Türkiye krizinin aşılması durumunda, yeni telefonun Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.