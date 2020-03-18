Galaxy M21 modeli Hindistan’da resmiyet kazandı

Tam Boyutta Gör

Samsung’un alt seviyeye konumlandırdığı yeni Galay M21 akıllı telefon modeli Hindistan’da resmiyet kazandı. Adı farklı olmasına rağmen Galaxy M30s ile hemen hemen pek çok özelliği benziyor.

İlginizi Çekebilir

Samsung Galaxy M21 ile Galaxy M30s aynı modeller

Galaxy M21 özellikleri

6.4 inçlik Super AMOLED ekranında 1080x2340 piksel çözünürlük sunan telefonun Infinity-U çentik tasarımı ile yüzde 91 civarında ekran-kasa oranı sunduğunu belirtmek gerek. 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran 10nm sürecindeki Exynos 9611 yonga seti performans tarafında öne çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung sektörün ilk 512GB eUFS 3.1 belleğini üretmeye başladı"

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana kamera göze çarparken, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açı kamera ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ona eşlik ediyor. 4K kayıt modu ve süper yavaş çekim artıları arasında. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğe sahip.

Telefonun 6000mAh kapasiteli bataryası diğer bir dikkat çekici özellik. Galaxy M21 ayrıca 15W hızlı şarj ile desteklenmiş. 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçeneklerine sahip olan Galaxy M21 haftaya satışlara başlayacak. Ülkemizde Galaxy M30S modeli 2699TL seviyesinden giriş yapmıştı ancak Galaxy M21 muhtemelen bunun daha altına konumlanacak.

https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-m21-launched-germany/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.