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    Galaxy M21 modeli Hindistan’da resmiyet kazandı

    Galaxy M21 modeli aslında geçen yılın Galaxy M30S ile hemen hemen aynı özelliklere sahip. Ön kamera ve depolama seçenekleri biraz farklı olmuş. Galaxy M21 özellikleri haberimizde.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy M21 modeli Hindistan’da resmiyet kazandı
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    Samsung’un alt seviyeye konumlandırdığı yeni Galay M21 akıllı telefon modeli Hindistan’da resmiyet kazandı. Adı farklı olmasına rağmen Galaxy M30s ile hemen hemen pek çok özelliği benziyor.

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    Galaxy M21 özellikleri

    6.4 inçlik Super AMOLED ekranında 1080x2340 piksel çözünürlük sunan telefonun Infinity-U çentik tasarımı ile yüzde 91 civarında ekran-kasa oranı sunduğunu belirtmek gerek. 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran 10nm sürecindeki Exynos 9611 yonga seti performans tarafında öne çıkıyor.

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    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana kamera göze çarparken, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açı kamera ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ona eşlik ediyor. 4K kayıt modu ve süper yavaş çekim artıları arasında. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğe sahip.

    Telefonun 6000mAh kapasiteli bataryası diğer bir dikkat çekici özellik. Galaxy M21 ayrıca 15W hızlı şarj ile desteklenmiş. 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçeneklerine sahip olan Galaxy M21 haftaya satışlara başlayacak. Ülkemizde Galaxy M30S modeli 2699TL seviyesinden giriş yapmıştı ancak Galaxy M21 muhtemelen bunun daha altına konumlanacak.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-m21-launched-germany/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    yolyordam35 (yol yordam) 2 gün
    daha altına konumlanacak ama m30s in piyasaya giriş yaparkenki dolar kuruyla şimdiki kur bir mi
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