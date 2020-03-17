Samsung sektörün ilk 512GB eUFS 3.1 belleğini üretmeye başladı

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DRAM tarafında artık DDR5 teknolojisini mobil cihazlarda görmeye başladık. Depolama tarafında da hızlı bir ilerleme yaşanıyor. Yüksek hızlara ulaşan UFS 3.1 standardı ilklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

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Sektörde bir ilk

Entegre sistemler için UFS standardı anlamına gelen eUFS 3.1 standardında ilk 512GB bellek üretime başladı. Samsung yaptığı açıklamada 512GB eUFS 3.1 belleklerin hacimli üretimine başladığını duyurdu.

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Samsung’un yeni eUFS 3.1 belleği 1200MB/s veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. SATA SSD sürücülerde 540MB/s, hafıza kartlarında ise 90MB/s ortalama hızlar mümkün olmaktaydı. Samsung mobil cihazlarda yeni bir dönemin başladığını ifade ediyor.

Yeni bellek ilk olarak hangi cihazlarda yer alacak bilinmiyor ancak Galaxy Note 20 serisi ilk aday. Samsung ayrıca taşınabilir sistemlerde de eUFS 3.1 belleklerin yer alacağını ifade ediyor.

https://www.gizmochina.com/2020/03/17/samsung-starts-mass-production-of-the-fastest-storage-for-flagship-phones/

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