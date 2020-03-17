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    Samsung sektörün ilk 512GB eUFS 3.1 belleğini üretmeye başladı

    Sektörün eUFS 3.1 standardını destekleyen ilk 512GB kapasiteli depolama belleği Samsung tarafından hacimli üretime sokuldu. Mobil cihazlar yanında ultra ince dizüstüler de hedefte.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung sektörün ilk 512GB eUFS 3.1 belleğini üretmeye başladı
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    DRAM tarafında artık DDR5 teknolojisini mobil cihazlarda görmeye başladık. Depolama tarafında da hızlı bir ilerleme yaşanıyor. Yüksek hızlara ulaşan UFS 3.1 standardı ilklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

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    Sektörde bir ilk

    Entegre sistemler için UFS standardı anlamına gelen eUFS 3.1 standardında ilk 512GB bellek üretime başladı. Samsung yaptığı açıklamada 512GB eUFS 3.1 belleklerin hacimli üretimine başladığını duyurdu.

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    Samsung’un yeni eUFS 3.1 belleği 1200MB/s veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. SATA SSD sürücülerde 540MB/s, hafıza kartlarında ise 90MB/s ortalama hızlar mümkün olmaktaydı. Samsung mobil cihazlarda yeni bir dönemin başladığını ifade ediyor.

    Yeni bellek ilk olarak hangi cihazlarda yer alacak bilinmiyor ancak Galaxy Note 20 serisi ilk aday. Samsung ayrıca taşınabilir sistemlerde de eUFS 3.1 belleklerin yer alacağını ifade ediyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/17/samsung-starts-mass-production-of-the-fastest-storage-for-flagship-phones/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Erasmus78 (Yalçın BAHADIR) 2 gün
    Apple cihazlarında bildiğimiz NVMe SSD stamdardını kullanıyor. eUFS ile karşılaştırıldığında bu iki standardın birbirine göre avantajı dez avantajı nedir? İzah edebilecek birileri varsa memnun olurum.

    Hani diyeceğim ki; eUFS mobil cihazlar için geliştirilmiş düşük enerji tüketimli bir standart. O halde Apple neden NVMe kullanıyor? Bu enerji dez avantajına değecek ne var NVMe de?
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    SuperVisör (mahir cam) 3 gün
    masa üstü işlemcide çıkarsalar
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    koyunsayar 3 gün
    Bu işlerde çok iyiler ama işlemci işinde iyice çuvalladılar
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