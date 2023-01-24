Galaxy M54 görselleri internete sızdırıldı

Galaxy M54 geliyor
Sızdırılan görseller Galaxy M54 akıllı telefon modelinin de hazırlığa başladığını gösteriyor. Tasarım tarafında selefi Galaxy M53 modelinden biraz farklılaşırken son dönemin çıkıntılı ve halkalı kamera adası konseptini benimsiyor.
Galaxy M54 modeli ile ilgili bilinenler henüz az ancak 6.7 inçlik Super AMOLED ekran, 8GB RAM, 5000mAh batarya, One UI 5.0 ara yüz tahmin edilenler arasında. Ayrıca Exynos 1380 adıyla yeni bir yonga seti taşıyacağı da benchmark testlerine yansımıştı. Galaxy M54 modelinin yaz aylarına doğru tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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