Galaxy M54 görselleri internete sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Gelecek hafta itibariyle Galaxy S23 amiral gemisi serisini tanıtması beklenen Samsung’un Galaxy A serisinden de iki yeni telefonu da görücüye çıkaracağı biliniyor. Diğer taraftan Galaxy M serisi de hareketli.

Galaxy M54 geliyor

Sızdırılan görseller Galaxy M54 akıllı telefon modelinin de hazırlığa başladığını gösteriyor. Tasarım tarafında selefi Galaxy M53 modelinden biraz farklılaşırken son dönemin çıkıntılı ve halkalı kamera adası konseptini benimsiyor.

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Galaxy M54 modeli ile ilgili bilinenler henüz az ancak 6.7 inçlik Super AMOLED ekran, 8GB RAM, 5000mAh batarya, One UI 5.0 ara yüz tahmin edilenler arasında. Ayrıca Exynos 1380 adıyla yeni bir yonga seti taşıyacağı da benchmark testlerine yansımıştı. Galaxy M54 modelinin yaz aylarına doğru tanıtılması bekleniyor.

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