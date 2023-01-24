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    Galaxy M54 görselleri internete sızdırıldı

    Galaxy M53 modelinin halefi olacak Galaxy M54 görselleri internete sızdırıldı. Telefon modeli tasarım olarak biraz değişirken donanım tarafında da iyileştiriliyor. 
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    Galaxy M54 Tam Boyutta Gör
    Gelecek hafta itibariyle Galaxy S23 amiral gemisi serisini tanıtması beklenen Samsung’un Galaxy A serisinden de iki yeni telefonu da görücüye çıkaracağı biliniyor. Diğer taraftan Galaxy M serisi de hareketli.

    Galaxy M54 geliyor

    Sızdırılan görseller Galaxy M54 akıllı telefon modelinin de hazırlığa başladığını gösteriyor. Tasarım tarafında selefi Galaxy M53 modelinden biraz farklılaşırken son dönemin çıkıntılı ve halkalı kamera adası konseptini benimsiyor.

    Galaxy M54 modeli ile ilgili bilinenler henüz az ancak 6.7 inçlik Super AMOLED ekran, 8GB RAM, 5000mAh batarya, One UI 5.0 ara yüz tahmin edilenler arasında. Ayrıca Exynos 1380 adıyla yeni bir yonga seti taşıyacağı da benchmark testlerine yansımıştı. Galaxy M54 modelinin yaz aylarına doğru tanıtılması bekleniyor.

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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    ChelseaNy 1 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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