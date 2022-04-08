Galaxy M53 5G resmiyet kazandı

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Galaxy M53 5G akıllı telefon modeli Galaxy A73 üzerinde şekilleniyor ve kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Farklı olarak yonga seti MediaTek tarafına geçiş yapmış. Bu da bağlantıyı WiFi 5 ile sınırlamış ancak Bluetooth 5.2 avantajı olmuş.

Galaxy M53 5G özellikleri neler?

6.7 inçlik Super AMOLED Full HD+ ekran

Dimensity 900 yonga seti

6GB RAM

128GB depolama

108MP(OIS)+8MP+2MP+2MP arka kamera

32MP ön kamera

5000mAh batarya

25W hızlı şarj

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Galaxy M53 5G akıllı telefon modeli 120Hz tazeleme hızı, yan kısımda parmak izi okuyucu, arka kamerada OIS, Bluetooth 5.2 gibi detaylara sahip. Henüz telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.



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