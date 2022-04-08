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    Galaxy M53 5G resmiyet kazandı

    Galaxy A73 akıllı telefon modelini birebir benimseyen ancak bazı farklılıklar barındıran Galaxy M53 5G modeli segmentinde kamerası ile dikkat çekmeyi başarıyor. 
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    Galaxy M53 5G akıllı telefon modeli Galaxy A73 üzerinde şekilleniyor ve kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Farklı olarak yonga seti MediaTek tarafına geçiş yapmış. Bu da bağlantıyı WiFi 5 ile sınırlamış ancak Bluetooth 5.2 avantajı olmuş.

    Galaxy M53 5G özellikleri neler?

    • 6.7 inçlik Super AMOLED Full HD+ ekran 
    • Dimensity 900 yonga seti
    • 6GB RAM
    • 128GB depolama
    • 108MP(OIS)+8MP+2MP+2MP arka kamera
    • 32MP ön kamera
    • 5000mAh batarya
    • 25W hızlı şarj

    Galaxy M53 5G akıllı telefon modeli 120Hz tazeleme hızı, yan kısımda parmak izi okuyucu, arka kamerada OIS, Bluetooth 5.2 gibi detaylara sahip. Henüz telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı. 
     

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 11 saat önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 20 saat önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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