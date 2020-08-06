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    Galaxy Note 20 vs. Galaxy Note 20 Ultra: 3700 TL neler fark ettiriyor?

    Bu yazımızda, 12.999 TL'ye satılan Galaxy Note 20 Ultra ile 9.299 TL'ye satılan Galaxy Note 20 arasındaki farklara yakından bakıyoruz. Bakalım 3700 TL neler fark ettiriyor?
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Galaxy Note 20 vs. Galaxy Note 20 Ultra: 3700 TL neler fark ettiriyor?
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    Devasa ekranı ve S Pen kalemiyle kendine has bir çizgisi bulunan Galaxy Note ailesi, dün gerçekleştirilen Galaxy Unpacked etkinliğiyle yeni fertlerine kavuştu. Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra ailenin yeni üyeleri olarak karşımıza çıkarken, iki telefon arasındaki farklılıklar da şimdiden çok konuşulmaya başladı.

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    Galaxy Note 20 vs. Galaxy Note 20 Ultra karşılaştırması

    Biz de bu yazımızda 12.999 TL'ye satılan Galaxy Note 20 Ultra ile 9.299 TL'ye satılan Galaxy Note 20 arasındaki o keskin çizgiye yakından bakıyor, iki telefon arasındaki farklılıkları sıralıyoruz.

    İki telefon arasındaki farklılıklar çeşitli kategoriler altında listelenmiş olup, her kategoride üstün olan telefonun ismi vurgulanmıştır.

    Tasarım - Boyut ve ağırlık

    • Galaxy Note 20: 161,6 x 75,2 x 8,3 mm - 192 g
    • Galaxy Note 20 Ultra: 164,8 x 77,2 x 8,1 mm - 208 g

    Tasarım - Malzeme kalitesi

    • Galaxy Note 20: Güçlendirilmiş polikarbonat malzemeden üretilmiş arka kapak
    • Galaxy Note 20 Ultra: Cam arka kapak (Corning Gorilla Glass Victus ile güçlendirilmiş)

    Galaxy Note 20 vs. Galaxy Note 20 Ultra: 3700 TL neler fark ettiriyor?
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    Tasarım - Renk seçenekleri

    • Galaxy Note 20: Bronz, beyaz ve yeşil
    • Galaxy Note 20 Ultra: Bronz, beyaz ve siyah

    Ekran 

    • Galaxy Note 20: 6.7 inç Super AMOLED ekran (2400 x 1080p (Full HD+) çözünürlük, inç başına 393 ppi değeri, 60 Hz tazeleme hızı, delikli ve düz tasarım)
    • Galaxy Note 20 Ultra: 6.9 inç Super AMOLED ekran (3200 x 1440p (2K) çözünürlük, inç başına 496 ppi değeri, 120 Hz tazeleme hızı, delikli ve kavisli tasarım)

    Galaxy Note 20 vs. Galaxy Note 20 Ultra: 3700 TL neler fark ettiriyor?
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    Performans - İşlemci

    • Galaxy Note 20: Exynos 990
    • Galaxy Note 20 Ultra: Exynos 990

    Performans - RAM ve depolama

    • Galaxy Note 20: 8 GB LPDDR5 RAM, 256 GB UFS 3.1 depolama birimi (microSD kart desteği bulunmamaktadır)
    • Galaxy Note 20 Ultra: 12 GB LPDDR5 RAM (Türkiye'de satılan sürümünde 8 GB), 256/512 GB UFS 3.1 depolama birimi (microSD kart ile 1 TB'a kadar genişletilebilir)

    Batarya

    • Galaxy Note 20: 4300 mAh (Yarım saatte %50 şarj, kablosuz ve paylaşımlı kablosuz şarj desteği)
    • Galaxy Note 20 Ultra: 4500 mAh (Yarım saatte %50 şarj, kablosuz ve paylaşımlı kablosuz şarj desteği)

    Galaxy Note 20 vs. Galaxy Note 20 Ultra: 3700 TL neler fark ettiriyor?
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    Kamera - Arka (Sensör ve lens özellikleri)

    • Galaxy Note 20: 12 MP (f/1.8 diyafram açıklığı, 1.8μm piksel boyutu, 1 / 1.76 sensör büyüklüğü, 79° çekim açısı, OIS) ana + 12 MP (f/2.2 diyafram açıklığı, 1.4μm piksel boyutu, 120° çekim açısı) ultra geniş açılı + 64 MP (f/2.0 diyafram açıklığı, 0.8μm piksel boyutu, 76° çekim açısı) telefoto kamera 
    • Galaxy Note 20 Ultra: 108 MP (f/1.8 diyafram açıklığı, 0.8μm piksel boyutu, 1 / 1.33 sensör büyüklüğü, 79° çekim açısı, OIS) ana + 12 MP (f/2.2 diyafram açıklığı, 1.4μm piksel boyutu, 120° çekim açısı) ultra geniş açılı + 12 MP (f/3.0 diyafram açıklığı, 1.0μm piksel boyutu, 20° çekim açısı) telefoto kamera + lazer odaklama sistemi

    Kamera - Arka (Yakınlaştırma özellikleri)

    • Galaxy Note 20: 3x optik, 30x hibrit yakınlaştırma
    • Galaxy Note 20 Ultra: 5x optik, 50x hibrit yakınlaştırma

    Galaxy Note 20 vs. Galaxy Note 20 Ultra: 3700 TL neler fark ettiriyor?
    Tam Boyutta Gör

    Kamera - Ön

    • Galaxy Note 20: 10 MP (f/2.2 diyafram açıklığı, 1.22μm piksel boyutu, 80° çekim açısı)
    • Galaxy Note 20 Ultra: 10 MP (f/2.2 diyafram açıklığı, 1.22μm piksel boyutu, 80° çekim açısı)

    S Pen - Tepkime süresi

    • Galaxy Note 20: 26 ms gecikme süresi
    • Galaxy Note 20 Ultra: 9 ms gecikme süresi

    Bağlantı

    • Galaxy Note 20: USB (3.2) Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, 5G Sub6 / mmWave, 4G LTE
    • Galaxy Note 20 Ultra: Ultra geniş bant (UWB), USB (3.2) Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, 5G Sub6 / mmWave, 4G LTE

    Fiyat

    • Galaxy Note 20: 9.299 TL (8 GB RAM, 256 GB hafıza)
    • Galaxy Note 20 Ultra: 12.999 TL (8 GB RAM, 256 GB hafıza)



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    cp1369 (C P) 2 hf. en beğenilen
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    Yanıtla +25
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    termomuk (Bahadır ) 2 hf. Bloodin
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 2 hf.
    9 binlik telefon ve polikarbonat malzeme, şaka gibi
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    sis651 1 hf.
    Biri Note 20 Ultra, diğeri Note 20 Lite. Note 20 diye bir model görmüyorum ben orada.
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    LGatakan (Atakan ) 1 hf.
    Samsung ne zaman Exynos'dan vazgeçer, o zaman ben de Samsung'u ciddiye alırım. Uyandığımda %20 şarj kaybeden telefon kullanmak istemiyorum.
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    dt1907 1 hf.
    birkere pahalı birde .almak için bir neden yok.düz note 20 de pahalı cıkmış.
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    spenx01 (Basta Bbb) 1 hf.
    nasil yapsak 3700 rtl daha geciririz
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    pskpsk (vlady blood) 1 hf.
    ben açıkcası note 9'umdan feci halde memnunum bir note 80 ne kadar beklerim diye düşünüyorum hayırlısı
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    norton772 2 hf.
    Biri şahin, öbürü de doğan slx
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    GwynBleidd48 2 hf.
    Tutmaz bu
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    smart1978 (X Y) 2 hf.
    Bendeki Note9 daha ustun :D ! Nasil mi ? : Dahili depolama birimi 512 GB ! Ama Samsug S10lerde Note10larda S20lerde Note20lerde Turkiye icin inatla 256 GB modellerini getirmekteler! Note9 um bile 8 GB RAM ve 512 GB dahili depolama birimi ile zugurt tesellesinden baya baya fazlasina sahip :) ... Kirpilmis RAM ve dahili depolamaya ek olarak fiyatlandirmada da kazik olusuna tepkiliyim! Anlasilan yavas yavas Apple ekosistemine gecegim :) ... Ipad Pro 2020 12.9" ile baslayacagim gibi :) ( Ipad Pro 10.5 vardi gerci ) ... Tab S6 da ekrani kaliteli degil! 10 bit panel beklerdim ama dandik ufak ebatlisina kullanmislar buyuk olana da inatla 8 bit lik pentile AMOLED dusuk PPI( DPI ) li cihazlari bizlere kakalamaktalar! Bilerek bekledim bir umut! Ama Samsung bu yil da hayal kirikligina ugratti telefon ve tablette ! ... Tablette dahili depolama ve RAM 1 TB/ 16 GB RAM secenekleri olmaliydi.. Tema destegi yine inatla yok :) ... Kamerasi inatla 4K 30 FPS kayit yapiyor! Ipad lerde 4K 60 FPS mis gibi yapiyor ... Ek olarak telefonda da, 5G modeli de Turkiye'de yok! . Bu cihazi alanlara sanki yurtdisina cikma yasagi mi var veya cikamayacak kadar fakirler mi ? :) ??? ... Samsung Turkiye satis oncesi satis sureci ve satis sonrasinda diger ulkere nazaran ciddi kan kaybetmektedir. Tansu Yegen sonrasi daha da bir geriledi Samsung Turkiye ...
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    ezicioyuncu (Bora ) 2 hf.
    At hirsizlarina bak hem exynos kullan hem de 4gb rami çalıp bi dünya fiyata sat yok arkadaş bi firma şımarınca onu bırakmak gerekiyor.
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    MHEC 2 hf.
    9300 liraya ne polikarbonatı ya?
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