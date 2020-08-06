Galaxy Note 20 vs. Galaxy Note 20 Ultra: 3700 TL neler fark ettiriyor?

Teknoloji Editörü
Devasa ekranı ve S Pen kalemiyle kendine has bir çizgisi bulunan Galaxy Note ailesi, dün gerçekleştirilen Galaxy Unpacked etkinliğiyle yeni fertlerine kavuştu. Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra ailenin yeni üyeleri olarak karşımıza çıkarken, iki telefon arasındaki farklılıklar da şimdiden çok konuşulmaya başladı.İlginizi Çekebilir Galaxy Note 20 tanıtıldı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı
Ayrıca Bkz. "Samsung dersini almış! Galaxy Z Fold 2 yenilenen tasarımıyla karşınızda"
Galaxy Note 20 vs. Galaxy Note 20 Ultra karşılaştırması
Biz de bu yazımızda 12.999 TL'ye satılan Galaxy Note 20 Ultra ile 9.299 TL'ye satılan Galaxy Note 20 arasındaki o keskin çizgiye yakından bakıyor, iki telefon arasındaki farklılıkları sıralıyoruz.
İki telefon arasındaki farklılıklar çeşitli kategoriler altında listelenmiş olup, her kategoride üstün olan telefonun ismi vurgulanmıştır.
Tasarım - Boyut ve ağırlık
- Galaxy Note 20: 161,6 x 75,2 x 8,3 mm - 192 g
- Galaxy Note 20 Ultra: 164,8 x 77,2 x 8,1 mm - 208 g
Tasarım - Malzeme kalitesi
- Galaxy Note 20: Güçlendirilmiş polikarbonat malzemeden üretilmiş arka kapak
- Galaxy Note 20 Ultra: Cam arka kapak (Corning Gorilla Glass Victus ile güçlendirilmiş)
Tasarım - Renk seçenekleri
- Galaxy Note 20: Bronz, beyaz ve yeşil
- Galaxy Note 20 Ultra: Bronz, beyaz ve siyah
Ekran
- Galaxy Note 20: 6.7 inç Super AMOLED ekran (2400 x 1080p (Full HD+) çözünürlük, inç başına 393 ppi değeri, 60 Hz tazeleme hızı, delikli ve düz tasarım)
- Galaxy Note 20 Ultra: 6.9 inç Super AMOLED ekran (3200 x 1440p (2K) çözünürlük, inç başına 496 ppi değeri, 120 Hz tazeleme hızı, delikli ve kavisli tasarım)
Performans - İşlemci
- Galaxy Note 20: Exynos 990
- Galaxy Note 20 Ultra: Exynos 990
Performans - RAM ve depolama
- Galaxy Note 20: 8 GB LPDDR5 RAM, 256 GB UFS 3.1 depolama birimi (microSD kart desteği bulunmamaktadır)
- Galaxy Note 20 Ultra: 12 GB LPDDR5 RAM (Türkiye'de satılan sürümünde 8 GB), 256/512 GB UFS 3.1 depolama birimi (microSD kart ile 1 TB'a kadar genişletilebilir)
Batarya
- Galaxy Note 20: 4300 mAh (Yarım saatte %50 şarj, kablosuz ve paylaşımlı kablosuz şarj desteği)
- Galaxy Note 20 Ultra: 4500 mAh (Yarım saatte %50 şarj, kablosuz ve paylaşımlı kablosuz şarj desteği)
Kamera - Arka (Sensör ve lens özellikleri)
- Galaxy Note 20: 12 MP (f/1.8 diyafram açıklığı, 1.8μm piksel boyutu, 1 / 1.76 sensör büyüklüğü, 79° çekim açısı, OIS) ana + 12 MP (f/2.2 diyafram açıklığı, 1.4μm piksel boyutu, 120° çekim açısı) ultra geniş açılı + 64 MP (f/2.0 diyafram açıklığı, 0.8μm piksel boyutu, 76° çekim açısı) telefoto kamera
- Galaxy Note 20 Ultra: 108 MP (f/1.8 diyafram açıklığı, 0.8μm piksel boyutu, 1 / 1.33 sensör büyüklüğü, 79° çekim açısı, OIS) ana + 12 MP (f/2.2 diyafram açıklığı, 1.4μm piksel boyutu, 120° çekim açısı) ultra geniş açılı + 12 MP (f/3.0 diyafram açıklığı, 1.0μm piksel boyutu, 20° çekim açısı) telefoto kamera + lazer odaklama sistemi
Kamera - Arka (Yakınlaştırma özellikleri)
- Galaxy Note 20: 3x optik, 30x hibrit yakınlaştırma
- Galaxy Note 20 Ultra: 5x optik, 50x hibrit yakınlaştırma
Kamera - Ön
- Galaxy Note 20: 10 MP (f/2.2 diyafram açıklığı, 1.22μm piksel boyutu, 80° çekim açısı)
- Galaxy Note 20 Ultra: 10 MP (f/2.2 diyafram açıklığı, 1.22μm piksel boyutu, 80° çekim açısı)
S Pen - Tepkime süresi
- Galaxy Note 20: 26 ms gecikme süresi
- Galaxy Note 20 Ultra: 9 ms gecikme süresi
Bağlantı
- Galaxy Note 20: USB (3.2) Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, 5G Sub6 / mmWave, 4G LTE
- Galaxy Note 20 Ultra: Ultra geniş bant (UWB), USB (3.2) Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, 5G Sub6 / mmWave, 4G LTE
Fiyat
- Galaxy Note 20: 9.299 TL (8 GB RAM, 256 GB hafıza)
- Galaxy Note 20 Ultra: 12.999 TL (8 GB RAM, 256 GB hafıza)
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
8755 kez okundu.
22 kişi, toplam 22 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
samsung, Note 20 ve