Galaxy Note 20 Ultra tanıtıldı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

Tam Boyutta Gör

Devasa ekranı ve S Pen kalemiyle kendine has bir çizgisi bulunan Galaxy Note serisi yenilendi. Geçtiğimiz sene olduğu gibi yine iki farklı Note modeli duyuran Samsung, bu kez tepe modeldeki tercihini "+" takısı yerine Ultra ifadesinden yana kullanıyor. İşte karşınızda Galaxy Note 20 Ultra!

Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 20 tanıtıldı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı"

Galaxy Note 20 Ultra özellikleri ile neler sunuyor?

"Senin kadar güçlü" mottosuyla geliştirilen Galaxy Note 20 Ultra, esnek bir kullanım sunmasıyla öne çıkıyor. Güç ve üretkenlik odaklı tasarlanan telefon, üst seviye donanımlara ev sahipliği yaptığı gibi Samsung-Microsoft işbirliği sayesinde de Windows 10 PC'lerle çok daha uyumlu çalışıyor.

Tasarım

Sandviç tasarım anlayışını baz alan Galaxy Note 20 Ultra, Corning Gorilla Glass 7 ile korunan ekranı ve şimdiye kadar bir akıllı telefonda kullanılan en sert cam olan Corning Gorilla Glass Victus ile güçlendirilen arka kapağı ortada buluşturan, alüminyum iskelet üzerine inşa ediliyor. Bu gövde IP68 sertifikasıyla birlikte, maksimum 1,5 metre derinliğindeki suya 30 dakika boyunca mukavemet gösterebiliyor.





Telefonun tuş takımı ve giriş/çıkış portlarının yeri incelendiğinde; ses kontrol ve güç düğmelerinin soldan sağa taşındığı göze çarpıyor. Ayrıca S Pen'in sola alındığı da dikkatlerden kaçmıyor.

Galaxy Note 20 Ultra, renk seçenekleri olarak bronz, gümüş ve siyah opsiyonlarına sahip. Bronz renkli modelde daha az parmak izi bırakan mat bir dokuya yer verilirken, siyah ve beyaz renkli modellerde ise parlak arka yüzey bizleri karşılıyor.

Ekran

Galaxy Note 20 Ultra, 6.9 inç büyüklüğünde ve ortasında 10 MP çözünürlüğünde özçekim kamerasının yer aldığı kavisli Infinity-O Super AMOLED ekran üzerine kuruluyor. 3200 x 1440 piksel QHD+ çözünürlüğündeki bu ekran, 120 Hz tazeleme hızına sahip. Ancak 120 Hz seçeneğinin Galaxy S20 Ultra'daki gibi QHD+ çözünürlükte çalışmadığını göz ardı etmemek gerek.

Bununla birlikte, 120 Hz tazeleme hızının adaptif bir şekilde çalıştığını da belirtelim. Şöyle ki; siz telefonu 120 Hz tazeleme hızında kullanırken, yazılım da arka planda sizin ekranla olan etkileşiminize göre görüntüleri optimize ediyor. Böylelikle gerekli olmayan hallerde, ekranı 120 Hz'de kullanıp da anlamsız pil tüketimi gerçekleşmesinin önüne geçiliyor.

Tam Boyutta Gör

Çatı ve çene çerçeveleri olabildiğince ince tutulan ekranın görüntü formatıysa 19.3: 9 olarak karşımıza çıkıyor. İnç başına 496 piksele ev sahipliği yapan ekranın görüntü kalitesi HDR10+ sertifikasıyla da güvence altına alınmış. Son olarak ekranın entegre bir ultrasonik parmak izi tarayıcısına ev sahipliği yaptığını da ekleyelim.

Performans

Galaxy Note 20 Ultra; ABD, Çin ve Güney Kore gibi belirli pazarlarda Snapdragon 865+ yonga setiyle piyasaya sürülecekken, Türkiye'nin içerisinde yer aldığı global pazarda ise Exynos 990 çip setinden güç alacak.

7 nm geometrisiyle üretilen Exynos 990, ikisi 2.7 GHz hızında çalışan özelleşirilmiş M5 yüksek performans çekirdeğine, ikisi 2.5 GHz hızında çalışan Cortex-A76 çekirdeğine ve dördü de 2 GHz hızında çalışan Cortex-A55 verimlilik çekirdeğine ev sahipliği yapan 8 çekirdekli bir kümeden oluşuyor. Yonganın grafik tarafında ise işler Mali-G77 MP11 grafik yongasına düşüyor.

Sistem belleği olarak 12 GB LPDDR5 RAM ile donatılan telefonda, microSD kart ile artırılabilir 256 ve 512 GB'lık UFS 3.1 dahili depolama seçenekleri bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

Batarya

4500 mAh kapasiteli batarya ise tüm bu donanımların beslenme kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Kutudan çıkan 25W gücündeki hızlı şarj aletiyle yarım saat içerisinde %50 doluluk oranına ulaşabilen batarya, 15W kablosuz şarj ve 9W kablosuz ters şarj özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Telefonun kablolu olarak 45W'a kadar hızlı şarj desteği sunduğunu da ekleyelim.

Kamera

Üçlü kamera dizilimiyle bizleri karşılayan Galaxy Note 20 Ultra'da, Galaxy S20 Ultra'dan aşina olduğumuz f/1.8 diyaframlı 108 MP çözünürlüklü ana görüntü sensörü yer alıyor. Bu kameraya 12 MP çözünürlüğünde telefoto ve 120 derece çekim açısına sahip 12 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.

İlginizi Çekebilir

Galaxy Note 20 tanıtıldı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

Tam Boyutta Gör

Daha hızlı odaklama için lazer tabanlı otomatik odaklama sistemiyle desteklenen kamera donanımı, yazılımsal olarak da güçlü özellikler sunuyor. Bu özellikler arasında ses yakınlaştırma, maneul olarak daha fazla ayarı yapılandırma imkanı sunan Pro video modu, 21: 9 sinematik çekim modu, yakınlaştırma hızını kontrol edebilme ve gece modu gibi özellikler yer alıyor.

Galaxy Note 20 Ultra, birçok içerik üreticisinin hayali olan kablosuz kulaklıklardan ses alabilme yetisine de sahip. Öyle ki Galaxy Buds Live kulaklıkları yaka mikrofonu olarak kullanabilmek mümkün. Üstelik Pro video modundaki gelişmiş ayarlar sayesinde, Galaxy Buds Live'in üzerindeki mikrofonların ses seviyesini ayarlayarak, odaklanmak istediğiniz yerdeki sesi çok daha net bir şekilde kaydedebiliyorsunuz.





4K'da 60 FPS, Full HD çözünürlükte 120 FPS videolar çekebilen telefon, 8K çözünürlükte ise saniyede 24 kare video kaydı gerçekleştirebiliyor. Yakınlaştırma tarafında ise 5 kata kadar optik, 50 kata kadar da melez yakınlaştırma yapılabiliyor.

S Pen

Galaxy Note 20 Ultra ile birlikte S Pen de yenilendi. Tepkime süresi 9 ms'ye kadar aşağı çekilen S Pen, çok daha sezgisel bir deneyim sunuyor. Ayrıca uzaktan el hareketlerini de destekleyen S Pen, dokulu mat bir yüzeye sahip.





Bağlantı ve diğer özellikler

Daha önce iPhone 11 modellerinde karşımıza çıkan ultra geniş bant (UWB) teknolojisi, Galaxy Note 20 Ultra'da da kendine yer bulmuş. Telefon bu sayede çok daha hızlı veri transferi gerçekleştirebiliyor. Üstelik Note 20 Ultra'yı başka bir UWB özellikli Galaxy cihaza doğrulttuğunuzda, Nearby Share bu cihazları otomatik olarak paylaşım panelinizin üstünde listeliyor. Böylelikle fotoğraf, video ve dosyalarınızı daha pratik bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Bluetooth 5.0, USB Type-C (Gen 3.2), NFC, WiFi 6 ve 5G gibi en yeni nesil bağlantı teknolojileriyle donatılan telefon, Wireless DeX özelliği sayesinde kablosuz olarak ekran paylaşımı yapabiliyor. Böylelikle herhangi bir HDMI kablosuna ihtiyaç duymadan telefonunuzun ekranını yansıtıp, bilgisayar gibi kullanabilirsiniz.





Microsoft ile olan ortaklığını bir üst noktaya taşıyan Samsung, Galaxy Note 20 Ultra ile Windows 10'un tıpkı Apple ekosisteminde olduğu gibi birbirleriyle uyumlu şekilde çalışmasını sağlamış. Böylelikle mobil uygulama ve bildirimlerinize bilgisayarınızdan erişebilir, dosyaları cihazlar arasında kolayca kopyalayıp yapıştırabilir veya transfer edebilirsiniz. Ayrıca Samsung Notes uygulaması ile Outlook'taki OneNote özet akışı da birbirleriyle senkronize çalışacak hale getirilmiş.

Microsoft ile olan diğer bir işbirliği kapsamında ise Galaxy Note 20 Ultra, Project xCloud sistemi üzerinden çevrimiçi akış yoluyla 90'dan fazla oyunu oynatabilecek. Bu bağlamda Note 20 Ultra'nın Xbox Game Pass ile bulut oyunları için optimizasyona sahip ilk akıllı telefon olduğu belirtiliyor.

Galaxy Note 20 Ultra, Android 10 işletim sistemi üzerine One UI 2.5 kullanıcı ara birimi giydirilmiş şekilde kutudan çıkıyor.

Galaxy Note 20 Ultra teknik özellikleri

Ekran: 6.9 inç büyüklüğünde 3200 x 1440 (Quad HD+) çözünürlüklü Infinity-O Super AMOLED ekran, 120 Hz tazeleme hızı

6.9 inç büyüklüğünde 3200 x 1440 (Quad HD+) çözünürlüklü Infinity-O Super AMOLED ekran, 120 Hz tazeleme hızı Boyut ve ağırlık: 164,8 x 77,2 x 8,1 mm ~ 208 g

164,8 x 77,2 x 8,1 mm ~ 208 g İşlemci: Eynos 990 (2×2.73 GHz Mongoose M5 + 2×2.50 GHz Cortex-A76 + 4×2.0 GHz Cortex-A55)

Eynos 990 (2×2.73 GHz Mongoose M5 + 2×2.50 GHz Cortex-A76 + 4×2.0 GHz Cortex-A55) RAM: 12 GB

12 GB Depolama kapasitesi: 256/512 GB + 1 TB'a kadar microSD kart desteği

256/512 GB + 1 TB'a kadar microSD kart desteği Arka kamera: 108 MP (f/1.8 diyafram açıklığı, 0.8μm piksel boyutu, 1 / 1.33 sensör büyüklüğü) ana + 12 MP (f/2.2 diyafram açıklığı, 1.4μm piksel boyutu) ultra geniş açılı + 12 MP (f/3.0 diyafram açıklığı, 1.0μm piksel boyutu) telefoto kamera

108 MP (f/1.8 diyafram açıklığı, 0.8μm piksel boyutu, 1 / 1.33 sensör büyüklüğü) ana + 12 MP (f/2.2 diyafram açıklığı, 1.4μm piksel boyutu) ultra geniş açılı + 12 MP (f/3.0 diyafram açıklığı, 1.0μm piksel boyutu) telefoto kamera Ön kamera: 10 MP (f/2.2)

10 MP (f/2.2) Batarya: 4500 mAh (Yarım saatte %50 şarj)

4500 mAh (Yarım saatte %50 şarj) İşletim sistemi: Android 10 ~ Samsung One UI 2.5

Android 10 ~ Samsung One UI 2.5 Bağlantı seçenekleri: Ultra geniş bant (UWB), USB (3.2) Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, 5G Sub6 / mmWave, 4G LTE

Ultra geniş bant (UWB), USB (3.2) Type-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, 5G Sub6 / mmWave, 4G LTE S Pen özellikleri: 4096 seviye basınç hassasiyeti, 9 ms tepkime süresi, Bluetooth, multimedya, uzaktan kumanda, IP68 sertifikası

4096 seviye basınç hassasiyeti, 9 ms tepkime süresi, Bluetooth, multimedya, uzaktan kumanda, IP68 sertifikası S Pen boyut ve ağırlık: 5,8 × 4,35 × 105,08 mm ~ 3,04 g

5,8 × 4,35 × 105,08 mm ~ 3,04 g Diğer özellikler: Parmak izi tarama (ekrana gömülü), yüz tanıma, AKG stereo hoparlör, IP68 sertifikası, Always On Display (sürekli açık ekran), Wireless DeX modu

Parmak izi tarama (ekrana gömülü), yüz tanıma, AKG stereo hoparlör, IP68 sertifikası, Always On Display (sürekli açık ekran), Wireless DeX modu Renk seçenekleri: Bronz, beyaz, siyah

Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 20 vs. Galaxy Note 20 Ultra: 3700 TL neler fark ettiriyor?"

Galaxy Note 20 Ultra fiyatı ve çıkış tarihi

Ülkemizde 5G bağlantısı olmayan sürümü satışa çıkacak olan Galaxy Note 20 Ultra, 8 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine ev sahipliği yapıyor. Bu modelin Türkiye fiyatı ise 12.999 TL.

Samsung'un web sitesi üzerinden ön siparişlerine başlanan Galaxy Note 20 Ultra, ön siparişe özel Galaxy Buds Live hediyesiyle geliyor. Telefonun 4 Eylül'den itibaren stoklarda olması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.