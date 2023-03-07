Galaxy S10 Lite için son büyük güncelleme yayınlandı

Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy S10 Lite modeli ömrünün büyük bir kısmını tamamlamış durumda. Samsung’un telefon için verdiği güncelleme sözleri yerine getirilirken Galaxy S10 Lite, son büyük güncellemesi olan One UI 5.1 sürümüne de kavuşuyor.

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Galaxy S10 Lite, son büyük güncellemesine kavuştu

Şimdilik İspanya ve Avrupa’daki ülkelerde G770FXXU6HWB4 yazılım sürümüyle yayınlanan Galaxy S10 Lite One UI 5.1 güncellemesi, beraberinde bazı yenilikler getiriyor. Güncelleme kamera ve galeri özelinde yenilikleri getirirken daha çok kişiselleştirme seçeneği de sunuyor olacak. Ayrıca bilinin hataların da giderildiği güncellemenin içerisinde Şubat ayı güvenlik yaması da yer almakta.

Tam Boyutta Gör Yaklaşık olarak 1.2 GB boyutunda olan güncellemeden sonra Galaxy S10 Lite, daha fazla büyük yazılım güncellemesi almayacak. Bundan sonra telefon için sadece güvenlik güncelleştirmeleri yayınlanacak. Galaxy S10 Lite kullanıcıları, Ayarlar uygulamasına girip "Yazılım güncellemesi" ne gidip "İndir ve yükle"ye dokunarak cihazlarını One UI 5.1 sürümüne yükseltebilir. Güncellemenin Türkiye’ye ve diğer pazarla gelmesi biraz zaman alabilir.

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Galaxy S10 Lite son büyük güncellemesini alıyor