Galaxy S10 Lite için son büyük güncelleme yayınlandı

Galaxy S10 Lite, son büyük güncellemesine kavuştu
Şimdilik İspanya ve Avrupa’daki ülkelerde G770FXXU6HWB4 yazılım sürümüyle yayınlanan Galaxy S10 Lite One UI 5.1 güncellemesi, beraberinde bazı yenilikler getiriyor. Güncelleme kamera ve galeri özelinde yenilikleri getirirken daha çok kişiselleştirme seçeneği de sunuyor olacak. Ayrıca bilinin hataların da giderildiği güncellemenin içerisinde Şubat ayı güvenlik yaması da yer almakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez