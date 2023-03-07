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    Galaxy S10 Lite için son büyük güncelleme yayınlandı

    Samsung’un 2020 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S10 Lite, ömrünün sonuna doğru yaklaşıyor. Güney Koreli teknoloji devi Galaxy S10 Lite için son büyük güncellemesini yayınladı.
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    Galaxy S10 Lite One UI 5.1 Tam Boyutta Gör
    Samsung’un Galaxy S10 Lite modeli ömrünün büyük bir kısmını tamamlamış durumda. Samsung’un telefon için verdiği güncelleme sözleri yerine getirilirken Galaxy S10 Lite, son büyük güncellemesi olan One UI 5.1 sürümüne de kavuşuyor.

    Galaxy S10 Lite, son büyük güncellemesine kavuştu

    Şimdilik İspanya ve Avrupa’daki ülkelerde G770FXXU6HWB4 yazılım sürümüyle yayınlanan Galaxy S10 Lite One UI 5.1 güncellemesi, beraberinde bazı yenilikler getiriyor. Güncelleme kamera ve galeri özelinde yenilikleri getirirken daha çok kişiselleştirme seçeneği de sunuyor olacak. Ayrıca bilinin hataların da giderildiği güncellemenin içerisinde Şubat ayı güvenlik yaması da yer almakta.

    Galaxy S10 Lite One UI 5.1 güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık olarak 1.2 GB boyutunda olan güncellemeden sonra Galaxy S10 Lite, daha fazla büyük yazılım güncellemesi almayacak. Bundan sonra telefon için sadece güvenlik güncelleştirmeleri yayınlanacak. Galaxy S10 Lite kullanıcıları, Ayarlar uygulamasına girip "Yazılım güncellemesi" ne gidip "İndir ve yükle"ye dokunarak cihazlarını One UI 5.1 sürümüne yükseltebilir. Güncellemenin Türkiye’ye ve diğer pazarla gelmesi biraz zaman alabilir.
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    ugah6aiw 9 saat önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 9 saat önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 4 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 5 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 5 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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    falken lastik ne malı nasır el-halifi serveti antifiriz koyduktan sonra kalorifer ısıtmıyor ford focus motor arızası uyarısı teknorya güvenilir mi

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