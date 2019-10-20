Galaxy S11'in tüm versiyonları 5G bağlantısını destekleyecek

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Samsung Galaxy S11'in önümüzdeki yılın Şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Yeni söylentilere göre amiral gemisi telefon Galaxy S11e, S11 ve S11+ olmak üzere üç farklı versiyon olarak piyasaya sürülecek. Ayrıca bu cihazların yeni nesil mobil ağ teknolojisini destekleyeceğine yönelik bilgiler var.

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Galaxy S11'in üç modelinin de 5G teknolojisine sahip olacağı iddia ediliyor. Ancak gelecek yıl 5G bağlantısı birçok ülkede hizmete girmeyecek. Yani şirketin yeni amiral gemisi telefonunu satın alanların büyük bir kısmı aslında hemen kullanmayacakları bir teknoloji için fazladan para ödemiş olacaklar.

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Model numaraları da ortaya çıktı

Bununla birlikte Galaxy S11 versiyonlarının model numaraları da ortaya çıktı. Gelen bilgilere bakılırsa S11e, S11 ve S11+ sırasıyla SM-G9810, SM-G9860, SM-G9880 model numaralarını taşıyacak. Samsung'un Galaxy S11'i 18 Şubat 2020 tarihinde düzenleyeceği etkinlikte tanıtması bekleniyor.