Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S11'in tüm versiyonları 5G bağlantısını destekleyecek

    Samsung'un 2020'de piyasaya süreceği Galaxy S11'in tüm versiyonlarının 5G bağlantısını destekleyeceği söyleniyor. Ancak gelecek yıl yeni nesil mobil ağ teknolojisi birçok ülkede hizmete girmeyecek.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    1,5b
    10
    8
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Galaxy S11'in tüm versiyonları 5G bağlantısını destekleyecek
    Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy S11'in önümüzdeki yılın Şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Yeni söylentilere göre amiral gemisi telefon Galaxy S11e, S11 ve S11+ olmak üzere üç farklı versiyon olarak piyasaya sürülecek. Ayrıca bu cihazların yeni nesil mobil ağ teknolojisini destekleyeceğine yönelik bilgiler var.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S11, 20:9 ekranla gelecek"

    Galaxy S11'in üç modelinin de 5G teknolojisine sahip olacağı iddia ediliyor. Ancak gelecek yıl 5G bağlantısı birçok ülkede hizmete girmeyecek. Yani şirketin yeni amiral gemisi telefonunu satın alanların büyük bir kısmı aslında hemen kullanmayacakları bir teknoloji için fazladan para ödemiş olacaklar.

    Galaxy S11'in tüm versiyonları 5G bağlantısını destekleyecek
    Tam Boyutta Gör

    Model numaraları da ortaya çıktı

    Bununla birlikte Galaxy S11 versiyonlarının model numaraları da ortaya çıktı. Gelen bilgilere bakılırsa S11e, S11 ve S11+ sırasıyla SM-G9810, SM-G9860, SM-G9880 model numaralarını taşıyacak. Samsung'un Galaxy S11'i 18 Şubat 2020 tarihinde düzenleyeceği etkinlikte tanıtması bekleniyor.



    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    H34RTL3SS 2 sa. en beğenilen
    editör haklı ama durduk yere bu haberde ne bileyim acaba apple 5g si olmayan yeni birşeyler mi tanıtacak :) nereden çıktı bu durduk yere
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    crazywinner3 2 sa.
    Seneye girmez ondan sonraki sene girer. 5g destekli olmasını neden bir eksi olarak lanse ediyorsunuz
    Edit: Başlık değişmiş
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Kerim5100 1 sa.
    iPhone'da 5G iddiaları olunca başlık
    "iPhone ile 5G'nin hayatımıza getirdiği yenilikler"
    Samsung yapınca auuvvvvv XD
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    AirSupport 2 sa.
    iPhone 5 ülkemizde ilk satıldığında LTE’i bırak düzgün 3G hizmeti zor alıyorduk. 2020’e 2 ay var LTE kullanabiliyor iPhone 5 sahipleri.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    anduril25 2 sa.
    "Galaxy S11'in üç modelinin de 5G teknolojisine sahip olacağı iddia ediliyor. ...........Yani şirketin yeni amiral gemisi telefonunu satın alanların büyük bir kısmı aslında kullanmayacakları bir teknoloji için fazladan para ödemiş olacaklar."

    Ortada bir iddia var, kesin bir bilgi yok. Sen iddiayı alıyorsun, kesinmiş gibi "alanlar kullanmayacakları bir teknoloji için boşuna para verecekler" diyorsun.
    Şimdi bu haber yanlı dediğimizde biz mi suçlu oluyoruz?

    Diğer yandan 5G' li bir telefon aldığınız diyelim, 1 yıl sonra 5G baz istasyonları kurulduğunda, ya ben bu telefonu alırken bunu kullanamıyordum şimdi de kullanmayacağım." mı diyeceksiniz?
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    1BilimAdamı 2 sa.
    Olması gerekende bu değil mi zaten, gelecek teknolojilerine önceden destek vermesi gerekiyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ERIKCI 2 sa.
    Bizde de 4G aktifleşmeden önce özellikşe qualcomm'lu bir sürü 4g'li cihaz satıldı, 2016'da da kullanıma açıldı. Ben ayrı ayrı sürümler olacağına böyle tek model olmasını tercih ederim. Şu anda elimdeki 2014 model Huawei P7'de bile Cat.4 modem var memnunum böyle olmasından.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    H34RTL3SS 2 sa. en beğenilen
    editör haklı ama durduk yere bu haberde ne bileyim acaba apple 5g si olmayan yeni birşeyler mi tanıtacak :) nereden çıktı bu durduk yere
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    crazywinner3 2 sa.
    Seneye girmez ondan sonraki sene girer. 5g destekli olmasını neden bir eksi olarak lanse ediyorsunuz
    Edit: Başlık değişmiş
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Seyhan Oeztuerk EXZMG 1 sa. crazywinner3
    Sebep Avusturya’da 3 operatör var ve ikisi 5g teknolojisine geçiş yaptı bile ...!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 13 dk. 16 inç MacBook Pro son macOS beta sürümünde göründü 28 dk. Çok fonksiyonlu yapay deri, teknolojik cihazlarda kullanıldı 58 dk. Yaşanan ölümlerin ardından, Amazon en tehlikeli işverenler listesine girdi 1 sa. 108 MP ana kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro'nun teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı 1 sa. Huawei'den iPad Pro'ya rakip üst sınıf bir tablet geliyor 2 sa. Honor Play EMUI 10 ve Android 10 güncellemesi almayacak 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Galaxy S11'in tüm versiyonları 5G bağlantısını destekleyecek Sonraki Ryzen Threadripper 3990X gelecek yıla kaldı 4 sa. Harry Potter abonelik servisi başladı 4 sa. Microsoft: Android en iyi seçimimizdi 5 sa. AirPods Pro ay sonunda gelebilir 7 sa. OnePlus 6 ve 6T, OxygenOS betasıyla Android 10’a kavuştu 8 sa. Mercedes uygulaması kullanıcı bilgilerini farklı kişilere gösterdi 16 sa. ABD'de bir fotoğrafçı, 6 yaşındaki kayıp çocuğu dron ile buldu 17 sa. Orta Çağ temalı strateji oyunu Crusader Kings III, 2020 yılında PC’ye geliyor 18 sa. Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesini yayımladı 18 sa. Kik Messenger, MediaLab sahipliğinde çalışmaya devam edecek 19 sa. Kripto para borsası Poloniex global açılımda 19 sa. FordPass ile elektrikli araç şarj ağı genişletilecek 20 sa. Opioid doz aşımını tespit eden implant geliştirildi 20 sa. Razer’ın ilk iş istasyonu modeli 4 bin dolar ile beklenenden daha ucuza geldi 21 sa. Apple, Microsoft'u dünyanın en değerli şirketi koltuğundan indirdi 22 sa. Honor 20 Youth Edition, 20W hızlı şarj özelliğiyle geliyor 22 sa. Huawei nova 5z modelinin resmi görseli yayınlandı 23 sa. Tamamen Işıktan Yapılmış Prototip Kuantum İşlemci 23 sa. MSI'dan olağan dışı dizüstü "GT76 Titan DT 9SG inceleme" 23 sa. Vivo'nun yeni akıllı telefonu Y11 (2019) tanıtıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Mercedes'in Çinli marka için tasarladığı elektrikli SUV: Denza X
    DonanımHaber
    PlayStation 5 geliştirici kiti ilk kez görüntülendi
    DonanımHaber
    Yeni nesil Ryzen Threadripper 24 çekirdekten başlıyor
    DonanımHaber
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    AYAKLI ALIM SATIMCILAR YÜZÜNDEN FİYATLAR SÜREKLİ YÜKSELİYOR
    DH Forum
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim