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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S11, 20:9 ekranla gelecek

    Samsung'un gelecek yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy S11 ile ilgili detaylar netleşiyor. HTML5Test web sitesinde görünen telefonun ekranı ve Android sürümü hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı.
    3 sa.
    1,5b
    19
    10
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy S11, 20:9 ekranla gelecek
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    Samsung Galaxy S11 hakkında pek çok söylenti var ancak ortada neredeyse hiç güvenilir bilgi yok. Güney Koreli teknoloji devinin bir sonraki amiral gemisinin test örneği HTML5Test veritabanında göründü. Böylelikle cihazın ekranı ve Android sürümü hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Dört arka kamera ve uygun fiyatlı Oppo A11 tanıtıldı"

    Galaxy S11'in ekranı 3200 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Bu da en boy oranının 20:9 olacağı anlamına geliyor. Kıyaslama açısından şirketin mevcut Galaxy S10 ve Note 10 amiral gemisi telefonlarının 19:9 ekrana sahip olduklarını belirtelim.

    Samsung Galaxy S11, 20:9 ekranla gelecek
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    Galaxy A70 ve A80'de kullanılmıştı

    Sonuç olarak Samsung'un yeni nesil amiral gemileri, Sony'nin cihazlarında kullandığı sinematik ekrana bir adım daha yaklaşacak. Ancak bu Güney Koreli şirket için bir ilk değil. Samsung zaten Galaxy A70 ve A80 modellerinde 20:9 ekran kullanmıştı.

    HTML5Test web sitesi aynı zamanda Galaxy S11'in Android 10 işletim sistemi ile piyasaya sürüleceğini de ortaya koydu. Samsung Galaxy S11'in 18 Şubat 2020 tarihinde tanıtılması bekleniyor.



    https://www.sammobile.com/news/benchmark-listing-hints-taller-display-on-the-galaxy-s11 Yorum Yaz
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    Kuantum34 2 sa.
    minumum 90 hz olsun artık ekranlar
    Yanıtla +5
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    rochendol 2 sa. en beğenilen
    Sony'in 21:9 oranına gavura vurur gibi yorum yapanlar bakalım sektör bu yöne doğru gitmeye başladığı zaman ne diyecekler? İçeriklerin hepsi 21:9 oranını kullanmaya başladı zaten neredeyse. Gelecek bu oranda.
    Sony'in 21:9 oranına gavura vurur gibi yorum yapanlar bakalım sektör bu yöne doğru gitmeye başladığı zaman ne diyecekler? İçeriklerin hepsi 21:9 oranını kullanm...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    DH Misafiri 1 sa.
    16:9 video içerikleri ve filmleri izlerken yan tarafta koca koca siyah yerler durur artık.
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    AribyAriana 1 sa.
    Orta segmentte dene, baktın kimse sesini çıkarıyor, üst segmente getir. Eskiden tamtersini yapardı. Nerden nereye.
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    Symbianist 1 sa.
    iPhone 5 çıktığında dalga geçiyorlardı şimdi dalga geçtikleri duruma düştüler.
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    rochendol 2 sa. en beğenilen
    Sony'in 21:9 oranına gavura vurur gibi yorum yapanlar bakalım sektör bu yöne doğru gitmeye başladığı zaman ne diyecekler? İçeriklerin hepsi 21:9 oranını kullanmaya başladı zaten neredeyse. Gelecek bu oranda.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Ussuz 43 dk. rochendol
    İçerik derken hangi içerikler bunlar?
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    smart1978 2 sa.
    Keskinlik dusuyor! Note+ ve Note daki piksel yogunlugu PPI degeri Note9 hatta S10 ve S10 Plus tan bile dusuktu ! Anlasilan S11 de de dusus olacak !
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    sniper23 2 sa.
    Lahmacun küreği uzuyor o zaman?
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    Kuantum34 2 sa.
    minumum 90 hz olsun artık ekranlar
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    PeYLeR. 2 sa.
    Sürekli boyuna uzuyor. her üretici farklı en boy oranı yapıyor belli bir standart yok artık. 18/9 gayet makuldü bence
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    vjdrsjejv 3 sa.
    Uzattıkça uzatın 21:9 yapın
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    samsung, galaxy s11 ve
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