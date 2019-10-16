Samsung Galaxy S11, 20:9 ekranla gelecek

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Samsung Galaxy S11 hakkında pek çok söylenti var ancak ortada neredeyse hiç güvenilir bilgi yok. Güney Koreli teknoloji devinin bir sonraki amiral gemisinin test örneği HTML5Test veritabanında göründü. Böylelikle cihazın ekranı ve Android sürümü hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı.

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Galaxy S11'in ekranı 3200 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Bu da en boy oranının 20:9 olacağı anlamına geliyor. Kıyaslama açısından şirketin mevcut Galaxy S10 ve Note 10 amiral gemisi telefonlarının 19:9 ekrana sahip olduklarını belirtelim.

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Galaxy A70 ve A80'de kullanılmıştı

Sonuç olarak Samsung'un yeni nesil amiral gemileri, Sony'nin cihazlarında kullandığı sinematik ekrana bir adım daha yaklaşacak. Ancak bu Güney Koreli şirket için bir ilk değil. Samsung zaten Galaxy A70 ve A80 modellerinde 20:9 ekran kullanmıştı.

HTML5Test web sitesi aynı zamanda Galaxy S11'in Android 10 işletim sistemi ile piyasaya sürüleceğini de ortaya koydu. Samsung Galaxy S11'in 18 Şubat 2020 tarihinde tanıtılması bekleniyor.

https://www.sammobile.com/news/benchmark-listing-hints-taller-display-on-the-galaxy-s11