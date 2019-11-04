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    Galaxy S11 yazılımı için çalışmalar başladı

    Gelecek yılın ilk amiral gemilerinden birisi olacak Galaxy S11 için çalışmalar devam ediyor. Tasarım ve donanım konusunda son nokta konurken yazılım çerçevesi de hazırlıklara başladı.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy S11 yazılımı için çalışmalar başladı
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    Bu yılı amiral gemisi anlamında tamamlayan Samsung artık gelecek yılın hazırlıklarına başlamış durumda. İlk etap olan Galaxy S11 için tasarım ve donanım anlamında son rötuşlar yapılırken yazılım çalışmaları ise yeni başladı.

    Galaxy S11 neler sunacak?

    Sektörden gelen bilgilere göre ABD pazarında satışa çıkacak Snapdragon 865 yonga setli versiyonlar için ara yüz çalışmaları başladı. One UI 2.0 ara yüzü hem Qualcomm yonga setleri için hem de Exynos yonga setleri için ayrı ayrı optimize ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Exynos bölümü sıkıntıda, özelleştirilmiş işlemciler zora girdi"

    Galaxy S11 serisinde biraz daha ince çerçeveler ve daha küçük O çentik tasarımı göreceğiz. Daha agresif bir ekran kasa oranına ulaşan seride Galaxy S11e ise bu yıl olduğu gibi düz bir ekranla gelecek.

    Yonga tarafında Samsung’un yeni lanse ettiği Exynos 990 bekleniyordu ancak Austin tesislerindeki işten çıkarmalar nedeniyle artık özelleştirilmiş tasarımların rafa kalktığı belirtiliyor. Bu bakımdan 4 adet Cortex-A77 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeği barındıran Exynos 9830 kullanılacak.

    Diğer taraftan Galaxy S11 serisinin tamamen 5G destekli olacağı ifade ediliyor. Apple gibi Samsung’un da Snapdragon X55 modemini kullanacağı belirtiliyor. Haliyle 5G desteği fiyatı bir miktar daha yukarı çekebilir. Halen 5G altyapısının kurulmadığı ülkelerde Galaxy S11 için daha uygun fiyatlı LTE versiyonlar olacak mı bilinmiyor. Aksi takdirde henüz mevcut olmayan bir teknoloji için yüksek fiyat etiketleri tepki oluşturabilir. Galaxy S11 serisinin MWC 2020 öncesinde yani 23-24 Şubat 2020 gibi tanıtılması bekleniyor.



    https://www.phonearena.com/news/Samsung-starts-developing-software-for-Galaxy-S11_id120127 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    o kadar para ver aagari ucrete gore en pahali sen al yinede dandik cortex islemcileri bize kitlesinler kendine gel samsung kimse vazgecilmez degil
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    WatchAndLearnn 2 hf.
    120 hz ekran ve 108 Mp kamera gelirse belki alınabilir ama ben S10 plus alacağım sanırsam 2020 ye girmeden.
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