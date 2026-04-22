    Yapay zekaya odaklanan Honor 600 serisi tanıtıldı: Türkiye'de de satışa çıkacak

    Honor, iPhone 17 Pro'ya benzerliğiyle sosyal medyada yankı uyandıran Honor 600 Pro'yu tanıttı. Yapay zekaya odaklanan Honor 600 serisinin Türkiye lansman tarihi de açıklandı.

    Honor 600 5G telefon serisi tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Honor 600 5G serisi resmi olarak tanıtıldı. Honor 600 Pro, mat metal çerçeve, 120 Hz AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci, AI-image-to-Video 2.0 teknolojisi, büyük 7.000 mAh batarya ve 200 MP ana kamera özellikleriyle dikkat çekerken; Honor 600 modeli, büyük pil kapasitesi ve yetenekli kameralardan parlak ekrana, segmentindeki güçlü işlemciye kadar fiyatına göre ilgi çekici bir dizi özellik sunuyor.

    Honor 600 serisi yapay zeka özellikleri

    Honor, ViT büyük dil modelini içeren 80 milyon kat daha hassas mantık yürütme özelliğine sahip ve 1 milyar daha fazla parametre içeren daha gelişmiş AI Ultra Night Engine kullandığını söylüyor. AI night Portrait Engine, yeni cilt dokusu modeli, aydınlatma modeli ve bokeh modeli içeriyor.

    AI Super Zoom 2.0 ve Super Moon 2.0 gibi özellikler, pikselleri bozmadan veya görüntü kalitesini mahvetmeden çevrenin her detayını yakalıyor. Yapay zeka destekli renk motoru, gerçeğe çok daha yakın renkler sunmak için telefondaki tüm sensörleri kullanıyor.

    Honor ayrıca, Honor 600 serisi için yapay zeka görüntüden videoya özelliğini geliştirerek, geride bıraktığınız anları yeniden yaşamanıza olanak tanıyor. Hatta sanat eserlerinizi bile hayata geçirebiliyor.

    Honor 600 serisi, video düzenlemede, sesli komut kullanımında ve özel komut girişiyle video tutarlılığı sorunlarını çözmede yardımcı olan birleşik çok modlu video oluşturma modelini kullanan sektördeki ilk seri. Ayrıca, çizimlerinizi gerçekçi bir görüntüye dönüştüren ilk yapay zeka çoklu görüntüden videoya dönüştürme özelliğini de destekliyor. Çalışmalarınıza çeşitli şablonlar uygulayabiliyor ya da basit bir duruş çekimini Batman görünümüne dönüştürerek portrelerinize eğlence katabiliyorsunuz. Yapay zeka düğmesi de anlarınızı buna göre fotoğraflamanıza, çekmenize veya kaydetmenize olanak tanıyor.

    Honor 600 Pro 5G neler sunuyor?

    Honor 600 Pro özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honor 600 Pro modeli tasarım açısından iPhone 17 Pro'ya oldukça benziyor. Telefon, 2728 x 1264 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 8.000 nit’e kadar parlaklık sunan 6.75 inç düz AMOLED ekrana sahip. Optik açıdan, OIS destekli 200 MP ana kameraya 3.5x optik zoom ve 120x dijital zoom yapabilen 50 MP OIS destekli periskop telefoto kamera ve makro lens olarak da kullanılabilen 12 MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Öndeki kamera ise 50MP.

    Honor 600 Pro, 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama geliyor. Telefonun kalbinde Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci yer alıyor. Cihaz, kutudan çıktığı gibi Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile çalışıyor. Honor, 2032 yılına kadar 6 yıl büyük işletim sistemi (Android 22'ye kadar), 6 yıl da güvenlik güncellemeleri sunacak.

    Honor 600 Pro, 7000 mAh (AB’de 6400 mAh) bataryadan güç alıyor. Batarya, 80 W kablolu, 50 W kablosuz ve 27 W kablolu ters şarjı destekliyor.

    Honor 600 Pro’da yapay zeka destekli görüntüden videoya dönüştürme 2.0 özelliği yerleşik olarak bulunuyor. Bu özellik, kullanıcıların doğal dil komutlarıyla en fazla üç görüntüyü birleştirerek 3 - 8 saniyelik yüksek kaliteli video sekansları oluşturmalarına olanak tanıyor.

    Honor 600 Pro'nun diğer öne çıkan özellikleri arasında mat metal çerçeve, SGS sertifikası, ekran içi parmak izi sensörü, yapay zeka renk motoru, özelleştirilebilir yapay zeka düğmesi, çift stereo hoparlör ve IP68, IP69 ve IP69K su geçirmezlik koruması yer alıyor.

    Honor 600 Pro fiyatı ne kadar?

    Honor 600 Pro, beyaz altın, turuncu ve siyah renk seçeneğiyle geliyor. Honor 600 Pro'nun başlangıç ​​fiyatı 784 dolar olarak açıklandı. Bu fiyatlandırma 12GB RAM 256GB depolama için geçerli. 12 GB + 512 GB modeli için belirlenen fiyat 834 dolar.

    Honor 600 neler sunuyor?

    Honor 600 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Standart model, birkaç küçük değişiklikle birlikte Pro modeline neredeyse çok benzer özellikler sunuyor. Örneğin; Pro modelde üçlü arka kamera kurulumu bulunurken, baz modelde çift kamera kurulumu yer alıyor. Honor 600, CIPA 6.0 görüntü sabitleme özelliğine sahip, OIS destekli 1/1.40 inç 200 MP ana kamera taşıyor. Telefoto lens yerine yalnızca makro lens görevi de gören 12 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise Pro modelde olduğu gibi 50 MP selfie kamerası mevcut.

    Honor 600 de aynı batarya kapasitesine (7000 mAh) ve şarj hızına (80W kablolu, 27W ters kablolu şarj) sahip ancak kablosuz şarj özelliği sunmuyor. Telefon, büyük bataryasına rağmen piyasadaki diğer birçok akıllı telefondan daha kalın ya da ağır değil. Boyutlarından bahsedecek olursak, kalınlığı sadece 7.8 mm ve ağırlığı yaklaşık 185 gram. Ancak, AB versiyonunun biraz daha küçük 6.400 mAh batarya kapasitesiyle geleceğini belirtmekte fayda var.

    Honor 600’ün kalbinde Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 işlemci yer alıyor. Telefon, 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanı sunuyor. Yazılım tarafında, Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile geliyor. Honor 600 Pro gibi, standart sürüm de altı büyük Android sürümü (Android 22'ye kadar) ve 2032 yılına kadar güvenlik güncellemesi alacak.

    Diğer özellikler arasında mat metal çerçeve, çift stereo hoparlör, AI Image to Video 2.0, gürültü azaltma özellikli çift mikrofon, özelleştirilebilir YZ düğmesi, SGS 5 yıldızlı düşme ve ezilme sertifikası ve IP68, IP69 ve IP69K su geçirmezlik koruması yer alıyor.

    Honor 600, yalnızca 12 GB RAM 512 GB depolamayla geliyor ve fiyatı 657 dolar. Siyah, beyaz altın ve turuncu renk seçeneğiyle satışa sunuluyor.

    Honor 600 serisi yakında Türkiye’de de satışa sunulacak. Honor Türkiye, lansman tarihini 5 Mayıs 2026 olarak duyurdu.

    Honor 600 Pro özellikleri

    Honor 600 Pro teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.57 inç, 1.5K, 120Hz, 8000 nit, OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
    • Bellek: 12GB / 16GB RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB
    • Yazılım: Android 16, MagicOS 10.0
    • Arka kamera: 200MP f/1.9 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş açılı) + 50 MP f/2.8 (3.5x portre telefoto)
    • Ön kamera: 50MP f/2.0
    • Diğer: Ultrasonik parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör, USB Type-C Ses, Stereo Hoparlörler, IP68, IP69 ve IP69K derecelendirmeleri
    • Boyut ve ağırlık: 156 x 74.7 x 7.8 mm; 200 g
    • Bağlanabilirlik: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11be (2.4GHz/5GHz) Bluetooth 6.0, GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC, USB Type-C 2.0, NFC
    • Batarya: 7000mAh, 80W SuperCharge hızlı şarj, 27W ters şarj, 50W SuperCharge kablosuz şarj

    Honor 600 özellikleri

    Honor 600 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.57 inç, 1.5K, 120Hz, 8000 nit, OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
    • Bellek: 12GB / 16GB RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB
    • Yazılım: Android 16, MagicOS 10.0
    • Arka kamera: 200MP f/1.9 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş açılı)
    • Ön kamera: 50MP f/2.0
    • Diğer: Ekran içi optik parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör, USB Type-C Ses, Stereo Hoparlörler, IP68, IP69 ve IP69K derecelendirmeleri
    • Boyut ve ağırlık: 156 x 74.7 x 7.8 mm; 190 g
    • Bağlanabilirlik: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2.4GHz/5GHz) Bluetooth 5.4, GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC, USB Type-C 2.0, NFC
    • Batarya: 7000mAh, 80W SuperCharge hızlı şarj, 27W ters şarj
    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

