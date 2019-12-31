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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S20 (Galaxy S11) farklı bir isimlendirme kullanacak

    Galaxy S20 isimlendirmesi artık seride en düşük versiyonu temsil ediyor. Galaxy S20+ modeli orta kademede Galaxy S20 Ultra ise en üst kademede seriyi temsil edecekler.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy S20 (Galaxy S11) farklı bir isimlendirme kullanacak
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    Bir dönem amiral gemilerinde orijinal versiyon asıl ismi alır diğer versiyonlar da Pro, Max, Plus veya Lite gibi isimlendirmelere uğrardı. Şimdi bu isimlendirme biraz değişmiş durumda. Bazen asıl ismilendirme en düşük versiyon için kullanılıyor.

    Galaxy S20 özellikleri

    Apple’ın iPhone 11 serisindeki isimlendirmesinin bir benzeri Galaxy S20 serisinde de kullanılacak. Samsung’un Galaxy S11 isimlendirmesini bırakarak yeni yıla uygun Galaxy S20 isimlendirmesini tercih edeceği artık kesin gibi.

    Ayrıca Bkz. "İki aşamalı doğrulama sistemleri tehlikede"

    Galaxy S20 isimlendirmesi seride en düşük modeli yani Galaxy S10e muadilini temsil edecek. 6.2 inçlik Super AMOLED ekrana sahip olan Galaxy S20 bölgeye göre Snapdragon 865 veya Exynos 990 yonga seti ile gelecek. 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile desteklenecek olan model 4000mAh bataryaya sahip.

    Galaxy S20 (Galaxy S11) farklı bir isimlendirme kullanacak
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    Galaxy S20 Plus özellikleri

    Galaxy S20+ modeli seride orta konuma yerleşiyor. 6.7 inçlik Super AMOLED ekran, Snapdraogn 865 yonga seti, 12GB RAM, 256GB depolama kapasitesi, optik yakınlaştırmalı dörtlü kamera, 4500mAh kapasiteli batarya, 45W hızlı şarj, tersine kablosuz şarj gibi özelliklere sahip.

    Galaxy S20 (Galaxy S11) farklı bir isimlendirme kullanacak
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    Galaxy S20 Ultra özellikleri

    Serinin en tepe seviyesi Galaxy S20 Ultra ismini alıyor ve Galaxy S10 5G modelinin devamı niteliğinde olacak. Bu bakımdan sınırlı bir bölgede satışı olabilir veya iki versiyon olarak görebiliriz.

    Galaxy S20 Ultra modelinde 6.9 inçlik Super AMOLED ekran, 12GB RAM, 256GB depolama kapasitesi, optik yakınlaştırma ve 5000mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler tahmin ediliyor. Galaxy S20 serisinin 11 Şubat tarihinde tanıtılması bekleniyor.



    https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-s20-plus-ultra_id121305 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    nick bırakmamışsınız lan 51 dk. yeni yorumcu
    s2000 multi max X olsun bence.

    s20 nedir ya huawei bile p40 yaptı :P
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    İlkerA. 56 dk.
    S10e yeni versiyonu 6.2 inç olup büyüyecekse, Samsung macerası başlamadan bitti demektir benim için. Iphone'dan başka küçük, tutuşu rahat telefon üreten kalmadı, sonra ağlamasınlar neden satamıyoruz diye.
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    Spider_hip 1 sa.
    Her ne kadar benim için en önemlisi arka kamera performansı olsa da, edge'den sonra bu ekranlara gözüm alışamıyor. Edge ekran pahalıya falan geliyor diye mi buna döndüler acaba.
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    astegon 2 sa.
    Ahahaha süper.

    Seneye S31 felan çıkar kim alacak acep
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Bay Robot 1 sa. astegon
    Ne seneyesi 5-6 ay sonra çıkarırlar...
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