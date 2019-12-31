Galaxy S20 (Galaxy S11) farklı bir isimlendirme kullanacak

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Bir dönem amiral gemilerinde orijinal versiyon asıl ismi alır diğer versiyonlar da Pro, Max, Plus veya Lite gibi isimlendirmelere uğrardı. Şimdi bu isimlendirme biraz değişmiş durumda. Bazen asıl ismilendirme en düşük versiyon için kullanılıyor.

Galaxy S20 özellikleri

Apple’ın iPhone 11 serisindeki isimlendirmesinin bir benzeri Galaxy S20 serisinde de kullanılacak. Samsung’un Galaxy S11 isimlendirmesini bırakarak yeni yıla uygun Galaxy S20 isimlendirmesini tercih edeceği artık kesin gibi.

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Galaxy S20 isimlendirmesi seride en düşük modeli yani Galaxy S10e muadilini temsil edecek. 6.2 inçlik Super AMOLED ekrana sahip olan Galaxy S20 bölgeye göre Snapdragon 865 veya Exynos 990 yonga seti ile gelecek. 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile desteklenecek olan model 4000mAh bataryaya sahip.

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Galaxy S20 Plus özellikleri

Galaxy S20+ modeli seride orta konuma yerleşiyor. 6.7 inçlik Super AMOLED ekran, Snapdraogn 865 yonga seti, 12GB RAM, 256GB depolama kapasitesi, optik yakınlaştırmalı dörtlü kamera, 4500mAh kapasiteli batarya, 45W hızlı şarj, tersine kablosuz şarj gibi özelliklere sahip.

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Galaxy S20 Ultra özellikleri

Serinin en tepe seviyesi Galaxy S20 Ultra ismini alıyor ve Galaxy S10 5G modelinin devamı niteliğinde olacak. Bu bakımdan sınırlı bir bölgede satışı olabilir veya iki versiyon olarak görebiliriz.

Galaxy S20 Ultra modelinde 6.9 inçlik Super AMOLED ekran, 12GB RAM, 256GB depolama kapasitesi, optik yakınlaştırma ve 5000mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler tahmin ediliyor. Galaxy S20 serisinin 11 Şubat tarihinde tanıtılması bekleniyor.

https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-s20-plus-ultra_id121305