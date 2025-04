Galaxy S20 için yolun sonu: Güncelleme desteği kesildi!

Tam Boyutta Gör Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra, yazılım güncelleme yolculuğunun resmen sonuna ulaştı. Samsung Galaxy S20 serisi, dört yıl güncelleme vaadiyle 2020'de piyasaya sürülmüştü. Samsung, desteği tamamen sonlandırmak yerine üç aylık güvenlik güncellemeleriyle Nisan ayına kadar destek verdi ancak artık bu cihazlar güvenlik güncellemeleri listesinde yer almıyor.

Galaxy S20 serisi, geçen ay Mart 2025 güvenlik güncellemesini aldı. Ancak şimdi şirket, 2020 amiral gemisi serisi telefonları için yazılım desteğini kesmeye karar verdi. Ekim 2020'de piyasaya sürülen Galaxy S20 FE, hâlâ üç aylık güvenlik güncellemesi programında yer alıyor; bu da cihazın şimdilik her dört ayda bir güvenlik güncellemeleri alacağı anlamına geliyor.

Samsung’un en yeni Galaxy S serisi telefonu Galaxy S25, Android 15 tabanlı One UI 7 ile geliyor. Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra, Android 22’ye kadar güncelleme alacak. Samsung, daha eski modeller için One UI 7'yi vermeye başladı.

