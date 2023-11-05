Samsung'un iki cihazı için yolun sonu: Android 14'e güncellenmeyecek

Tam Boyutta Gör Samsung, web sitesinde One UI 6 ile ilgili makalede Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 modellerine yer vermiş olsa da bu cihazlar bazı Galaxy Enhance-X özelliklerini alacak.

One UI 6 ve üzeri sürümü çalıştıran cihazlarda Galaxy Enhance-X özelliklerinin kullanılabilir olacağı açıklansa da bu gerçekleşmeyecek çünkü Android 14 ile uyumlu cihazların listesi sonradan güncellendi ve bu iki model kaldırıldı.

Samsung, Türkiye’de Android 14 alacak cihazları açıkladı 4 gün önce eklendi

Samsung, Galaxy S20 ve Galaxy Note 20’yi 2020’de piyasaya sürdüğünde üç büyük Android işletim sistemi güncellemesi sunacağının sözünü vermişti. Bu cihazlar Android 10 ile geldi ve Android 11, Android 12 ve Android 13’e güncellendi. Samsung, daha sonra yazılım güncelleme desteğini Galaxy S21 serisi için dört yıl Android işletim sistemi güncellemelerini kapsayacak şekilde genişletti ancak buna Galaxy Note 20 ve Galaxy S20 dahil edilmedi.

Samsung, yakın zamanda yapay zeka tabanlı kamera geliştirmelerine odaklanan One UI 6 hakkında detayları açıkladı. Bunlar arasında yeni Enhance-X uygulaması, nesneleri arka planlardan ayırmak için geliştirilmiş yapay zeka görüntü kırpma ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflara geçiş gibi kamera arayüzünde yapılan ayarlamalar ve dahili fotoğraf düzenleyicide yapılan geliştirmeler yer alıyor.

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