Samsung'un iki cihazı için yolun sonu: Android 14'e güncellenmeyecek

One UI 6 ve üzeri sürümü çalıştıran cihazlarda Galaxy Enhance-X özelliklerinin kullanılabilir olacağı açıklansa da bu gerçekleşmeyecek çünkü Android 14 ile uyumlu cihazların listesi sonradan güncellendi ve bu iki model kaldırıldı.
Samsung, Galaxy S20 ve Galaxy Note 20’yi 2020’de piyasaya sürdüğünde üç büyük Android işletim sistemi güncellemesi sunacağının sözünü vermişti. Bu cihazlar Android 10 ile geldi ve Android 11, Android 12 ve Android 13’e güncellendi. Samsung, daha sonra yazılım güncelleme desteğini Galaxy S21 serisi için dört yıl Android işletim sistemi güncellemelerini kapsayacak şekilde genişletti ancak buna Galaxy Note 20 ve Galaxy S20 dahil edilmedi.
Samsung, yakın zamanda yapay zeka tabanlı kamera geliştirmelerine odaklanan One UI 6 hakkında detayları açıkladı. Bunlar arasında yeni Enhance-X uygulaması, nesneleri arka planlardan ayırmak için geliştirilmiş yapay zeka görüntü kırpma ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflara geçiş gibi kamera arayüzünde yapılan ayarlamalar ve dahili fotoğraf düzenleyicide yapılan geliştirmeler yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.