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    Samsung'un iki cihazı için yolun sonu: Android 14'e güncellenmeyecek

    Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 serisinin de bulunduğu bazı telefonların Android 14 tabanlı One UI 6'ya güncelleneceğini açıklamıştı. Ancak, bu gerçekleşmeyecek.
    samsung s20 & galaxy note 20 android 14 almayacak Tam Boyutta Gör
    Samsung, web sitesinde One UI 6 ile ilgili makalede Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 modellerine yer vermiş olsa da bu cihazlar bazı Galaxy Enhance-X özelliklerini alacak.

    One UI 6 ve üzeri sürümü çalıştıran cihazlarda Galaxy Enhance-X özelliklerinin kullanılabilir olacağı açıklansa da bu gerçekleşmeyecek çünkü Android 14 ile uyumlu cihazların listesi sonradan güncellendi ve bu iki model kaldırıldı.

    Samsung, Galaxy S20 ve Galaxy Note 20’yi 2020’de piyasaya sürdüğünde üç büyük Android işletim sistemi güncellemesi sunacağının sözünü vermişti. Bu cihazlar Android 10 ile geldi ve Android 11, Android 12 ve Android 13’e güncellendi. Samsung, daha sonra yazılım güncelleme desteğini Galaxy S21 serisi için dört yıl Android işletim sistemi güncellemelerini kapsayacak şekilde genişletti ancak buna Galaxy Note 20 ve Galaxy S20 dahil edilmedi.

    Samsung, yakın zamanda yapay zeka tabanlı kamera geliştirmelerine odaklanan One UI 6 hakkında detayları açıkladı. Bunlar arasında yeni Enhance-X uygulaması, nesneleri arka planlardan ayırmak için geliştirilmiş yapay zeka görüntü kırpma ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflara geçiş gibi kamera arayüzünde yapılan ayarlamalar ve dahili fotoğraf düzenleyicide yapılan geliştirmeler yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 4 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    sakal ekimi yaptıranların yorumları lol ekran çok yakın samsung telefon ekranında beyaz çizgi rgb led kumandasız çalıştırma ps3 tır oyunu

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