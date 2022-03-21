Galaxy S22 FE yongada sürpriz yapabilir

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Galaxy S22 serisinin tanıtılması ile birlikte sıra Galaxy S22 FE amiral gemisine geldi. Galaxy S21 FE amiral gemisi oldukça fazla gecikme yaşamıştı ve Galaxy S22 FE modelinin akibeti ne olacak merakla bekleniyor. Bununla birlikte önemli bir sızıntı geldi.

Galaxy S22 FE neler sunacak?

Galaxy S22 FE ile ilgili bilinenler az ancak yonga seti konusunda bir sürpriz yaşanabilir. Kaynaklar yeni Fan Edition modelinin Dimensity 9000 yonga seti ile birlikte geleceğini belirtiyor. Dimensity 9000 yonga seti bilindiği üzere yer yer Snapdragon 8 Gen 1 yonga setini geride bırakıyor. İddialar doğruysa Galaxy S22 FE en güçlü Samsung telefonu haline gelecek.

Galaxy S21 FE fiyatı belli oldu 2 ay önce eklendi

Dimensity 9000 şüphesiz Samsung için sürpriz bir tercih oldu. Gerçi MediaTek rakibi Qualcomm’a göre fiyatı biraz daha uygun tutmaya çalışıyor. Qualcomm ise oyun ve uygulama optimizasyonları için de bütçe ayırdığı için haliyle biraz daha maliyetli.

Galaxy S22 FE yılın en merak edilen telefonları arasında yerini alacak gibi görünüyor. Özellikle ekran ve kamera tarafındaki iyileştirmeler rekabette belirleyici olacaktır. Galaxy S21 FE modeli ülkemizde 9000TL civarında bulunabiliyor.

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