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    Galaxy S22 FE yongada sürpriz yapabilir

    Galaxy S22 FE akıllı telefon modelinde Dimensity 9000 yonga seti iddiası ortaya atıldı. En güçlü Samsung telefonu haline gelmesi muhtemel Galaxy S22 FE merak uyandıracak. 
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    Galaxy S22 FE
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    Galaxy S22 serisinin tanıtılması ile birlikte sıra Galaxy S22 FE amiral gemisine geldi. Galaxy S21 FE amiral gemisi oldukça fazla gecikme yaşamıştı ve Galaxy S22 FE modelinin akibeti ne olacak merakla bekleniyor. Bununla birlikte önemli bir sızıntı geldi.

    Galaxy S22 FE neler sunacak?

    Galaxy S22 FE ile ilgili bilinenler az ancak yonga seti konusunda bir sürpriz yaşanabilir. Kaynaklar yeni Fan Edition modelinin Dimensity 9000 yonga seti ile birlikte geleceğini belirtiyor. Dimensity 9000 yonga seti bilindiği üzere yer yer Snapdragon 8 Gen 1 yonga setini geride bırakıyor. İddialar doğruysa Galaxy S22 FE en güçlü Samsung telefonu haline gelecek.

    Dimensity 9000 şüphesiz Samsung için sürpriz bir tercih oldu. Gerçi MediaTek rakibi Qualcomm’a göre fiyatı biraz daha uygun tutmaya çalışıyor. Qualcomm ise oyun ve uygulama optimizasyonları için de bütçe ayırdığı için haliyle biraz daha maliyetli.

    Galaxy S22 FE yılın en merak edilen telefonları arasında yerini alacak gibi görünüyor. Özellikle ekran ve kamera tarafındaki iyileştirmeler rekabette belirleyici olacaktır. Galaxy S21 FE modeli ülkemizde 9000TL civarında bulunabiliyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    K
    kombinciniz 8 saat önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 4 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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