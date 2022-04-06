Samsung, Galaxy S22 FE ve S23 serisinde MediaTek'e yönelebilir

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Düşük ve orta sınıf mobil yonga setleri ile akıllı telefon sektöründe büyük bir ilerleme gösteren MediaTek, amiral gemisi cihazlarda kullanılan Dimensity 9000 çözümü ile iyi bir başarı yakaladı. Yeni paylaşılan bilgilere göre Samsung, Galaxy S23 ve S22 FE modellerinde MediaTek işlemcilereyer vermeyi planlıyor.

Rekabeti arttırabilir

Galaxy akıllı telefonlara güç sağlamak için Snapdragon ve Exynos yongalarına güvenen Samsung, Snapdragon 8 Gen 1'de yaşanan verimlilik sorunları ve Exynos 2200'ün beklenen performansı vermemesi sebebiyle yeni bir karara imza atacak gibi gözüküyor. Şirketin henüz ismi belli olmayan bir MediaTek yongası kullanmayı planladığını bildiren Business Korea, bu yonganın Asya kıtasında satılacak modellerde tercih edileceğini söyledi.

Kendi Galaxy cihazınızı onarabileceksiniz 2 gün önce eklendi

Şirketin yeni kararının Asya bölgesi dışına çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor. Bununla birlikte MediaTek çözümü ile 2022’nin ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenen S22 FE ve S23 modellerinin Exynos yonga setinin pazar payını etkileyeceğini söyleyebiliriz ancak fiyatlandırma konusunda şirkete rekabet avantajı sağlayabilir.

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Galaxy S22 FE ve S23 serisi üç farklı işlemci ile gelebilir