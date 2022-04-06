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    Samsung, Galaxy S22 FE ve S23 serisinde MediaTek'e yönelebilir

    Dev akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy S22 FE ve S23 serisinde yeni bir karara imza atabilir. Şirketin Asya pazarı için MediaTek işlemci çözümleri üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
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    Galaxy S22 FE ve S23 serisi üç farklı işlemci ile gelebilir
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    Düşük ve orta sınıf mobil yonga setleri ile akıllı telefon sektöründe büyük bir ilerleme gösteren MediaTek, amiral gemisi cihazlarda kullanılan Dimensity 9000 çözümü ile iyi bir başarı yakaladı. Yeni paylaşılan bilgilere göre Samsung, Galaxy S23 ve S22 FE modellerinde MediaTek işlemcilereyer vermeyi planlıyor.

    Rekabeti arttırabilir

    Galaxy akıllı telefonlara güç sağlamak için Snapdragon ve Exynos yongalarına güvenen Samsung, Snapdragon 8 Gen 1'de yaşanan verimlilik sorunları ve Exynos 2200'ün beklenen performansı vermemesi sebebiyle yeni bir karara imza atacak gibi gözüküyor. Şirketin henüz ismi belli olmayan bir MediaTek yongası kullanmayı planladığını bildiren Business Korea, bu yonganın Asya kıtasında satılacak modellerde tercih edileceğini söyledi.

    Şirketin yeni kararının Asya bölgesi dışına çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor. Bununla birlikte MediaTek çözümü ile 2022’nin ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenen S22 FE ve S23 modellerinin Exynos yonga setinin pazar payını etkileyeceğini söyleyebiliriz ancak fiyatlandırma konusunda şirkete rekabet avantajı sağlayabilir.

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 5 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 6 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 6 gün önce

    direk 10k

    LooF 6 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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