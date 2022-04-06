Samsung, Galaxy S22 FE ve S23 serisinde MediaTek'e yönelebilir

Düşük ve orta sınıf mobil yonga setleri ile akıllı telefon sektöründe büyük bir ilerleme gösteren MediaTek, amiral gemisi cihazlarda kullanılan Dimensity 9000 çözümü ile iyi bir başarı yakaladı. Yeni paylaşılan bilgilere göre Samsung, Galaxy S23 ve S22 FE modellerinde MediaTek işlemcilereyer vermeyi planlıyor.
Rekabeti arttırabilir
Galaxy akıllı telefonlara güç sağlamak için Snapdragon ve Exynos yongalarına güvenen Samsung, Snapdragon 8 Gen 1'de yaşanan verimlilik sorunları ve Exynos 2200'ün beklenen performansı vermemesi sebebiyle yeni bir karara imza atacak gibi gözüküyor. Şirketin henüz ismi belli olmayan bir MediaTek yongası kullanmayı planladığını bildiren Business Korea, bu yonganın Asya kıtasında satılacak modellerde tercih edileceğini söyledi.
Şirketin yeni kararının Asya bölgesi dışına çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor. Bununla birlikte MediaTek çözümü ile 2022’nin ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenen S22 FE ve S23 modellerinin Exynos yonga setinin pazar payını etkileyeceğini söyleyebiliriz ancak fiyatlandırma konusunda şirkete rekabet avantajı sağlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa