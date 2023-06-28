Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S23 sersinin bütçe modeli Galaxy S23 FE için beklentiler bir hayli artmış durumda. Öyle ki birçok söylenti, telefonun bu yılın yaz aylarında piyasaya çıkacağını yönünde. Şimdi yeni bir raporda, Galaxy S23 FE'nin tasarımı gösteren yeni render görüntüleri paylaşıldı. Peki Galaxy S23 FE nasıl görünecek? İşte tasarımı

Galaxy S23 FE için ilk görüntüler paylaşıldı

Galaxy S23 FE için paylaşılan render görüntülerine baktığımızda, cihazın arkada üçlü kamera kurulumu ve ön tarafta 6,4 inç boyutlarında düz bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Açıkcası bu tasarımın Galaxy A54 veya Galaxy S23'ü andırdığını söyleyebiliriz. Bunun haricinde cihazın ses açma kısma ve güç tuşları sağ çerçevede bulunurken, beyaz renk seçeneğine vurgu yapıldığını görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Mevcut raporlara göre Galaxy S23 FE, satıldığı farklı bölgelere göre Exynos 2200 ve Snapdragon 8 Gen 1 işlemciler ile desteklenecek. Ön tarafta ise 120Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlük sunan 6,4 inç AMOLED ekrana yer verilecek.

Galaxy S23 FE, One UI 6.0 ile kutudan çıkan ilk telefon olacak 1 hf. önce eklendi

S23 FE'nin kamera kurulumu ise henüz netlik kazanmadı. Ancak kutusundan Android 14 destekli One UI 6.0, 6/8GB RAM ve 128/256GB depolama kapasitesi ile çıkması bekleniyor. Kaputun altında ise 25W hızlı şarj destekli 4.500mAh pil konumlandırılacak. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Galaxy S23 FE'nin önümüzdeki Unpacked etkinliğinde vitrine çıkması bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

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Galaxy S23 FE için ilk görüntüler paylaşıldı: İşte tasarımı