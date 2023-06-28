Galaxy S23 FE için ilk görüntüler paylaşıldı: İşte tasarımı

Galaxy S23 FE için ilk görüntüler paylaşıldı
Galaxy S23 FE için paylaşılan render görüntülerine baktığımızda, cihazın arkada üçlü kamera kurulumu ve ön tarafta 6,4 inç boyutlarında düz bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Açıkcası bu tasarımın Galaxy A54 veya Galaxy S23'ü andırdığını söyleyebiliriz. Bunun haricinde cihazın ses açma kısma ve güç tuşları sağ çerçevede bulunurken, beyaz renk seçeneğine vurgu yapıldığını görüyoruz.
S23 FE'nin kamera kurulumu ise henüz netlik kazanmadı. Ancak kutusundan Android 14 destekli One UI 6.0, 6/8GB RAM ve 128/256GB depolama kapasitesi ile çıkması bekleniyor. Kaputun altında ise 25W hızlı şarj destekli 4.500mAh pil konumlandırılacak. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Galaxy S23 FE'nin önümüzdeki Unpacked etkinliğinde vitrine çıkması bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D