Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S23 FE için ilk görüntüler paylaşıldı: İşte tasarımı

    Samsung Galaxy S23 FE için geri sayım başladı. Bugün, OnLeaks tarafından cihaza erken bir ön bakış fırsatı sunan render görüntüleri paylaşıldı. İşte Galaxy S23 FE tasarımı.
    Oy Ver
    Galaxy S23 FE için ilk görüntüler paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S23 sersinin bütçe modeli Galaxy S23 FE için beklentiler bir hayli artmış durumda. Öyle ki birçok söylenti, telefonun bu yılın yaz aylarında piyasaya çıkacağını yönünde. Şimdi yeni bir raporda, Galaxy S23 FE'nin tasarımı gösteren yeni render görüntüleri paylaşıldı. Peki Galaxy S23 FE nasıl görünecek? İşte tasarımı

    Galaxy S23 FE için ilk görüntüler paylaşıldı

    Galaxy S23 FE için paylaşılan render görüntülerine baktığımızda, cihazın arkada üçlü kamera kurulumu ve ön tarafta 6,4 inç boyutlarında düz bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Açıkcası bu tasarımın Galaxy A54 veya Galaxy S23'ü andırdığını söyleyebiliriz. Bunun haricinde cihazın ses açma kısma ve güç tuşları sağ çerçevede bulunurken, beyaz renk seçeneğine vurgu yapıldığını görüyoruz. 

    Galaxy S23 FE için ilk görüntüler paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Mevcut raporlara göre Galaxy S23 FE, satıldığı farklı bölgelere göre Exynos 2200 ve Snapdragon 8 Gen 1 işlemciler ile desteklenecek. Ön tarafta ise 120Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlük sunan 6,4 inç AMOLED ekrana yer verilecek. 

    S23 FE'nin kamera kurulumu ise henüz netlik kazanmadı. Ancak kutusundan Android 14 destekli One UI 6.0, 6/8GB RAM ve 128/256GB depolama kapasitesi ile çıkması bekleniyor. Kaputun altında ise 25W hızlı şarj destekli 4.500mAh pil konumlandırılacak. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Galaxy S23 FE'nin önümüzdeki Unpacked etkinliğinde vitrine çıkması bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 5 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 5 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mercedes online araç alma kreatin kinaz 3000 lisede hazırlık okumak potansiyel mükellef (gelir getirici kazanç olmaksizin bazi iş ve işlemlerde kullanilan potansiyel vergi kimlik numarasina haiz mükellef) photoshop jpeg kaydetmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 10 (2022)
    Xiaomi Redmi 10 (2022)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız