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    Anlık Bildirim

    Galaxy S23 FE, One UI 6.0 ile kutudan çıkan ilk akıllı telefon olacak

    Samsung'un önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy S23 FE'nin Android 14 tabanlı One UI 6.0 yüklü şekilde gelen ilk akıllı telefon olacağı bildiriliyor.
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    Galaxy S23 FE, One UI 6.0 ile kutudan çıkan ilk telefon olacak Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli teknoloji devi Samsung bildiğiniz üzere Galaxy S23 FE modelini duyurmaya hazırlanıyor. SamLover inrenet sitesine göre üst orta segment cihaz kutudan One UI 6.0 yüklü şekilde çıkan ilk akıllı telefon olarak piyasaya sürülecek.

    Hatırlayacağınız üzere 2022 yılının Ocak ayında resmiyet kazanan Galaxy S21 FE, Android 12 ile gelen ilk Galaxy telefon olmuştu. Yakında çıkış yapacak Galaxy S23 FE de Android 14 tabanlı One UI 6.0 arayüzüne sahip ilk akıllı telefon olarak sunulacak.

    Galaxy S23 FE, One UI 6.0 ile kutudan çıkan ilk telefon olacak Tam Boyutta Gör

    Galaxy S23 FE hakkında bilinenler

    Şirketin Galaxy S23 FE'yi bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürmesi bekleniyor. Cihaz Exynos 2200 işlemci, 50 megapiksel ana kamera, 120 Hz AMOLED ekran, 25W şarj destekli 4.500 mAh pil, 6/8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama alanı içerecek.

    Samsung, önümüzdeki ay katlanabilir Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 de dahil olmak üzere birçok yeni ürün tanıtacak. Ancak bu cihazlarda One UI 6 yüklü olmayacak. Lansman etkinliğinin 27 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşeceği söyleniyor.

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