Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında yaşanan rekabet her geçen gün artıyor. Bu bağlamda özellikleri ve Türkiye fiyatıyla adından sıkça söz ettiren Samsung Galaxy S23 Ultra, rakipleri ile karşılaştırılmaya devam ediyor. Şimdi de yeni amiral gemisi, iPhone 14 Pro Max ve Pixel 7 Pro ile zorlayıcı testlerden geçirildi. Pil ömrü, oyun ve pil performansını içeren karşılaştırmada amiral gemisi telefonlar neler sunuyor? İşte sonuçlar

Samsung S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max karşılaştırma 1 ay önce eklendi

Galaxy S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max ve Pixel 7 Pro ile karşılaştırıldı

Paylaşılan videoya baktığımızda Galaxy S23 Ultra, 4K video ve Aspalt 9 ile gerçekleştirilen eş zamanlı performans testini sorunsuz bir şekilde tamamlıyor. Ancak testin yarısında iPhone 14 Pro Max’in yavaşladığını ve kasma sorunlarının yaşandığını görüyoruz. Pixel 7 Pro’da ise, 21 dakikadan sonra termal sorunlar baş göstermeye başlıyor ve cihazın Wi-Fi bağlantısı kesiliyor.

Ayrıca iPhone 14 Pro Max’in 4:28, Pixel 7 Pro’nun 5:24, Galaxy S23 Ultra’nın ise 11:05’te parlaklığı düşürdüğünü görüyoruz. Galaxy S23 Ultra burada da açık ara galip geliyor diyebiliriz. Sıcaklıklara gelirsek, Galaxy S23 Ultra 47,4° ile en iyi sıcaklık okumasına sahip olurken, iPhone 14 Pro Max ve Pixel 7 Pro 49,5° ulaşıyor.

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Pil tüketiminde ise farklı sonuçlar söz konusu. 30 dakikalık test sonrasında iPhone 14 Pro Max'in yüzde 93, Galaxy S23 Ultra'nın yüzde 90, Pixel 7 Pro'nun ise yüzde 88'lik pil kapasitesi bulunuyor. Genel olarak yüksek performans konusunda Galaxy S23 Ultra'nın başarılı bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Ancak pil tüketiminde Apple'ın liderliği bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.

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Galaxy S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max'i geride bıraktı: İşte video