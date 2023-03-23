Galaxy S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max'i geride bıraktı: İşte video

Galaxy S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max ve Pixel 7 Pro ile karşılaştırıldı
Paylaşılan videoya baktığımızda Galaxy S23 Ultra, 4K video ve Aspalt 9 ile gerçekleştirilen eş zamanlı performans testini sorunsuz bir şekilde tamamlıyor. Ancak testin yarısında iPhone 14 Pro Max’in yavaşladığını ve kasma sorunlarının yaşandığını görüyoruz. Pixel 7 Pro’da ise, 21 dakikadan sonra termal sorunlar baş göstermeye başlıyor ve cihazın Wi-Fi bağlantısı kesiliyor.
Ayrıca iPhone 14 Pro Max’in 4:28, Pixel 7 Pro’nun 5:24, Galaxy S23 Ultra’nın ise 11:05’te parlaklığı düşürdüğünü görüyoruz. Galaxy S23 Ultra burada da açık ara galip geliyor diyebiliriz. Sıcaklıklara gelirsek, Galaxy S23 Ultra 47,4° ile en iyi sıcaklık okumasına sahip olurken, iPhone 14 Pro Max ve Pixel 7 Pro 49,5° ulaşıyor.
Pil tüketiminde ise farklı sonuçlar söz konusu. 30 dakikalık test sonrasında iPhone 14 Pro Max'in yüzde 93, Galaxy S23 Ultra'nın yüzde 90, Pixel 7 Pro'nun ise yüzde 88'lik pil kapasitesi bulunuyor. Genel olarak yüksek performans konusunda Galaxy S23 Ultra'nın başarılı bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Ancak pil tüketiminde Apple'ın liderliği bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)