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    Galaxy S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max'i geride bıraktı: İşte video

    Akıllı telefon pazarının amiral gemisi cihazları Samsung Galaxy S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max ve Pixel 7 Pro zorlayıcı testlerde karşı karşıya getirildi. İşte şaşırtıcı sonuçlar içeren video.
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    Galaxy S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max'i geride bıraktı: İşte video Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında yaşanan rekabet her geçen gün artıyor. Bu bağlamda özellikleri ve Türkiye fiyatıyla adından sıkça söz ettiren Samsung Galaxy S23 Ultra, rakipleri ile karşılaştırılmaya devam ediyor. Şimdi de yeni amiral gemisi, iPhone 14 Pro Max ve Pixel 7 Pro ile zorlayıcı testlerden geçirildi. Pil ömrü, oyun ve pil performansını içeren karşılaştırmada amiral gemisi telefonlar neler sunuyor? İşte sonuçlar

    Galaxy S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max ve Pixel 7 Pro ile karşılaştırıldı

    Paylaşılan videoya baktığımızda Galaxy S23 Ultra, 4K video ve Aspalt 9 ile gerçekleştirilen eş zamanlı performans testini sorunsuz bir şekilde tamamlıyor. Ancak testin yarısında iPhone 14 Pro Max’in yavaşladığını ve kasma sorunlarının yaşandığını görüyoruz. Pixel 7 Pro’da ise, 21 dakikadan sonra termal sorunlar baş göstermeye başlıyor ve cihazın Wi-Fi bağlantısı kesiliyor.

    Ayrıca iPhone 14 Pro Max’in 4:28, Pixel 7 Pro’nun 5:24, Galaxy S23 Ultra’nın ise 11:05’te parlaklığı düşürdüğünü görüyoruz. Galaxy S23 Ultra burada da açık ara galip geliyor diyebiliriz. Sıcaklıklara gelirsek, Galaxy S23 Ultra 47,4° ile en iyi sıcaklık okumasına sahip olurken, iPhone 14 Pro Max ve Pixel 7 Pro 49,5° ulaşıyor.

    Pil tüketiminde ise farklı sonuçlar söz konusu. 30 dakikalık test sonrasında iPhone 14 Pro Max'in yüzde 93, Galaxy S23 Ultra'nın yüzde 90, Pixel 7 Pro'nun ise yüzde 88'lik pil kapasitesi bulunuyor. Genel olarak yüksek performans konusunda Galaxy S23 Ultra'nın başarılı bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Ancak pil tüketiminde Apple'ın liderliği bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.

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    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 7 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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