Android dünyasının amiral gemisi Samsung Galaxy S23 Ultra tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri neler sunuyor ❓

Samsung Galaxy S23 Ultra, önceki neslin başarılı bir geliştirmesi olarak düşünülebilir. Daha simetrik kamera halkaları, yuvarlatılmış kenarlar ve hafif kavisli ekran Galaxy S23 Ultra’nın tasarım dilini yansıtıyor. Küçük değişiklikler dışında S23 Ultra, halefine büyük oranda benziyor diyebiliriz. Ancak iş kaputun altına geldiğinde ise bizleri bir canavar bekliyor.

Samsung Galaxy S23 Ultra tasarımı 🆒 Tam Boyutta Gör Galaxy S23 Ultra, tasarımsal açıdan Galaxy S22 Ultra ile büyük oranda benzerlikler içeriyor. Bej, açık pembe, botanik yeşil ve hayalet siyah renk seçeneklerine sahip olan S23 Ultra, 163.4mm uzunluğunda 78.1 mm genişliğinde ve 8,9 mm kalınlığında olacak. Galaxy S23 Ultra’nın ağırlığı ise 233 gr olarak belirlenmiş durumda. Dolayısıyla yeni amiral gemisi halefinden biraz daha ağır ve biraz daha geniş bir yapıya sahip.

Ekran 📲 Yine olması gerektiği gibi Samsung Galaxy S23 Ultra ekranı yine telefon için en önemli noktalardan birisi olacak. Galaxy S23 Ultra, 6,8 inç büyüklüğünde 3088x1440p (Quad HD+) çözünürlüğünde Dynamic AMOLED 2X ekran ile gelecek. Bu ekranın koruması ise en yeni ve dayanıklı Gorilla Glass Victus 2 ile sağlanacak. Bu ekran 120 Hz ile 1 Hz değişken yenileme hızına sahip olacak. Oyun moduna geçildiğinde ise ekran 240 Hz örnekleme hızına erişebilecek. Bu alanda önceki nesle oranla Always On Display için önemli bir gelişme yapılmış diyebiliriz. Ekran parlaklığı tarafındaysa Galaxy S23 Ultra, 1750 nit seviyelerine çıkabilecek.

Kamera 📸 200 MP ile fark yaratıyor Tam Boyutta Gör Galaxy S23 Ultra kamerası, telefonun en önemli özelliği diyebiliriz. Etkinlik kapsamında kullanıcıların merak ettiği “Galaxy S23 Ultra kamerası kaç MP?” sorusu da cevaplanmış oldu. Samsung’un bir süre önce duyurduğu ISOCELL HP2 ilk defa Galaxy S23 Ultra’da kullanılıyor. Bu ana kamera 200 MP çözünürlük ve f/1.7 diyafram açıklığı sunuyor. OIS ile desteklenen kamera ile 8K çözünürlüğünde 30 FPS veya 4K çözünürlüğünde 60 FPS video kaydı yapılabiliyor. Yeni 200 MP’lik kamera ile diyafram değeri F/1.8’den f/1.7’ye düşürülmüş durumda ve bu durum sensörün daha fazla ışık almasıyla sonuçlanıyor. Sensör düzeyine yapılan iyileştirmeler sayesinde Galaxy S23 Ultra düşük ışıkta geceyi adeta gündüze çeviriyor. Bununla birlikte ana kameraya 12 MP çözünürlüklü f/2.2 ultra geniş açı sensörü eşlik edecek. Ancak kameralar bunlarla sınırlı değil. 10 MP çözünürlük ve f/4.9 diyafram aralığına sahip olan periskop kamera OIS desteği ile birlikte 10X optik zoom vadediyor. Dördüncü telefoto kamerası ise yine OIS desteğini barındırıyor ve 10 MP (f/2.4) çözünürlük ile 3x optik zoom sunuyor. Galaxy S23 Ultra, kamera yeteneklerini birleştirerek 100X Space Zoom özelliği ile de astrofotoğrafçılık için de ideal bir cihaz haline geliyor. Bu arada Galaxy S23 Ultra’nın ön kamerası 12 MP değerinde. Bu kamera ile 8K videolar veya 4K 60 FPS videolar kaydedebilmek mümkün.

Performans ☢️ En güçlü Android telefon Tam Boyutta Gör Odağımızı performans tarafına çevirdiğimizde ise Galaxy S23 Ultra dopdolu paketiyle bizleri karşılıyor. Önceki modellerin aksine Galaxy S23 Ultra Exynos varyantına sahip olmayacak. Galaxy S23 Ultra, Türkiye dahil olmak üzere tüm pazarlarda Qualcomm’un en güçlü yongası olan Snapdragon 8 Gen 2’nin özel bir versiyonu ile birlikte geliyor. Ancak Samsung ile Qualcomm bu işlemci için özel bir ortaklığa gitmiş durumda. Galaxy S23 Ultra’da sadece Samsung için üretilen “Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy” yer alıyor. Bu özel işlemci, mevcut standart Snapdragon 8 Gen 2’den daha hızlı bir yapıya sahip. Piyasada bulunan Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili telefonların saat hızları maksimum 3,2 GHz’e kadar çıkabiliyor ancak Galaxy S23 Ultra’da kullanılan versiyon 3,36 GHz’e kadar kendisini hızlandırıyor. Tam Boyutta Gör Bunlara ek olarak Galaxy S23 Ultra’da 8 GB ve 12 GB RAM miktarları yer alıyor. Telefonun depolama seçenekleri ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olarak belirlenmiş durumda. Minimum depolama kapasitesinin 128 GB'tan 256 GB'a çıkartılması oldukça güzel bir gelişme. Galaxy S23 Ultra’nın tüm bu donanım gücü ise 5000 mAh kapasiteli pil ile karşılanıyor. Kablosuz şarjı destekleyen telefonun pili ise 45W hızlı şarj yeteneğine sahip.