Android dünyasının amiral gemisi Samsung Galaxy S23 Ultra tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

- Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri neler sunuyor ❓
- Samsung Galaxy S23 Ultra tasarımı 🆒
- Ekran 📲 Yine olması gerektiği gibi
- Kamera 📸 200 MP ile fark yaratıyor
- Performans ☢️ En güçlü Android telefon
- Yazılım 🤳ve diğer yetenekler
- Samsung Galaxy S23 Ultra teknik özellikleri 📜
- Samsung Galaxy S23 Ultra fiyatı 💰
- Samsung Galaxy S23 Ultra ne zaman çıkacak ❓
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Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri neler sunuyor ❓
Samsung Galaxy S23 Ultra, önceki neslin başarılı bir geliştirmesi olarak düşünülebilir. Daha simetrik kamera halkaları, yuvarlatılmış kenarlar ve hafif kavisli ekran Galaxy S23 Ultra’nın tasarım dilini yansıtıyor. Küçük değişiklikler dışında S23 Ultra, halefine büyük oranda benziyor diyebiliriz. Ancak iş kaputun altına geldiğinde ise bizleri bir canavar bekliyor.
Samsung Galaxy S23 Ultra tasarımı 🆒
Ekran 📲 Yine olması gerektiği gibi
Samsung Galaxy S23 Ultra ekranı yine telefon için en önemli noktalardan birisi olacak. Galaxy S23 Ultra, 6,8 inç büyüklüğünde 3088x1440p (Quad HD+) çözünürlüğünde Dynamic AMOLED 2X ekran ile gelecek. Bu ekranın koruması ise en yeni ve dayanıklı Gorilla Glass Victus 2 ile sağlanacak.
Bu ekran 120 Hz ile 1 Hz değişken yenileme hızına sahip olacak. Oyun moduna geçildiğinde ise ekran 240 Hz örnekleme hızına erişebilecek. Bu alanda önceki nesle oranla Always On Display için önemli bir gelişme yapılmış diyebiliriz. Ekran parlaklığı tarafındaysa Galaxy S23 Ultra, 1750 nit seviyelerine çıkabilecek.
Kamera 📸 200 MP ile fark yaratıyor
Bununla birlikte ana kameraya 12 MP çözünürlüklü f/2.2 ultra geniş açı sensörü eşlik edecek. Ancak kameralar bunlarla sınırlı değil. 10 MP çözünürlük ve f/4.9 diyafram aralığına sahip olan periskop kamera OIS desteği ile birlikte 10X optik zoom vadediyor. Dördüncü telefoto kamerası ise yine OIS desteğini barındırıyor ve 10 MP (f/2.4) çözünürlük ile 3x optik zoom sunuyor. Galaxy S23 Ultra, kamera yeteneklerini birleştirerek 100X Space Zoom özelliği ile de astrofotoğrafçılık için de ideal bir cihaz haline geliyor.
Bu arada Galaxy S23 Ultra’nın ön kamerası 12 MP değerinde. Bu kamera ile 8K videolar veya 4K 60 FPS videolar kaydedebilmek mümkün.
Performans ☢️ En güçlü Android telefon
Galaxy S23 Ultra’da sadece Samsung için üretilen “Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy” yer alıyor. Bu özel işlemci, mevcut standart Snapdragon 8 Gen 2’den daha hızlı bir yapıya sahip. Piyasada bulunan Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili telefonların saat hızları maksimum 3,2 GHz’e kadar çıkabiliyor ancak Galaxy S23 Ultra’da kullanılan versiyon 3,36 GHz’e kadar kendisini hızlandırıyor.
Yazılım 🤳ve diğer yetenekler
Samsung Galaxy S23 Ultra teknik özellikleri 📜
- Ekran: 6.8 inç 1440 x 3088 çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nit
- Boyut ve ağırlık: 163.4 x 78.1 x 8.9 mm – 233 gr
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy
- RAM: 8GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka kamera: 200 MP geniş açı (OIS, f/1.7, 23mm) 10 MP periskop (OIS, f/4.9, 230mm) 10 MP telefoto (OIS, f/2.4, 70mm) 12 MP ultra geniş açı (f/2.2 13mm)
- Ön kamera: 12 MP (f/2.2, 13mm)
- Batarya: 5000 mAH
- Bağlantı: Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6E, 5G, çift SIM
- Renk seçenekleri: Siyah, Bej, Yeşil, Pembe
- Yazılım: Android 13 + One UI 5.1
Elbette en merak edilen şey ise “Samsung S23 Ultra fiyatı ne kadar?” sorusu. Yapılan etkinlikle birlikte Galaxy S23 Ultra fiyatı da açıklığı kavuşturuldu. Fiyatlar elbette konfigürasyona göre değişiklik gösteriyor. Bu bağlamda Galaxy S23 Ultra fiyatı şu şekilde:
|DH
|8 GB RAM / 256 GB
|8 GB RAM / 512 GB
|12 GB RAM / 512 GB
|Galaxy S23 Ultra
|1199 Dolar
|1299 Dolar
|1399 Dolar
Samsung Galaxy S23 Ultra ne zaman çıkacak ❓
Samsung’un amiral gemisi Galaxy S23 Ultra, güçlü donanımı ve güçlü kamera yetenekleri ile piyasadaki en iyi Android akıllı telefonlar arasında zirveye oynuyor. Dolayısıyla Samsung S23 Ultra ne zaman çıkacak? sorusu tüketiciler tarafından merak ediliyor.
Samsung Galaxy S23 Ultra, 1 Şubat tarihi itibariyle ön siparişe açılmış durumda. Ön siparişe özel bazı avantajlar da yine telefonla birlikte sunuluyor. Ön sipariş veren kullanıcılar 17 Şubat tarihinde telefonlarına kavuşacak.
Galaxy S23 Ultra özellikleri, fiyatı ve diğer özellikleri bu şekildeydi. Peki Galaxy S23 Ultra sizde heyecan oluşturdu mu? Samsung’un en güçlü telefonu Galaxy S23 Ultra hakkında düşünceleriniz neler?
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