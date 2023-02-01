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    Android dünyasının amiral gemisi Samsung Galaxy S23 Ultra tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

    Samsung’un merakla beklenen amiral gemisi telefonu Galaxy S23 Ultra tanıtıldı. Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri ile iddialıyken kameraları ile de göz doldurmayı başarıyor.
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    Samsung Galaxy S23 Ultra Tam Boyutta Gör
    Samsung, çok kısa bir süre önce düzenlediği “Unpacked” etkinliği kapsamında yeni amiral gemisi Galaxy S23 Ultra modelini tanıttı. Güney Koreli teknoloji devi etkinlikte Galaxy S23 Ultra fiyatı ve özellikleri ile ilgili tüm detayları da paylaştı. İşte Samsung S23 Ultra hakkında merak edilen tüm detaylar:

    Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri neler sunuyor ❓

    Samsung Galaxy S23 Ultra, önceki neslin başarılı bir geliştirmesi olarak düşünülebilir. Daha simetrik kamera halkaları, yuvarlatılmış kenarlar ve hafif kavisli ekran Galaxy S23 Ultra’nın tasarım dilini yansıtıyor. Küçük değişiklikler dışında S23 Ultra, halefine büyük oranda benziyor diyebiliriz. Ancak iş kaputun altına geldiğinde ise bizleri bir canavar bekliyor.

    Samsung Galaxy S23 Ultra tasarımı 🆒

    Samsung S23 Ultra tasarımı Tam Boyutta Gör
    Galaxy S23 Ultra, tasarımsal açıdan Galaxy S22 Ultra ile büyük oranda benzerlikler içeriyor. Bej, açık pembe, botanik yeşil ve hayalet siyah renk seçeneklerine sahip olan S23 Ultra, 163.4mm uzunluğunda 78.1 mm genişliğinde ve 8,9 mm kalınlığında olacak. Galaxy S23 Ultra’nın ağırlığı ise 233 gr olarak belirlenmiş durumda. Dolayısıyla yeni amiral gemisi halefinden biraz daha ağır ve biraz daha geniş bir yapıya sahip.

    Ekran 📲 Yine olması gerektiği gibi

    Samsung Galaxy S23 Ultra ekranı yine telefon için en önemli noktalardan birisi olacak. Galaxy S23 Ultra, 6,8 inç büyüklüğünde 3088x1440p (Quad HD+) çözünürlüğünde Dynamic AMOLED 2X ekran ile gelecek. Bu ekranın koruması ise en yeni ve dayanıklı Gorilla Glass Victus 2 ile sağlanacak.

    Bu ekran 120 Hz ile 1 Hz değişken yenileme hızına sahip olacak. Oyun moduna geçildiğinde ise ekran 240 Hz örnekleme hızına erişebilecek. Bu alanda önceki nesle oranla Always On Display için önemli bir gelişme yapılmış diyebiliriz. Ekran parlaklığı tarafındaysa Galaxy S23 Ultra, 1750 nit seviyelerine çıkabilecek.

    Kamera 📸 200 MP ile fark yaratıyor

    Samsung S23 Ultra kamerası Tam Boyutta Gör
    Galaxy S23 Ultra kamerası, telefonun en önemli özelliği diyebiliriz. Etkinlik kapsamında kullanıcıların merak ettiği “Galaxy S23 Ultra kamerası kaç MP?” sorusu da cevaplanmış oldu. Samsung’un bir süre önce duyurduğu ISOCELL HP2 ilk defa Galaxy S23 Ultra’da kullanılıyor. Bu ana kamera 200 MP çözünürlük ve f/1.7 diyafram açıklığı sunuyor. OIS ile desteklenen kamera ile 8K çözünürlüğünde 30 FPS veya 4K çözünürlüğünde 60 FPS video kaydı yapılabiliyor. Yeni 200 MP’lik kamera ile diyafram değeri F/1.8’den f/1.7’ye düşürülmüş durumda ve bu durum sensörün daha fazla ışık almasıyla sonuçlanıyor. Sensör düzeyine yapılan iyileştirmeler sayesinde Galaxy S23 Ultra düşük ışıkta geceyi adeta gündüze çeviriyor.

    Bununla birlikte ana kameraya 12 MP çözünürlüklü f/2.2 ultra geniş açı sensörü eşlik edecek. Ancak kameralar bunlarla sınırlı değil. 10 MP çözünürlük ve f/4.9 diyafram aralığına sahip olan periskop kamera OIS desteği ile birlikte 10X optik zoom vadediyor. Dördüncü telefoto kamerası ise yine OIS desteğini barındırıyor ve 10 MP (f/2.4) çözünürlük ile 3x optik zoom sunuyor. Galaxy S23 Ultra, kamera yeteneklerini birleştirerek 100X Space Zoom özelliği ile de astrofotoğrafçılık için de ideal bir cihaz haline geliyor.

    Bu arada Galaxy S23 Ultra’nın ön kamerası 12 MP değerinde. Bu kamera ile 8K videolar veya 4K 60 FPS videolar kaydedebilmek mümkün.

    Performans ☢️ En güçlü Android telefon

    Samsung S23 ultra performansı Tam Boyutta Gör
    Odağımızı performans tarafına çevirdiğimizde ise Galaxy S23 Ultra dopdolu paketiyle bizleri karşılıyor. Önceki modellerin aksine Galaxy S23 Ultra Exynos varyantına sahip olmayacak. Galaxy S23 Ultra, Türkiye dahil olmak üzere tüm pazarlarda Qualcomm’un en güçlü yongası olan Snapdragon 8 Gen 2’nin özel bir versiyonu ile birlikte geliyor. Ancak Samsung ile Qualcomm bu işlemci için özel bir ortaklığa gitmiş durumda.

    Galaxy S23 Ultra’da sadece Samsung için üretilen “Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy” yer alıyor. Bu özel işlemci, mevcut standart Snapdragon 8 Gen 2’den daha hızlı bir yapıya sahip. Piyasada bulunan Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili telefonların saat hızları maksimum 3,2 GHz’e kadar çıkabiliyor ancak Galaxy S23 Ultra’da kullanılan versiyon 3,36 GHz’e kadar kendisini hızlandırıyor.

    galaxy s23 ultra batarya Tam Boyutta Gör
    Bunlara ek olarak Galaxy S23 Ultra’da 8 GB ve 12 GB RAM miktarları yer alıyor. Telefonun depolama seçenekleri ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olarak belirlenmiş durumda. Minimum depolama kapasitesinin 128 GB'tan 256 GB'a çıkartılması oldukça güzel bir gelişme. Galaxy S23 Ultra’nın tüm bu donanım gücü ise 5000 mAh kapasiteli pil ile karşılanıyor. Kablosuz şarjı destekleyen telefonun pili ise 45W hızlı şarj yeteneğine sahip.

    Yazılım 🤳ve diğer yetenekler

    samsung galaxy s23 ultra yazılım Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S23 Ultra, sahip olduğu paketi Android 13 tabanlı One UI 5.1 kullanıcı arayüzü ile getiriyor. Wi-Fi 6E ile birlikte gelen S23 Ultra, Bluetooth 5.3 sürümüne sahip. Ekran altı ultrosonik parmak izi okuyucusuna sahip olan telefonun bağlantısı ise USB Type-C 3.2 ile gerçekleştiriliyor. Ve elbette Galaxy S23 Ultra’da S-Pen yine kendisini daha da geliştirerek yer edinmiş durumda.

    Samsung Galaxy S23 Ultra teknik özellikleri 📜

    • Ekran: 6.8 inç 1440 x 3088 çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nit
    • Boyut ve ağırlık: 163.4 x 78.1 x 8.9 mm – 233 gr
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy
    • RAM: 8GB / 12 GB
    • Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
    • Arka kamera: 200 MP geniş açı (OIS, f/1.7, 23mm) 10 MP periskop (OIS, f/4.9, 230mm) 10 MP telefoto (OIS, f/2.4, 70mm) 12 MP ultra geniş açı (f/2.2 13mm)
    • Ön kamera: 12 MP (f/2.2, 13mm)
    • Batarya: 5000 mAH
    • Bağlantı: Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6E, 5G, çift SIM
    • Renk seçenekleri: Siyah, Bej, Yeşil, Pembe
    • Yazılım: Android 13 + One UI 5.1

    Elbette en merak edilen şey ise “Samsung S23 Ultra fiyatı ne kadar?” sorusu. Yapılan etkinlikle birlikte Galaxy S23 Ultra fiyatı da açıklığı kavuşturuldu. Fiyatlar elbette konfigürasyona göre değişiklik gösteriyor. Bu bağlamda Galaxy S23 Ultra fiyatı şu şekilde:

    Samsung Galaxy S23 Ultra fiyatı 💰
    DH 8 GB RAM / 256 GB 8 GB RAM / 512 GB 12 GB RAM / 512 GB
    Galaxy S23 Ultra 1199 Dolar 1299 Dolar 1399 Dolar

    Samsung Galaxy S23 Ultra ne zaman çıkacak ❓

    Samsung’un amiral gemisi Galaxy S23 Ultra, güçlü donanımı ve güçlü kamera yetenekleri ile piyasadaki en iyi Android akıllı telefonlar arasında zirveye oynuyor. Dolayısıyla Samsung S23 Ultra ne zaman çıkacak? sorusu tüketiciler tarafından merak ediliyor.

    Samsung Galaxy S23 Ultra, 1 Şubat tarihi itibariyle ön siparişe açılmış durumda. Ön siparişe özel bazı avantajlar da yine telefonla birlikte sunuluyor. Ön sipariş veren kullanıcılar 17 Şubat tarihinde telefonlarına kavuşacak.

    Galaxy S23 Ultra özellikleri, fiyatı ve diğer özellikleri bu şekildeydi. Peki Galaxy S23 Ultra sizde heyecan oluşturdu mu? Samsung’un en güçlü telefonu Galaxy S23 Ultra hakkında düşünceleriniz neler?

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 saat önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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