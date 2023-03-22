iPhone 15 ekranları ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

iPhone 15 ekranları ilk kez canlı olarak görüntülendi
Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 15 serisini Eylül 2023'te duyurması bekleniyor. Bu bağlamda son gelen bilgiler, sırasıyla iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'e erken bir ön bakış sunuyor diyebiliriz. Fotoğrafta, iPhone 15 serisinde yer alacak tüm modellerin 1,5 mm kalınlığında incetekdüze çerçevelere ve Dinamik Ada özelliğine sahip olacağını görüyoruz.
Bilmeyenler için iPhone 15 modelleri arasındaki bir diğer fark ise yonga seti tarafında olacak. Geçen yıl olduğu gibi, iPhone 15 Pro'nun A17 Bionic, iPhone 15'in ise 2022'de tanıtılan A16 Bionic'ten güç alması bekleniyor.
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)