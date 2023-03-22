iPhone 15 ekranları ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Hatırlayacağınız üzere daha önceki haberlerimizde, iPhone 15 Pro Max'in ultra ince çerçeveler ile geleceğini öğrendik.Şimdi iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ekranları ilk kez canlı olarak görüntülendi. Yeni görüntüler, iPhone 15 serisinin Dinamik Ada ve çerçeve boyutlarına ışık tutuyor.

iPhone 15 ekranları ilk kez canlı olarak görüntülendi

Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 15 serisini Eylül 2023'te duyurması bekleniyor. Bu bağlamda son gelen bilgiler, sırasıyla iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'e erken bir ön bakış sunuyor diyebiliriz. Fotoğrafta, iPhone 15 serisinde yer alacak tüm modellerin 1,5 mm kalınlığında ince tekdüze çerçevelere ve Dinamik Ada özelliğine sahip olacağını görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Bildirilenlere göre iPhone 15 ve 15 Plus, Dinamik Ada özelliğine kavuşurken, standart 60Hz yenileme hızını koruyacak. Bu noktada Always-on Display özelliği yalnızca Pro modellere özel olacak. Ayrıca geçtiğimiz günlerde paylaşılan CAD görselleri, iPhone 15 Pro'nun titanyum çerçevelere ve dokunsal geri bildirim tuşlarına sahip olacağını bizlere gösterdi. Temel modellerde ise alışık olduğumuz tuş tasarımı korunacak.

iPhone'un sevilen tuşu, 16 yıl sonra ilk kez değişiyor! 1 gün önce eklendi

Bilmeyenler için iPhone 15 modelleri arasındaki bir diğer fark ise yonga seti tarafında olacak. Geçen yıl olduğu gibi, iPhone 15 Pro'nun A17 Bionic, iPhone 15'in ise 2022'de tanıtılan A16 Bionic'ten güç alması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 15 ekranları ilk kez canlı olarak görüntülendi!