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    Anlık Bildirim

    iPhone 15 ekranları ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

    Apple'ın, yaklaşmakta olan iPhone 15 serisinde önemli bir tasarım değişikliğine gideceği söyleniyor. Bugün ise iPhone 15, iPhone 15 Pro ve Pro Max ekranları ilk kez canlı olarak görüntülendi. 
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    iPhone 15 ekranları ilk kez canlı olarak görüntülendi! Tam Boyutta Gör
    Hatırlayacağınız üzere daha önceki haberlerimizde, iPhone 15 Pro Max'in ultra ince çerçeveler ile geleceğini öğrendik.Şimdi iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ekranları ilk kez canlı olarak görüntülendi. Yeni görüntüler, iPhone 15 serisinin Dinamik Ada ve çerçeve boyutlarına ışık tutuyor.

    iPhone 15 ekranları ilk kez canlı olarak görüntülendi

    Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 15 serisini Eylül 2023'te duyurması bekleniyor. Bu bağlamda son gelen bilgiler, sırasıyla iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'e erken bir ön bakış sunuyor diyebiliriz. Fotoğrafta, iPhone 15 serisinde yer alacak tüm modellerin 1,5 mm kalınlığında ince tekdüze çerçevelere ve Dinamik Ada özelliğine sahip olacağını görüyoruz.

    iPhone 15 ekranları ilk kez canlı olarak görüntülendi! Tam Boyutta Gör
    Bildirilenlere göre iPhone 15 ve 15 Plus, Dinamik Ada özelliğine kavuşurken, standart 60Hz yenileme hızını koruyacak. Bu noktada Always-on Display özelliği yalnızca Pro modellere özel olacak. Ayrıca geçtiğimiz günlerde paylaşılan CAD görselleri, iPhone 15 Pro'nun titanyum çerçevelere ve dokunsal geri bildirim tuşlarına sahip olacağını bizlere gösterdi. Temel modellerde ise alışık olduğumuz tuş tasarımı korunacak.

    Bilmeyenler için iPhone 15 modelleri arasındaki bir diğer fark ise yonga seti tarafında olacak. Geçen yıl olduğu gibi, iPhone 15 Pro'nun A17 Bionic, iPhone 15'in ise 2022'de tanıtılan A16 Bionic'ten güç alması bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 6 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 6 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    Forumdan Konular

    yurtdışı iphone e-sim laptop açılırken kapanıyor amt şanzıman oyundan atma sorunu print screen tuşu çalışmıyor

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