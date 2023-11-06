Galaxy S24 serisi en net haliyle görüntülendi! İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki Ocak ayında piyasaya sürülecek Samsung Galaxy S24 serisi hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere yeni nesil telefonlar, önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri ile karşımıza çıkacak. Şimdi Phone Arena tarafından, Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra'nınyeni render görüntüleri paylaşıldı.

Galaxy S24 serisi en net haliyle görüntülendi

Daha önceki söylentiler Galaxy S24 serisinin titanyum çerçeveye ek olarak Siyah, Gri, Mor, Sarı, Yeşil, Mavi ve Turuncu olmak üzere altı renk seçeneğiyle piyasaya çıkacağı yönündeydi. Hatta Galaxy S24 Ultra'nın altın çerçeveli özel bir sürüme sahip olacağı da bunlar arasında yer alıyordu. Yeni yayınlanan görüntüler ise, mevcut sızıntıları en net haliyle bizlere gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Renderlere baktığımızda Galaxy S24 Ultra'nın Siyah, Gri, Altın ve Mor sürümlerini görebiliyoruz. Akıllı telefonun arka bölümünde ise dörtlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu noktada ses ve güç tuşları çerçevenin sol bölümüne konumlandırılmış. Ayrıca bir süredir karşımıza çıkan kavisli çerçeve tasarımı, bu modelde de korunmuş.

Tam Boyutta Gör İlk görselde karşımıza çıkan Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus ise sırasıyla Sarı ve Mor seçeneklerine sahip. Ayrıca her iki telefon düz çerçeve ve yuvarlatılmış köşe hatları ile dikkat çekiyor. Tabi ki bunların resmi veya sızdırılmış görseller olmadığını, yalnızca mevcut bilgilere ve son renk sızıntılarına dayanan tasvirler olduğunu belirtmekte fayda var.

Galaxy S24 Ultra'nın titanyum kasayla geleceği yine onaylandı 2 gün önce eklendi

Samsung Galaxy S24 serisinin 17 Ocak tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda lansman tarihi yaklaşırken, daha fazla söylenti ve sızıntının ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

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Samsung Galaxy S24 serisi en net haliyle görüntülendi!