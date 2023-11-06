Galaxy S24 serisi en net haliyle görüntülendi! İşte tasarımı

Daha önceki söylentiler Galaxy S24 serisinin titanyum çerçeveye ek olarak Siyah, Gri, Mor, Sarı, Yeşil, Mavi ve Turuncu olmak üzere altı renk seçeneğiyle piyasaya çıkacağı yönündeydi. Hatta Galaxy S24 Ultra'nın altın çerçeveli özel bir sürüme sahip olacağı da bunlar arasında yer alıyordu. Yeni yayınlanan görüntüler ise, mevcut sızıntıları en net haliyle bizlere gösteriyor.
Samsung Galaxy S24 serisinin 17 Ocak tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda lansman tarihi yaklaşırken, daha fazla söylenti ve sızıntının ortaya çıkacağını düşünüyoruz.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.