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    Galaxy S24 serisi en net haliyle görüntülendi! İşte tasarımı

    Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra'nın tasarımını gösteren yeni render görüntüleri paylaşıldı. CAD görüntüleri, amiral gemisi telefonların tasarımına ışık tutuyor. İşte Galaxy S24 serisi...
    Samsung Galaxy S24 serisi en net haliyle görüntülendi! Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki Ocak ayında piyasaya sürülecek Samsung Galaxy S24 serisi hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere yeni nesil telefonlar, önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri ile karşımıza çıkacak. Şimdi Phone Arena tarafından, Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra'nınyeni render görüntüleri paylaşıldı.

    Galaxy S24 serisi en net haliyle görüntülendi

    Daha önceki söylentiler Galaxy S24 serisinin titanyum çerçeveye ek olarak Siyah, Gri, Mor, Sarı, Yeşil, Mavi ve Turuncu olmak üzere altı renk seçeneğiyle piyasaya çıkacağı yönündeydi. Hatta Galaxy S24 Ultra'nın altın çerçeveli özel bir sürüme sahip olacağı da bunlar arasında yer alıyordu. Yeni yayınlanan görüntüler ise, mevcut sızıntıları en net haliyle bizlere gösteriyor. 

    Samsung Galaxy S24 serisi en net haliyle görüntülendi! Tam Boyutta Gör
    Renderlere baktığımızda Galaxy S24 Ultra'nın Siyah, Gri, Altın ve Mor sürümlerini görebiliyoruz. Akıllı telefonun arka bölümünde ise dörtlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu noktada ses ve güç tuşları çerçevenin sol bölümüne konumlandırılmış. Ayrıca bir süredir karşımıza çıkan kavisli çerçeve tasarımı, bu modelde de korunmuş.
    Samsung Galaxy S24 serisi en net haliyle görüntülendi! Tam Boyutta Gör
    İlk görselde karşımıza çıkan Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus ise sırasıyla Sarı ve Mor seçeneklerine sahip. Ayrıca her iki telefon düz çerçeve ve yuvarlatılmış köşe hatları ile dikkat çekiyor. Tabi ki bunların resmi veya sızdırılmış görseller olmadığını, yalnızca mevcut bilgilere ve son renk sızıntılarına dayanan tasvirler olduğunu belirtmekte fayda var.

    Samsung Galaxy S24 serisinin 17 Ocak tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda lansman tarihi yaklaşırken, daha fazla söylenti ve sızıntının ortaya çıkacağını düşünüyoruz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 6 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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