Galaxy S25 Slim, kamera çıkıntısını azaltacak yeni kamera teknolojisiyle gelecek

Samsung'un geçtiğimiz ay tanıttığı ISOCELL ALoP teknolojisi, periskop kameralarda dikey olarak yerleştirilen lensleri yatay olarak yerleştirerek hacmi ve kalınlığı azaltıyor. Bu yeni teknoloji aynı zamanda daha büyük çapta lenslerin kullanılmasına, dolayısıyla daha parlak ve net fotoğrafların çekilmesine olanak tanıyor.
Galaxy S25 Slim'de ayrıca 200 MP çözünürlüğünde ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera lens ile birlikte eksiksiz bir kamera kurulumu yer alacak.
Samsung Galaxy S25 Slim beklenen özellikleri
Bugüne kadar ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S25 Slim'in Snapdragon 8 Elite platformundan güç alması bekleniyor. 6,66 inç büyüklüğünde ekranla geleceği belirtilen telefon, 6.x mm kalınlığıyla hayli ince bir profilde olacak. İnce gövdesine rağmen telefonun 4.700 mAh ile 5.000 mAh arasında kapasiteye sahip bir bataryaya sahip olacağı iddia ediliyor.
Galaxy S25 Slim'in 22 Ocak'ta gerçekleştirilecek Galaxy Unpacked etkinliğinde serinin diğer üyeleriyle birlikte tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Su tabancası haberinin değiştirilmesi için DH ofisinin olduğu binaya kendimi zincirleyerek eylem yaptım (Ayrıca yere boş DVD'lerle "seni seviyorum DH" yazdım.)
Su tabancası gitti şimdi 5-6 sene bu haberle idare edecez artık :D
su tabancası haberi nerde ya
Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.