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    Galaxy S25 Slim, kamera çıkıntısını azaltacak yeni kamera teknolojisiyle gelecek

    Samsung'un yakında tanıtacağı Galaxy S25 Slim modeli, kamera çıkıntısını azaltacak yenilikçi ALoP (All Lenses on Prism) teknolojisiyle gelecek.                   
    Galaxy S25 Slim'de kamera çıkıntısı azalacak Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Galaxy S25 serisine ekleyeceği Slim modeli, kamera çıkıntısını azaltacak yeni kamera teknolojisiyle gelecek.  Samsung'un yenilikçi ALoP (All Lenses on Prism) teknolojisi, kullanıcıların şikayet ettiği kamera çıkıntısını azaltmanın yanında, periskop telefoto kameraların kapladığı alanı da azaltıyor.

    Samsung'un geçtiğimiz ay tanıttığı ISOCELL ALoP teknolojisi, periskop kameralarda dikey olarak yerleştirilen lensleri yatay olarak yerleştirerek hacmi ve kalınlığı azaltıyor. Bu yeni teknoloji aynı zamanda daha büyük çapta lenslerin kullanılmasına, dolayısıyla daha parlak ve net fotoğrafların çekilmesine olanak tanıyor.

    Galaxy S25 Slim'de kamera çıkıntısı azalacak Tam Boyutta Gör
    ALoP teknolojisi, 40° eğimli bir prizma ve 10° açılı bir sensör düzeneği kullanarak, telefoto kamera modülünün genel yüksekliğinin ve uzunluğunun geleneksel tasarımlara kıyasla %22 oranında azalmasını sağlıyor. 

    Galaxy S25 Slim'de ayrıca 200 MP çözünürlüğünde ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera lens ile birlikte eksiksiz bir kamera kurulumu yer alacak. 

    Samsung Galaxy S25 Slim beklenen özellikleri

    Bugüne kadar ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S25 Slim'in Snapdragon 8 Elite platformundan güç alması bekleniyor. 6,66 inç büyüklüğünde ekranla geleceği belirtilen telefon, 6.x mm kalınlığıyla hayli ince bir profilde olacak. İnce gövdesine rağmen telefonun 4.700 mAh ile 5.000 mAh arasında kapasiteye sahip bir bataryaya sahip olacağı iddia ediliyor.

    Galaxy S25 Slim'in 22 Ocak'ta gerçekleştirilecek Galaxy Unpacked etkinliğinde serinin diğer üyeleriyle birlikte tanıtılması bekleniyor.

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    İnsansı robotlarda insan eli devrimi gerçekleşti

    E
    E_Y_B_H_P_T 46 dakika önce

    Su tabancası haberinin değiştirilmesi için DH ofisinin olduğu binaya kendimi zincirleyerek eylem yaptım (Ayrıca yere boş DVD'lerle "seni seviyorum DH" yazdım.)

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    4S14N_HUNT3R 3 saat önce

    Su tabancası gitti şimdi 5-6 sene bu haberle idare edecez artık :D

    L
    LastStand 9 saat önce

    su tabancası haberi nerde ya

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.

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