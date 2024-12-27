Galaxy S25 Slim, kamera çıkıntısını azaltacak yeni kamera teknolojisiyle gelecek

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Tam Boyutta Gör Samsung'un Galaxy S25 serisine ekleyeceği Slim modeli, kamera çıkıntısını azaltacak yeni kamera teknolojisiyle gelecek. Samsung'un yenilikçi ALoP (All Lenses on Prism) teknolojisi, kullanıcıların şikayet ettiği kamera çıkıntısını azaltmanın yanında, periskop telefoto kameraların kapladığı alanı da azaltıyor.

Samsung'un geçtiğimiz ay tanıttığı ISOCELL ALoP teknolojisi, periskop kameralarda dikey olarak yerleştirilen lensleri yatay olarak yerleştirerek hacmi ve kalınlığı azaltıyor. Bu yeni teknoloji aynı zamanda daha büyük çapta lenslerin kullanılmasına, dolayısıyla daha parlak ve net fotoğrafların çekilmesine olanak tanıyor.

Tam Boyutta Gör ALoP teknolojisi, 40° eğimli bir prizma ve 10° açılı bir sensör düzeneği kullanarak, telefoto kamera modülünün genel yüksekliğinin ve uzunluğunun geleneksel tasarımlara kıyasla %22 oranında azalmasını sağlıyor.

Galaxy S25 Slim'de ayrıca 200 MP çözünürlüğünde ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera lens ile birlikte eksiksiz bir kamera kurulumu yer alacak.

Samsung Galaxy S25 serisinin çıkış tarihi belli oldu 1 gün önce eklendi

Samsung Galaxy S25 Slim beklenen özellikleri

Bugüne kadar ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S25 Slim'in Snapdragon 8 Elite platformundan güç alması bekleniyor. 6,66 inç büyüklüğünde ekranla geleceği belirtilen telefon, 6.x mm kalınlığıyla hayli ince bir profilde olacak. İnce gövdesine rağmen telefonun 4.700 mAh ile 5.000 mAh arasında kapasiteye sahip bir bataryaya sahip olacağı iddia ediliyor.

Galaxy S25 Slim'in 22 Ocak'ta gerçekleştirilecek Galaxy Unpacked etkinliğinde serinin diğer üyeleriyle birlikte tanıtılması bekleniyor.

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