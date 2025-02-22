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    Galaxy S25 Edge ne kadar ince? İşte karşılaştırma videosu

    Samsung S25 serisinde ince ve hafifliğiyle dikkat çekilen model Galaxy S25 Edge için ilk ön inceleme videosu paylaşıldı. Peki, Galaxy S25 Slim ne kadar ince?    
    samsung galaxy s25 edge ön inceleme video özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung, Unpacked 2025 etkinliğinde Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra’yı tanıttı. İnce ve hafif Galaxy S25 Edge modelini sona bıraktı ancak detaylı bir tanıtımını yapmadı. Şimdi, cihazı elde etmeyi başaran bir YouTuber, kısa bir karşılaştırma videosu yayınladı. Cihaz, dummy değil, tamamen işlevsel.

    Katlanmamış Galaxy Z Fold 6 ile yan yana tutulduğunda, Galaxy S25 Edge o kadar da kalın görünmüyor. Hatırlatma olarak, Z Fold6 katlanmamış haldeyken 5.6 mm inceliğinde. Galaxy S25 Edge’in kamera çıkıntısı hesaba katılmazsa 6 mm'nin altında bir inceliğe sahip olma ihtimali yüksek. Bazı raporlar cihazın kalınlığının 5.84 mm olduğunu söylüyor.

    Samsung Galaxy S25 Edge özellikleri ile neler sunuyor?

    Videoda yalnızca karşılaştırma yapılmıyor. AIDA64 uygulaması sayesinde Samsung S25 Edge’in teknik özellikleri de gün yüzüne çıkıyor. Video, telefonun Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve 4.000 mAh bataryaya sahip olduğunu doğruluyor. Ayrıca telefonun üçlü 12 MP kameraya sahip olduğu gösteriliyor. Bilmeyenler için, AIDA64 uygulaması genellikle kameranın görüntüleri varsayılan olarak kaydettiği çözünürlüğünü gösteriyor, sensörün tam megapiksel sayısını göstermiyor. Şimdiye kadarki raporlar telefonun 200 MP ana kameradan bahsediyor.

    Galaxy S25 Edge özelliklerine ilişkin detaylı bilgiyi MWC 2025 etkinliği sırasında öğreneceğiz. MWC25, Mart ayının ilk haftasında başlayacak.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 1 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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