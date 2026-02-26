Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra karşılaştırması: Geçmeye değer mi?

Tasarım ve ekran 📱
Samsung geçen yıl Ultra modelini inceltmiş ve hafifletmişti. S26 Ultra bu çizgiyi biraz daha ileri taşıyor. Kalınlık 8.2 mm'den 7.9 mm'ye düşerken ağırlık 214 grama gerilemiş. Arka tasarımda ise kamera yerleşimi değişmiş durumda. S25 Ultra'daki "yüzen" kamera görünümü korunurken, S26 Ultra'da sensörler daha sade bir arka tasarımla sunuluyor. Titanyum çerçeve, S Pen, IP68 koruması ve köşeli çerçeve formu korunuyor.
- Galaxy S26 Ultra: 163.6 x 78.1 x 7.9 mm, 214.0 gr, 6.9-inç, Dynamic AMOLED, 120Hz 2.600 nit
- Galaxy S25 Ultra: 162.8 x 77.6 x 8.2 mm, 218.0 gr, 6.9-inç, Dynamic AMOLED, 120Hz 2.600 nit
Performans ve yazılım 💪
S26 Ultra, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy ile geliyor. Samsung, S25 Ultra’ya kıyasla yüzde 19 daha hızlı CPU, yüzde 24 daha güçlü GPU ve yüzde 39 daha gelişmiş NPU performansı vadediyor. Özellikle yapay zeka işlemlerinde belirgin artış hedeflenmiş. Soğutma tarafında yenilenen buhar odası tasarımı, uzun süreli yük altında performansın daha stabil kalmasını amaçlıyor. Depolama ve RAM seçenekleri korunmuş: 256 GB ve 512 GB sürümler 12 GB RAM, 1 TB sürüm ise 16 GB RAM ile geliyor.
- Galaxy S26 Ultra: Snapdragon 8 Elite Gen 5- 12-16GB RAM, One UI 8.5
- Galaxy S25 Ultra: Snapdragon 8 Elite for Galaxy- 12-16GB RAM, One UI 8.5
Kamera 🤳
Donanım dizilimi kağıt üzerinde aynı: 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş, 10 MP 3x telefoto ve 50 MP 5x telefoto. Ancak ana kamera ve 10x telefoto tarafında yeni lens yapısı kullanılıyor. Daha fazla ışık toplanması hedeflenmiş. Özellikle düşük ışıkta ve 10x zoom seviyesinde daha net sonuçlar bekleniyor.
- Galaxy S26 Ultra: 200MP+10MP+50MP+50MP, 10X optik zoom
- Galaxy S25 Ultra: 200MP+10MP+50MP+50MP 5X optik zoom
Pil ve şarj 🔋
Pil kapasitesi yine 5.000 mAh. Ancak şarj tarafında fark belirgin. S26 Ultra, 60W kablolu hızlı şarj (Super Fast Charging 3.0) sunuyor. Samsung, uygun koşullarda 30 dakikada yüzde 75 doluluk iddiasında bulunuyor. Kablosuz şarj da 15W’tan 25W seviyesine çıkmış. Ters kablosuz şarj özelliği korunuyor.
- Galaxy S26 Ultra: 5.000mAH 60W kablolu, 25W kablosuz
- Galaxy S25 Ultra: 5.000mAH 45W kablolu, 15W kablosuz
|Özellik
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|Galaxy S25 Ultra
|Ekran
|6.9 inç Dinamik LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2.600 nit, 1440 x 3120 piksel, Yansıma Önleme ve Gizlilik Ekranı, Corning Gorilla Armor 2
|6,9 inç AMOLED ekran, QHD+ çözünürlük (3.120 x 1.440)
120Hz yenileme hızı, LTPO, HDR10+, 2.600 nit maksimum parlaklık
|İşlemci
|3nm Qualcomm Snapragon 8 Elite Gen 5
|Snapdragon 8 Gen Elite for Galaxy, 3nm
|RAM
|12-16GB
|12GB LPDDR5X
|Batarya
|5.000mAh, 60W hızlı şarj, 25W kablosuz ve 4.5W ters şarj
|
5.000 mAh batarya
|Arka Kamera 1
|200 MP, f/1.4, 24mm, 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS
|200 MP, f/1.7, 24mm (geniş), 1/1.3", 0.6µm, çok yönlü PDAF, OIS
|Arka Kamera 2
|10 MP, (telefoto), f/2.4 1/3.94", PDAF, OIS, 3x optik zoom
|10 MP, f/2.4, 67mm (telefoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optik zoom
|Arka Kamera 3
|50 MP, f/2.9, 111mm (periskop telefoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 10x optik zoom
|50 MP, f/3.4, 111mm (periskop telefoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optik zoom
|
Arka Kamera
4
|50 MP, f/1.9, 120˚ (Ultra geniş), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video
|50 MP, f/1.9, 120˚ (ultra geniş), 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video
|Video
|8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo ses kayıt., gyro-EIS
|8K 24/30fps, 4K 30/60/120fps, 1080p 30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound, gyro-EIS
|Ön Kamera
|12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF, HDR, HDR10+, 4K@30/60fps, 1080p@30fps
|12 MP, f/2,2, 80 derece FoV, AF 4K 60fps
|Depolama
|256GB, 512GB, 1TB
|256GB, 512GB, yada 1TB UFS 4.0
|Bağlantı
|Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6.0, NFC, Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort 1.2
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, A2DP, LE
|Konektör
|USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG
|USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG
|Güvenlik
|Yüz tanıma, Ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucu, 7 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri
|Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü
7 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri
|Ses
|Stereo hoparlörler
Üçlü mikrofon
3,5 mm bağlantı noktası yok
|Stereo hoparlörler
Üçlü mikrofon
3,5 mm bağlantı noktası yok
|Boyut ve Ağırlık
|163.6 x 78.1 x 7.9 mm, 214 gr
|162.8 x 77,6 x 8.2 mm, 218 gr
|Renk
|Siyah, Beyaz, Gök Mavi ve Kobalt Mor
|Titanyum Gri, Titanyum Siyah, Titanyum Mavi, Titanyum Gümüş
|Tanıtım Fiyatı
|1.299 dolar, 121.999 Türk Lirası
|1.299 dolar, Türkiye satış fiyatı: 88.499 TL (Güncel)
Geçmeye değer mi?
Genel tabloya bakıldığında S26 Ultra, daha güçlü işlemci, gelişmiş yapay zeka performansı, daha hızlı şarj ve entegre gizlilik ekranı gibi somut yenilikler getiriyor. Kamera tarafında da optik iyileştirmeler mevcut. Ancak S25 Ultra hâlâ son derece güçlü bir cihaz ve performans, ekran kalitesi ya da kamera tarafında geri kalmış değil.
S25 Ultra kullanıcısı için yalnızca performans artışı ya da şarj hızındaki yükseliş tek başına geçiş gerekçesi oluşturmayabilir. Üstelik yazılım özelliklerinin büyük kısmı eski modele de gelecek. Öte yandan S23 Ultra ve daha eski bir modelden gelenler için S26 Ultra çok daha anlamlı bir sıçrama sunuyor. Sıfırdan Ultra serisine geçecek kullanıcılar açısından ise S26 Ultra, Samsung’un 2026 vizyonunu en temiz ve eksiksiz hâliyle temsil ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
71 Kişi Okuyor (3 Üye, 68 Misafir) 4 Masaüstü 67 Mobil
938 kez okundu.
11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
galaxy s26 ultra, galaxy s25 ultra ve