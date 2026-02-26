Giriş
    Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra karşılaştırması: Geçmeye değer mi?

    Samsung beklenen Galaxy S26 serisini duyurdu. Peki Galaxy S26 Ultra ile Galaxy S25 Ultra'yı karşılaştırınca farklar neler? Galaxy S25 Ultra'dan Galaxy S26 Ultra'ya geçmeye değer mi? İşte tüm cevaplar

    Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra karşılaştırması: Geçmeye değer mi? Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung Galaxy S26 Ultra modelini resmen tanıttı. Geçen yılın güçlü modeli Samsung Galaxy S25 Ultra hâlâ zirve segmentte iddialıyken, yeni Ultra daha hızlı çip, dahili gizlilik ekranı ve daha yüksek şarj hızlarıyla geliyor. Peki Galaxy S26 Ultra ile Galaxy S25 Ultra’yı karşılaştırınca farklar neler? Galaxy S25 Ultra’dan Galaxy S26 Ultra’ya geçmeye değer mi? İşte Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra karşılaştırması

    Tasarım ve ekran 📱

    Samsung geçen yıl Ultra modelini inceltmiş ve hafifletmişti. S26 Ultra bu çizgiyi biraz daha ileri taşıyor. Kalınlık 8.2 mm'den 7.9 mm'ye düşerken ağırlık 214 grama gerilemiş. Arka tasarımda ise kamera yerleşimi değişmiş durumda. S25 Ultra'daki "yüzen" kamera görünümü korunurken, S26 Ultra'da sensörler daha sade bir arka tasarımla sunuluyor. Titanyum çerçeve, S Pen, IP68 koruması ve köşeli çerçeve formu korunuyor.

    Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra karşılaştırması: Geçmeye değer mi? Tam Boyutta Gör
    Ekran tarafında çözünürlük (1440 x 3120), 1-120 Hz adaptif yenileme ve yansıma önleyici kaplama aynı. Ancak S26 Ultra'nın en dikkat çekici yeniliği "Privacy Display" yani gizlilik ekranı. Bu özellik aktif edildiğinde yan açılardan bakıldığında ekranın okunabilirliği ciddi biçimde azalıyor. PIN girerken ya da belirli uygulamalarda otomatik devreye girecek şekilde özelleştirilebiliyor. Yazılım tabanlı bir filtre yerine panel seviyesinde çalışan bir çözüm sunulması önemli.
    • Galaxy S26 Ultra: 163.6 x 78.1 x 7.9 mm, 214.0 gr, 6.9-inç, Dynamic AMOLED, 120Hz 2.600 nit
    • Galaxy S25 Ultra: 162.8 x 77.6 x 8.2 mm, 218.0 gr, 6.9-inç, Dynamic AMOLED, 120Hz 2.600 nit

    Performans ve yazılım 💪

    S26 Ultra, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy ile geliyor. Samsung, S25 Ultra’ya kıyasla yüzde 19 daha hızlı CPU, yüzde 24 daha güçlü GPU ve yüzde 39 daha gelişmiş NPU performansı vadediyor. Özellikle yapay zeka işlemlerinde belirgin artış hedeflenmiş. Soğutma tarafında yenilenen buhar odası tasarımı, uzun süreli yük altında performansın daha stabil kalmasını amaçlıyor. Depolama ve RAM seçenekleri korunmuş: 256 GB ve 512 GB sürümler 12 GB RAM, 1 TB sürüm ise 16 GB RAM ile geliyor.

    Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra karşılaştırması: Geçmeye değer mi? Tam Boyutta Gör
    Yazılım tarafında S26 Ultra kutudan Android 16 ve One UI 8.5 ile çıkıyor. Samsung’un 7 yıllık güncelleme politikası burada da devam ediyor. İlginç olan nokta şu: Yeni tanıtılan yapay zeka özelliklerinin büyük bölümü S25 Ultra’ya da sunulacak. Bu da yazılım tarafında iki model arasındaki farkı sınırlıyor.
    • Galaxy S26 Ultra: Snapdragon 8 Elite Gen 5- 12-16GB RAM, One UI 8.5
    • Galaxy S25 Ultra: Snapdragon 8 Elite for Galaxy- 12-16GB RAM, One UI 8.5

    Kamera 🤳

    Donanım dizilimi kağıt üzerinde aynı: 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş, 10 MP 3x telefoto ve 50 MP 5x telefoto. Ancak ana kamera ve 10x telefoto tarafında yeni lens yapısı kullanılıyor. Daha fazla ışık toplanması hedeflenmiş. Özellikle düşük ışıkta ve 10x zoom seviyesinde daha net sonuçlar bekleniyor.

    Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra karşılaştırması: Geçmeye değer mi? Tam Boyutta Gör
    Video tarafında ise ciddi bir genişleme var. 8K 30 fps desteği sürerken, artık 4K 120 fps Pro Video modu sunuluyor. Ayrıca APV (Advanced Professional Video) adı verilen yeni format daha yüksek detay ve dinamik aralık sağlıyor. İçerik üreticileri için S26 Ultra daha esnek bir araç hâline gelmiş durumda.
    • Galaxy S26 Ultra: 200MP+10MP+50MP+50MP, 10X optik zoom
    • Galaxy S25 Ultra: 200MP+10MP+50MP+50MP 5X optik zoom

    Pil ve şarj 🔋

    Pil kapasitesi yine 5.000 mAh. Ancak şarj tarafında fark belirgin. S26 Ultra, 60W kablolu hızlı şarj (Super Fast Charging 3.0) sunuyor. Samsung, uygun koşullarda 30 dakikada yüzde 75 doluluk iddiasında bulunuyor. Kablosuz şarj da 15W’tan 25W seviyesine çıkmış. Ters kablosuz şarj özelliği korunuyor.

    • Galaxy S26 Ultra: 5.000mAH 60W kablolu, 25W kablosuz
    • Galaxy S25 Ultra: 5.000mAH 45W kablolu, 15W kablosuz

    Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra
    Özellik Samsung Galaxy S26 Ultra Galaxy S25 Ultra
    Ekran 6.9 inç Dinamik LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2.600 nit, 1440 x 3120 piksel, Yansıma Önleme ve Gizlilik Ekranı, Corning Gorilla Armor 2 6,9 inç AMOLED ekran, QHD+ çözünürlük (3.120 x 1.440)
    120Hz yenileme hızı, LTPO, HDR10+, 2.600 nit maksimum parlaklık
    İşlemci 3nm Qualcomm Snapragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Gen Elite for Galaxy, 3nm
    RAM 12-16GB  12GB LPDDR5X
    Batarya 5.000mAh, 60W hızlı şarj, 25W kablosuz ve 4.5W ters şarj

    5.000 mAh batarya
    45W kablolu şarj
    15W kablosuz şarj
    4.5W ters kablosuz şarj
    Kutuda şarj cihazı yok
    Arka Kamera 1 200 MP, f/1.4, 24mm, 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 200 MP, f/1.7, 24mm (geniş), 1/1.3", 0.6µm, çok yönlü PDAF, OIS
    Arka Kamera 2 10 MP, (telefoto), f/2.4 1/3.94", PDAF, OIS, 3x optik zoom 10 MP, f/2.4, 67mm (telefoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optik zoom
    Arka Kamera 3 50 MP, f/2.9, 111mm (periskop telefoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 10x optik zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periskop telefoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optik zoom

    Arka Kamera 

    4

    		 50 MP, f/1.9, 120˚ (Ultra geniş), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultra geniş), 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video
    Video 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo ses kayıt., gyro-EIS 8K 24/30fps, 4K 30/60/120fps, 1080p 30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound, gyro-EIS
    Ön Kamera 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF, HDR, HDR10+, 4K@30/60fps, 1080p@30fps 12 MP, f/2,2, 80 derece FoV, AF 4K 60fps
    Depolama 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, yada 1TB UFS 4.0
    Bağlantı Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6.0, NFC, Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort 1.2 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, A2DP, LE
    Konektör USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG
    Güvenlik Yüz tanıma, Ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucu, 7 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü
    7 yıllık Android ve güvenlik güncellemeleri
    Ses Stereo hoparlörler
    Üçlü mikrofon
    3,5 mm bağlantı noktası yok    		 Stereo hoparlörler
    Üçlü mikrofon
    3,5 mm bağlantı noktası yok
    Boyut ve Ağırlık 163.6 x 78.1 x 7.9 mm, 214 gr 162.8 x 77,6 x 8.2 mm, 218 gr
    Renk Siyah, Beyaz, Gök Mavi ve Kobalt Mor Titanyum Gri, Titanyum Siyah, Titanyum Mavi, Titanyum Gümüş
    Tanıtım Fiyatı 1.299 dolar, 121.999 Türk Lirası 1.299 dolar, Türkiye satış fiyatı: 88.499 TL (Güncel)

    Geçmeye değer mi?

    Genel tabloya bakıldığında S26 Ultra, daha güçlü işlemci, gelişmiş yapay zeka performansı, daha hızlı şarj ve entegre gizlilik ekranı gibi somut yenilikler getiriyor. Kamera tarafında da optik iyileştirmeler mevcut. Ancak S25 Ultra hâlâ son derece güçlü bir cihaz ve performans, ekran kalitesi ya da kamera tarafında geri kalmış değil.

    S25 Ultra kullanıcısı için yalnızca performans artışı ya da şarj hızındaki yükseliş tek başına geçiş gerekçesi oluşturmayabilir. Üstelik yazılım özelliklerinin büyük kısmı eski modele de gelecek. Öte yandan S23 Ultra ve daha eski bir modelden gelenler için S26 Ultra çok daha anlamlı bir sıçrama sunuyor. Sıfırdan Ultra serisine geçecek kullanıcılar açısından ise S26 Ultra, Samsung’un 2026 vizyonunu en temiz ve eksiksiz hâliyle temsil ediyor.

