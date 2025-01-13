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    Son sızıntı, Galaxy S25 Ultra’yı selefleriyle yan yana göstererek karşılaştırma imkanı sunuyor

    Samsung kullanıcılarının ve hatta yeni bir güçlü amiral gemisi almak isteyenlerin heyecanla bekledikleri Galaxy S25 Ultra, bir kez daha görsel bir sızıntı ile karşımızda.

    Galaxy S25 Ultra bir kez daha sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Samsung'un Galaxy S serisinin tasarım evrimi, her yıl yapılan küçük değişikliklerle dikkat çekiyor. Akıllı telefon tasarımında büyük yeniliklerin yerini ince dokunuşlar almış olsa da, bu detaylar birkaç yıl içinde modeller arasındaki farkı belirgin hale getiriyor. Örneğin, Galaxy S24 Ultra, selefi S23 Ultra'dan farklı olarak kavisli ekran yerine düz bir ekranla piyasaya çıktı. Söylentilere göre, Galaxy S25 Ultra ise kutu şeklindeki kenarlardan vazgeçip daha yuvarlak köşelere sahip olacak.

    Son dönemde sızdırılan bazı görseller, Galaxy S23 Ultra, S24 Ultra ve S25 Ultra modellerinin yan yana nasıl göründüğünü ortaya koyuyor. Akıllı telefonların genel tasarımında büyük değişiklikler yapmak zor olsa da, küçük dokunuşlarla önemli bir mesafe kat edildiği görülüyor.

    Galaxy S23 Ultra, Samsung'un kavisli ekranlı son "Ultra" modeli olarak dikkat çekiyor. Yerini alan Galaxy S24 Ultra, düz ekranı sayesinde daha ince ve eşit çerçevelerle modern bir görünüm sunuyor. Galaxy S25 Ultra'nın ise daha ince çerçeveler, yuvarlatılmış köşeler ve düz yan yüzeylerle geleceği öngörülüyor.

    Tasarım değişikliklerinin yanı sıra, Galaxy S25 Ultra'nın teknik özellikleri de heyecan uyandırıyor. Daha hızlı Snapdragon 8 Elite işlemciyle donatılacağı ve geliştirilmiş bir soğutma sistemi sunacağı belirtiliyor. Ayrıca, 50 MP çözünürlüğe sahip bir ultra geniş açılı kameranın cihazda yer alması bekleniyor. Kamera performansı açısından bu modelin, yılın en iddialı telefonlarından biri olacağı düşünülüyor.

    Ancak, Galaxy S25 Ultra'yla ilgili bazı eleştiriler de gündemde. Cihazın S Pen'inde Bluetooth özelliğinin bulunmayacağı söylentileri, bu aksesuarın bazı işlevlerini kaybedeceğini gösteriyor. Buna karşın, şarj gereksiniminin olmaması bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

    Samsung'un bu yeni modeli, hem tasarım hem de teknik açıdan yenilikleriyle dikkat çekerken, bazı kullanıcıların Galaxy Note serisine olan nostaljik bağlılığı devam ediyor. Yine de, Galaxy S25 Ultra’nın sunduğu güçlü donanım ve yeni tasarımın, bu kullanıcıları cezbetmesi muhtemel görünüyor.

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