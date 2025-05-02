Galaxy S25 serisinin satış rakamları açıklandı: İşte en çok satan model

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Tam Boyutta Gör Galaxy S25 serisinin elde ettiği satış adetleri ile Samsung'un yüzünü güldürdüğü söylenebilir. Hana Securities bu yıl Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonlarının satış istatistiklerini paylaştı. Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ ve S25 satışa çıktığı ilk iki ayda, üç modelde 9.16 milyon adet sattı.

Galaxy S25 Ultra diğer modelleri katladı

Paylaşılan rakamlara göre Galaxy S25 satışlarını tam 5,08 milyon birimle Galaxy S25 Ultra oluşturuyor. Bu toplam rakamın yarısından daha fazla. Galaxy S25 ise, 2,41 milyon birim ile onu takip ediyor ve S25+, 1,67 milyon ile üçüncü sırada yer alıyor. Ayrıca S25 ve S25+, toplam olarak S25 Ultra'dan 1 milyon birim daha az sattı.

Karşılaştırmak adına, Galaxy S24 serisinin 7 ay boyunca elde ettiği satışlar ise 23.4 milyon olarak açıklanmıştı. Bu süreçte Galaxy S24 Ultra 11,2 milyon adetle en fazla ilgi gören model oldu. Yine bu dönemde 4.71 milyon adet Galaxy S24+ ve 7.49 milyon adet Galaxy S24 satışı gerçekleşti. Ancak Samsung'un elde ettiği rakamların yalnızca 2 aylık döneme dayandığını söyleyelim.

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Son olarak Samsung, yıl sonuna kadar Galaxy S25 serisi için 37 milyon adetlik üretim hedefliyor. Eğer bu hedefe ulaşılırsa, S25 satışları, Galaxy S24'ten 2 milyon daha fazla olacak.

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Galaxy S25 serisinin satış rakamları açıklandı: İşte rakamlar