Bazı Galaxy S25 Ultra kullanıcıları, titreşimli kamera problemi yaşıyor

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Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S25 Ultra'nın geniş açı kamerası 50 MP'e yükseltilerek önemli bir iyileştirme getirdi. Ancak bazı kullanıcılar, bu kamerayla ilgili önemli bir sorun yaşadığını bildiriyor.

Galaxy S25 Ultra'da titreşimli kamera sorunu

Reddit, X ve Samsung Community forumunda bazı Galaxy S25 Ultra sahipleri, ultra geniş açılı kameranın şiddetli bir şekilde titrediğine dair sorunlar yaşadığını belirtti. Titreşimli bir sesle birlikte gelen bu sallanma, ultra geniş açılı kamerayı kullanılamaz hale getiriyor.





Sorun hemen hemen her kamera modunda meydana geliyor gibi görünüyor, ancak bir kullanıcı Snapchat gibi üçüncü taraf uygulamaları kullanırken de bu sorunu gördüğünü belirtti. Peki bu sorunun nedeni ne olabilir?

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İlk akla gelen, bunun arızalı optik görüntü sabitleme (OIS) nedeniyle olduğu. iPhone 14 Pro serisinde, üçüncü taraf uygulamaları kullanırken sensör kaydırma sabitleme teknolojisinde benzer bir sorun yaşanmıştı. Ancak S25 Ultra'nın ultra geniş kamerasında OIS yer almıyor, bu da sorunun odaklama donanımıyla ilgili olabileceğini gösteriyor. Kılıflardaki mıknatısların kameralarını etkilemesi de mümkün, ancak sorun TPU kılıflı S25 Ultra kullanıcılarını da etkiliyor. İlginç bir şekilde, birkaç kullanıcı sorunun yalnızca bir yazılım güncellemesinden sonra ortaya çıktığını söyledi.

Bazı kullanıcılar telefonlarını servise götürdüklerini ve kameranın değiştirildiğini belirtti. Dolayısıyla bazı kamera modüllerinde donanımsal bir sorun gerçekleşmiş olabilir.

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Bazı Galaxy S25 Ultra kullanıcıları, kamera problemi yaşıyor