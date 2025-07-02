Galaxy S26 için hayal kırıklığı yaratan iddia: Aynı batarya ve ana kamerayla gelebilir

Çinli akıllı telefon üreticileri birer birer silikon karbon pil teknolojisini telefonlarına entegere etmeye başladı. Daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip bu piller, aynı hacme daha yüksek kapasiteli pillerin yerleştirilmesine olanak tanıyor. Samsung ise henüz bu teknolojiye mesafeli yaklaşıyor.
GalaKoreli dev, ultra ince gövdeye sahip Galaxy S25 Edge modelinde geleneksel lityum iyon bataryaya yer verse de, enerji yoğunluğunu bir miktar arttırmıştı. Eğer Samsung, Galaxy S26 Ultra'da benzer bir pil kullanırsa, daha ince bir telefonla karşılaşabiliriz.
Ana kameranın da aynı kalması bekleniyor
Diğer taraftan, Galaxy S26 Ultra'nın ana kamerasının da selefiyle aynı olacağı iddia ediliyor. Hatırlanılacağı üzere, Galaxy S25 Ultra 200 MP çözünürlüğünde bir sensör kullanıyor. Samsung'un yeni modelinde bu sensörü kullanmaya devam edeceği belirtiliyor.
Ancak, Galaxy S26 serisinin tanıtılmasına daha uzun bir süre olduğu için, şu aşamada bu iddiaların kesinlik kazanmadığını belirtelim.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: