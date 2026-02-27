Giriş
    Samsung, Galaxy S26'daki fiyat artışını bellek krizine bağladı

    Samsung'un Galaxy S26 ve S26 Plus modellerinde fiyat artışına gitmesi tepki çekti. Şirketin yöneticisi Won-Joon Choi, bellek fiyatlarındaki artışın bu zammı kaçınılmaz hale getirdiğini söyledi.

    Samsung, Galaxy S26'daki fiyat artışını bellek krizine bağladı Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz gün tanıttığı Galaxy S26 ve S26 Plus modellerinde fiyat artışına gitmesi tepki çekti. Şirketin yöneticisi Won-Joon Choi verdiği bir röportajda, bellek fiyatlarındaki artışın bu zammı kaçınılmaz hale getirdiğini söyledi.

    Galaxy S26 ve S26 Plus'ın fiyatında 100 dolar artışa gidildi

    Yeni seride Samsung Galaxy S26 ve Samsung Galaxy S26 Plus modellerinin fiyatı, önceki nesle göre 100 dolar artırıldı. Başlangıç fiyatları sırasıyla 899 dolar ve 1.099 dolar olurken, Samsung Galaxy S25 799 dolardan ve Samsung Galaxy S25 Plus ise 999 dolardan başlıyordu. Buna karşın en pahalı model olan Samsung Galaxy S26 Ultra 1.299 dolarlık fiyatını korudu.

    Ülkemizde ise Galaxy S26 70.499 TL, S26 Plus 82.499 TL ve S26 Ultra 121.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Bu fiyatlar birçok kişi tarafından oldukça yüksek bulundu.

    Choi, fiyat artışında yükselen ham madde maliyetleri ve gümrük vergilerinin de payı olduğunu belirtti, ancak bellek krizinin etkisinin özellikle büyük olduğunu vurguladı. Samsung ayrıca standart modelde 128 GB depolama seçeneğini kaldırarak başlangıç kapasitesini 256 GB’a yükseltti. Bu değişiklik de önceki nesille karşılaştırıldığında fiyat farkının bir kısmını açıklıyor. 

