Galaxy S26 Ultra sızıntıları, meraklılarını şimdiden hayal kırıklığına uğrattı

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Samsung'un merakla beklenen amiral gemisi Galaxy S26 Ultra hakkında yeni sızıntılar, beklentilerin altında kalabileceğini gösteriyor. Büyük yenilikler bekleyen teknoloji tutkunları, gelen bilgiler ışığında hayal kırıklığına uğrayabilir.

S26 Ultra'nın tasarım açısından en dikkat çekici yeniliği, daha ince çerçevelerle sunulacak olması. Bu sayede ekran-gövde oranında bir iyileştirme bekleniyor. Ancak, uzun süredir konuşulan ekran altı kamera teknolojisi yine bu seriye dahil edilmeyecek. Samsung'un, bu özelliği sadece katlanabilir Galaxy Z Fold modellerinde sunmaya devam edeceği belirtiliyor. Yani S26 Ultra, selefi gibi delikli ekran tasarımına ve 12 MP ön kameraya sahip olacak.

Kullanıcıların en çok beklediği hızlı şarj konusunda da büyük bir değişiklik olmayacak gibi görünüyor. Samsung'un hâlâ 45W hızlı şarj desteğini koruyacağı, en iyi ihtimalle 50W seviyesine çıkabileceği konuşuluyor. Yani büyük bir ilerleme bekleyenler için bu özellik hayal kırıklığı yaratabilir. Üstelik yeni bir şarj protokolüne geçilmesiyle mevcut adaptörlerin uyumsuz hale gelme ihtimali de var.

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Donanım tarafında ise Samsung, yeni nesil Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisiyle performans artışı sunmayı hedefliyor. Ancak bazı bölgelerde Exynos 2600 yonga setinin kullanılması bekleniyor. Performans farklarının günlük kullanımda ne kadar hissedileceği ise şimdilik belirsiz.

Galaxy S25 Ultra, piyasaya sürüldüğü ilk 21 günde 1 milyon satış barajını aşarak büyük ilgi görmüştü. Ancak, S26 Ultra'nın aynı başarıyı yakalayıp yakalayamayacağı konusunda şüpheler var. Büyük değişimler yerine küçük iyileştirmeler sunan bu model, yeni bir telefon almak isteyen kullanıcıları ikilemde bırakabilir. Eğer büyük bir yenilik bekliyorsanız, S26 Ultra'nın sunduğu değişiklikleri dikkatlice değerlendirmek gerekebilir.

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Galaxy S26 Ultra sızıntıları hayal kırıklığına uğrattı