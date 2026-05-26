Samsung Galaxy S27 Pro, kamera özellikleriyle Galaxy S27 Ultra’ya yaklaşıyor

Tam Boyutta Gör Samsung’un 2027 amiral gemisi akıllı telefon serisiyle ilgili yeni sızıntılar, şirketin ürün konumlandırmasında önemli bir değişikliğe gidebileceğini gösteriyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S27 Pro, Galaxy S27 Ultra’nın birçok üst düzey özelliğini daha erişilebilir bir fiyat seviyesinde sunmaya hazırlanıyor.

Galaxy S27 Pro ve Ultra arasındaki kamera farkı azalıyor

Sızıntılara göre Samsung, Galaxy S27 Pro modelinde Galaxy S27 Ultra ile aynı 200 megapiksel ana kamera sensörünü kullanmayı planlıyor. Bu durum, geçmiş yıllardaki Samsung stratejisinden belirgin şekilde ayrılıyor. Daha önce şirket, Ultra modellerini kamera konusunda net biçimde ayrıştırırken standart veya Plus modellerinde daha mütevazı sensörler tercih ediyordu. Galaxy S27 Pro ile birlikte bu yaklaşımın değişmeye başladığı görülüyor.

Yeni bilgiler yalnızca ana kamerayla sınırlı değil. Galaxy S27 Pro’nun ultra geniş açılı ikinci kamerasında da 50 megapiksel çözünürlük kullanılacağı belirtiliyor. Aynı çözünürlüğün Galaxy S27 Ultra’da da yer alacağı ifade ediliyor. Bu durum, iki cihaz arasında gündelik kullanım deneyiminde ciddi bir fark oluşmasını engelleyebilir.

İki model arasındaki temel fark ise telefoto kamera sisteminde ortaya çıkıyor. İddialara göre Galaxy S27 Pro, 3.5x optik yakınlaştırma sunan 50 megapiksellik ALoP teknolojili bir telefoto kamerayla gelecek. “All Lenses on Prism” olarak bilinen bu yapı, klasik periskop tasarımlarına göre daha kompakt bir sistem sunarken ışık verimliliğini artırmayı hedefliyor. Samsung’un bu teknolojiyi tercih etmesi, cihazın daha ince bir gövde yapısını korurken yüksek yakınlaştırma performansı sunabilmesine yardımcı olabilir. Galaxy S27 Ultra tarafında ise yine 50 megapiksel çözünürlüklü ancak 5x optik yakınlaştırma sunan farklı bir telefoto çözümü kullanılacağı konuşuluyor.

Dikkat çeken bir diğer detay ise Samsung’un mevcut Ultra modellerinde yer verdiği 3x telefoto kamerayı kaldırabileceği yönündeki iddialar oldu. Şirketin bu sensörü yeterli performans sunmadığı gerekçesiyle yeni nesilde kullanmayabileceği belirtiliyor. Bu değişiklik gerçekleşirse Samsung, kamera sistemini sadeleştirirken kullanıcı deneyimini yazılım optimizasyonlarıyla desteklemeyi hedefleyebilir.

