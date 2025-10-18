Samsung Galaxy S26 serisi Mart ayına ertelenmiş olabilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy S26 serisi yaklaştıkça söylentiler artıyor. Ancak yeni söylenti, telefonları bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak. Techmaniacs sitesinin iddiasına göre Samsung, amiral gemisi Galaxy S26 serisinin lansmanını iki ay erteledi.

Standart Galaxy S26'nın geliştirilmesi tamamlanmadı

Raporda, geliştirme ve tasarım sorunları nedeniyle Samsung Galaxy S26 serisinin gelecek yıl Mart ayında tanıtılacağı belirtiliyor. Samsung genellikle Galaxy S serisini Ocak ayında tanıtıyor. Rapora göre Samsung, üst seviye Galaxy S26 Ultra'nın geliştirmesini tamamladı, ancak standart Galaxy S26'nın (yeni adıyla Galaxy S26 Pro) geliştirilme süreci geride kaldı.

Geçtiğimiz gün, Galaxy S25 Edge'in düşük satış rakamları nedeniyle Samsung'un Galaxy S26 Edge modelini iptal ettiği haberi ortaya çıkmıştı. Yine aynı sebepten dolayı iptal edilen Galaxy S26 Plus'ın geri döneceği de iddia edilmişti. Koreli devin sonradan Galaxy S26 Plus'ı geliştirmeye başlaması gecikmenin bir nedeni olabilir. Tabi şimdilik bunlar iddia aşamasında olduğu için şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

Haberde ayrıca Galaxy S26 Ultra'nın sonunda 10 bit ekran sunacağı ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle geleceği belirtiliyor. Galaxy S26 Pro ve S26 Plus'ın ise Samsung'un kendi yonga seti Exynos 2600 ile gelmesi bekleniyor. Son edinilen bilgilere göre, Galaxy S26 serisinin Galaxy S26 Pro, S26 Plus ve S26 Ultra modellerinden oluşması bekleniyor.

