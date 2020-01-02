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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Tab A4s detaylanıyor

    8.39 inçlik bir ekrana sahip olan Galaxy Tab A4s modeli 4860mAh kapasiteli batarya ve 15W hızlı şarj ile geliyor. Model sertifika onaylarını tamamlamak üzere.
    2 hf.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy Tab A4s detaylanıyor
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    Samsung’un giriş seviyesinde tablet pazarı için hazırladığı Galaxy Tab A4s modeli sertifika yolculuğuna başlamış durumda. Bu sayede modele ait bazı teknik detaylar da gün yüzüne çıktı.

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    Galaxy Tab A4s özellikleri

    SM-T307U olarak ortaya çıkan tablet modelinde 8.39 inçlik bir ekran olduğu ifade ediliyor. Ölçüleri ise 201.9mm x 124.4mm olarak belirlenmiş. 4860MAh kapasiteli batarya 15W hızlı şarj ile destekleniyor.

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    Bağlantı tarafında Bluetooth, WiFi AC, GPS, ANT+, LTE ve WCDMA gibi farklı versiyonlara göre ayrılacak seçenekler mevcut. İşletim sisteminin ise Android 9.0 Pie olduğu sertifikalardan anlaşılıyor.

    Giriş seviyesine hitap ettiği için tablet modelinde 3GB/4GB RAM bellek ve 32GB/64GB tarzında konfigürasyonlar olabileceği tahmin ediliyor. Exynos yonga seti konusunda ise bir bilgi yok. Galaxy Tab A4s modeli en iyi ihtimalle Galaxy S20 lansmanında karşımıza çıkacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/01/02/samsung-galaxy-tab-a4s-key-specifications-leaked-through-fcc-certification/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    raxetul 2 hf. en beğenilen Moueson
    Kitap ya da online döküman okuma, cloud üzerinde döküman ya da tablo düzenleme ihtiyacı olduğunda telefonlar yetersiz kalıyor. Bunun haricinde de taşınabilir şekilde mutfak masasında ya da sağda solda bir şeyler istemek izleyenler için de yararlı ürünler. Bu saydıklarım haricinde de kullanan yoksa almamalı zaten.
    Bulutta yazılım geliştirme arttıkça dizüstü bilgisayarların yerini almaya başlayacaklar.
    Kitap ya da online döküman okuma, cloud üzerinde döküman ya da tablo düzenleme ihtiyacı olduğunda telefonlar yetersiz kalıyor. Bunun haricinde de taşınabilir şe...
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    CODEYOKO 2 hf. yeni yorumcu
    tr.link/...

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    kayamtky 2 hf.
    "The Expanse" bilim kurgu dizisinde ki şeffaf tabletler den istiyorum.
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    Moueson 2 hf.
    Tabletler bana her zaman gereksiz gelmiştir. Tablet ile yapabileceğin her şeyi şuan ki telefonlar ile yapabiliyorsun zaten . Daha üst düzey işler içinde notebooklar var. Zamanla tablet piyasasının yok olacağını düşünüyorum .
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    raxetul 2 hf. Moueson
    Kitap ya da online döküman okuma, cloud üzerinde döküman ya da tablo düzenleme ihtiyacı olduğunda telefonlar yetersiz kalıyor. Bunun haricinde de taşınabilir şekilde mutfak masasında ya da sağda solda bir şeyler istemek izleyenler için de yararlı ürünler. Bu saydıklarım haricinde de kullanan yoksa almamalı zaten.
    Bulutta yazılım geliştirme arttıkça dizüstü bilgisayarların yerini almaya başlayacaklar.
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    furkant1 2 hf. Moueson
    Ben de öyle düşünüyordum fakat grafik ağırlıklı kitap (bilgisayar kitapları gibi) okumak için 10" boyutundaki tabletlerin yerini alabilecek bir cihaz yok gibi gözüküyor. Ihtiyaç duyunca anladım. 10"lik e-kitap okuyucuları ucuz olsa onlar tercih edilebilir fakat çok pahalılar. (hızlarını hesaba katmıyorum, kitap okumak için yeterli)



    Şahsi fikrim, 10" e-kitap okuyucuları ucuzlayana kadar veya katlanabilir cihazlar olgunlaşıncaya kadar tabletleri kullanmaya devam edeceğiz.
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