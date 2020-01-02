Galaxy Tab A4s detaylanıyor

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Samsung’un giriş seviyesinde tablet pazarı için hazırladığı Galaxy Tab A4s modeli sertifika yolculuğuna başlamış durumda. Bu sayede modele ait bazı teknik detaylar da gün yüzüne çıktı.

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Galaxy Tab A4s özellikleri

SM-T307U olarak ortaya çıkan tablet modelinde 8.39 inçlik bir ekran olduğu ifade ediliyor. Ölçüleri ise 201.9mm x 124.4mm olarak belirlenmiş. 4860MAh kapasiteli batarya 15W hızlı şarj ile destekleniyor.

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Bağlantı tarafında Bluetooth, WiFi AC, GPS, ANT+, LTE ve WCDMA gibi farklı versiyonlara göre ayrılacak seçenekler mevcut. İşletim sisteminin ise Android 9.0 Pie olduğu sertifikalardan anlaşılıyor.

Giriş seviyesine hitap ettiği için tablet modelinde 3GB/4GB RAM bellek ve 32GB/64GB tarzında konfigürasyonlar olabileceği tahmin ediliyor. Exynos yonga seti konusunda ise bir bilgi yok. Galaxy Tab A4s modeli en iyi ihtimalle Galaxy S20 lansmanında karşımıza çıkacak.

https://www.gizmochina.com/2020/01/02/samsung-galaxy-tab-a4s-key-specifications-leaked-through-fcc-certification/

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