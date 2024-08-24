Galaxy Tab A7 Lite kullanıcılarına güzel haber, beklenen gün geldi

Galaxy Tab A7 Lite, beklenenden uzun bir süre sonra One UI 6.1 güncellemesini aldı. Diğer birçok cihaz bu güncellemeyi aylar önce almışken, Galaxy Tab A7 Lite'ın güncellemeyi bu kadar geç almasının nedeni açıklanmadı. Bu gecikmeye rağmen, tablet yeni özelliklerle dolu bir güncellemeyle kullanıcılarını sevindirdi.
Güney Kore'de yayınlanan ve T225NKOU8EXH2 sürüm numarasıyla gelen One UI 6.1 güncellemesi, temmuz 2024 güvenlik yamasını da içeriyor. Bu güncellemeyle birlikte tabletin güvenliği artırılmış durumda. Galaxy Tab A7 Lite kullanıcıları, ayarlar menüsünden yazılım güncellemelerine giderek bu yeni sürümü hemen indirebilirler.
Galaxy Tab A7 Lite için bu güncellemenin, cihazın alacağı son büyük yazılım güncellemesi olabileceği düşünülüyor. Tablet, 2021'in ortalarında piyasaya sürülmesinden bu yana, Android 12, Android 13 ve Android 14 olmak üzere üç büyük Android işletim sistemi güncellemesi almış bulunuyor.
One UI 6.1 ile Galaxy Tab A7 Lite'a eklenen yeni özellikler arasında, duvar kağıdı düzenleme seçenekleri dikkat çekiyor. Kullanıcılar artık alarm için özel arka planlar (AR Emojiler, resimler veya videolar) kullanarak alarm metninin görüntüleneceği yeri özelleştirebiliyor. Samsung Takvim uygulamasına daha fazla çıkartma eklenerek, her tarih için iki çıkartmaya kadar kullanım imkanı sunuluyor. Ayrıca, takvim bildirimlerinin arka plan renkleri de kullanıcılar tarafından özelleştirilebiliyor. Tüm bu yenilikler, Galaxy Tab A7 Lite kullanıcılarını fazlasıyla mutlu edecek ve muhtemelen uzun süren bekleyişi unutmalarını sağlayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.