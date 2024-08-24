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    Galaxy Tab A7 Lite kullanıcılarına güzel haber, beklenen gün geldi

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un bütçe dostu tablet modeli Galaxy Tab A7 Lite, uzun süren bir bekleyişin ardından yeni güncellemesine kavuştu. Peki yeni güncelleme kullanıcılarına neler sunuyor?

    Galaxy Tab A7 Lite kullanıcılarına güzel haber Tam Boyutta Gör

    Galaxy Tab A7 Lite, beklenenden uzun bir süre sonra One UI 6.1 güncellemesini aldı. Diğer birçok cihaz bu güncellemeyi aylar önce almışken, Galaxy Tab A7 Lite'ın güncellemeyi bu kadar geç almasının nedeni açıklanmadı. Bu gecikmeye rağmen, tablet yeni özelliklerle dolu bir güncellemeyle kullanıcılarını sevindirdi.

    Güney Kore'de yayınlanan ve T225NKOU8EXH2 sürüm numarasıyla gelen One UI 6.1 güncellemesi, temmuz 2024 güvenlik yamasını da içeriyor. Bu güncellemeyle birlikte tabletin güvenliği artırılmış durumda. Galaxy Tab A7 Lite kullanıcıları, ayarlar menüsünden yazılım güncellemelerine giderek bu yeni sürümü hemen indirebilirler.

    Galaxy Tab A7 Lite için bu güncellemenin, cihazın alacağı son büyük yazılım güncellemesi olabileceği düşünülüyor. Tablet, 2021'in ortalarında piyasaya sürülmesinden bu yana, Android 12, Android 13 ve Android 14 olmak üzere üç büyük Android işletim sistemi güncellemesi almış bulunuyor.

    One UI 6.1 ile Galaxy Tab A7 Lite'a eklenen yeni özellikler arasında, duvar kağıdı düzenleme seçenekleri dikkat çekiyor. Kullanıcılar artık alarm için özel arka planlar (AR Emojiler, resimler veya videolar) kullanarak alarm metninin görüntüleneceği yeri özelleştirebiliyor. Samsung Takvim uygulamasına daha fazla çıkartma eklenerek, her tarih için iki çıkartmaya kadar kullanım imkanı sunuluyor. Ayrıca, takvim bildirimlerinin arka plan renkleri de kullanıcılar tarafından özelleştirilebiliyor. Tüm bu yenilikler, Galaxy Tab A7 Lite kullanıcılarını fazlasıyla mutlu edecek ve muhtemelen uzun süren bekleyişi unutmalarını sağlayacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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