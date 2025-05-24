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    Anlık Bildirim

    Honor Pad 10 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Honor, tablet serisini yeni bir modelle genişletti. Honor Pad 10 isimli tablet, yeni işlemcisi ve büyük bataryasıyla selefine göre önemli iyileştirmeler sunuyor.

    Honor Pad 10 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honor, tablet serisini yeni bir modelle genişletti. Honor Pad 10 isimli tablet, yeni işlemcisi ve büyük bataryasıyla selefine göre önemli iyileştirmeler sunuyor.

    Honor Pad 10 özellikleri

    12,1 inç büyüklüğe ve 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip 120 Hz LCD ekranla gelen tablet, Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor.

    Honor Pad 10 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Honor Pad 10, ön ve arkada 8 MP'lik kameraları barındırıyor. Selefinin 8300 mAh kapasiteli piline karşın yeni cihaz 10100 mAh piliyle çok daha uzun kullanım süresi vadediyor. Tabletin şarj hızı ise 35W.

    Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 desteğine sahip olan tablet, 6,29 mm kalınlığı ve 525 gr ağırlığıyla ince ve hafif bir cihaz. Son olarak tabletin kutudan Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 ile çıktığını belirtelim. Orta segmentte yer alan Honor Pad 10'un fiyatı ise henüz açıklanmadı.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/honor_pad_10_is_here_with_a_big_screen_and_big_battery-news-67927.php https://www.honor.com/global/tablets/honor-pad-10/
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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 22 saat önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 22 saat önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 2 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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