Honor Pad 10 tanıtıldı: İşte özellikleri

Honor Pad 10 özellikleri
12,1 inç büyüklüğe ve 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip 120 Hz LCD ekranla gelen tablet, Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor.
Honor Pad 10, ön ve arkada 8 MP'lik kameraları barındırıyor. Selefinin 8300 mAh kapasiteli piline karşın yeni cihaz 10100 mAh piliyle çok daha uzun kullanım süresi vadediyor. Tabletin şarj hızı ise 35W.
Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 desteğine sahip olan tablet, 6,29 mm kalınlığı ve 525 gr ağırlığıyla ince ve hafif bir cihaz. Son olarak tabletin kutudan Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 ile çıktığını belirtelim. Orta segmentte yer alan Honor Pad 10'un fiyatı ise henüz açıklanmadı.Kaynakça https://www.gsmarena.com/honor_pad_10_is_here_with_a_big_screen_and_big_battery-news-67927.php https://www.honor.com/global/tablets/honor-pad-10/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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