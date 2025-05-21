Xiaomi Pad 7 Ultra tanıtımdan önce ortaya çıktı: Neler sunacak?

Xiaomi Pad 7 Ultra neler sunacak?
Ortaya çıkan görsel, Xiaomi Pad 7 Ultra'nın kendi geliştirdiği XRing O1 yonga setiyle geleceğini doğruluyor. 14 inç büyüklüğünde OLED ekranla gelecek olan tablet, 3,95 mm'lik ince çerçevelere sahip olacak. Ayrıca cihaz, 120 W kablolu hızlı şarjı destekleyen devasa 12.000 mAh batarya ile gelecek.
Xiaomi Pad 7 Ultra'nın siyah ve açık mavi olmak üzere en az iki renk seçeneğiyle geleceği doğrulandı. Tabletle ilgili daha fazla detay yarın gerçekleştirilecek tanıtımda gün yüzüne çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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