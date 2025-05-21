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    Xiaomi Pad 7 Ultra tanıtımdan önce ortaya çıktı: Neler sunacak?

    Xiaomi'nin üst seviye tableti Xiaomi Pad 7 Ultra, yarın gerçekleştirilecek olan tanıtımdan önce ortaya çıktı. Peki cihaz neler sunacak?                            

    Xiaomi Pad 7 Ultra tanıtımdan önce ortaya çıktı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Xiaomi yarın, Xiaomi 15S Pro ve Xiaomi Pad 7 Ultra dahil olmak üzere bir dizi yeni ürününü duyurmaya hazırlanıyor. Lansmandan önce şirketin premium tabletinin bazı özelliklerini gösteren tanıtım görseli ortaya çıktı.

    Xiaomi Pad 7 Ultra neler sunacak?

    Ortaya çıkan görsel, Xiaomi Pad 7 Ultra'nın kendi geliştirdiği XRing O1 yonga setiyle geleceğini doğruluyor. 14 inç büyüklüğünde OLED ekranla gelecek olan tablet, 3,95 mm'lik ince çerçevelere sahip olacak. Ayrıca cihaz, 120 W kablolu hızlı şarjı destekleyen devasa 12.000 mAh batarya ile gelecek.

    Xiaomi Pad 7 Ultra tanıtımdan önce ortaya çıktı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Büyük pil kapasitesine rağmen Xiaomi Pad 7 Ultra, 609 gram ağırlığında ve sadece 5,1 mm kalınlığında bir gövdeye sahip olacak. Ayrıca, yüksek dayanıklılık için güçlendirilmiş metal yapı ve yeni bir magnezyum alaşımlı klavye ile birlikte gelecek.

    Xiaomi Pad 7 Ultra'nın siyah ve açık mavi olmak üzere en az iki renk seçeneğiyle geleceği doğrulandı. Tabletle ilgili daha fazla detay yarın gerçekleştirilecek tanıtımda gün yüzüne çıkacak.

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    turkelvis 1 saat önce

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